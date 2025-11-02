Prima pagină » Știri externe » Premierul Canadei îi cere scuze lui Trump: Președintele SUA s-a înfuriat după mesajul transmis de provincia Ontario și a majorat tarifele cu 10%

02 nov. 2025, 11:51, Știri externe
Premierul Canadei îi cere scuze lui Trump: Președintele SUA s-a înfuriat după mesajul transmis de provincia Ontario și a majorat tarifele cu 10%
Premierul Mark Carney și președintele american Donald Trump se întâlnesc la Summitul pentru Pace din Egipt - 13 octombrie 2025

Prim-ministrul Canadei, Mark Carney, și-a cerut personal scuze lui Donald Trump după ce șeful provinciei Ontario, Doug Ford, a lansat un spot publicitar cu Reagan împotriva tarifelor americane,  în ciuda sfatului direct al premierului canadian de a nu face acest lucru.

Donald Trump nu a fost încântat și a majorat taxele pentru Canada cu 10%. Acum Canada trebuie să aplaneze tensiunile. Potrivit presei, Carney a văzut spotul în avans și i-a cerut lui Ford să „o lase mai ușor”. Acesta a decis totuși să lanseze reclama.

Trump a suspendat negocierile comerciale cu Canada din cauza unei reclame cu Reagan

Trump a suspendat negocierile comerciale cu Canada și a declarat că va impune un tarif suplimentar de 10% la importurile canadiene, ca răspuns la anunțul de săptămâna trecută.

„Mi-am cerut scuze președintelui”, a declarat Carney reporterilor la Summitul de Cooperare Economică Asia-Pacific din Coreea de Sud de sâmbăta trecută.

Reclama a inclus fragmente din discursul radio al fostului președinte Reagan din 1987, în care acesta susținea că tarifele vamale „ar afecta economia americană”.

Premierul canadian Mark Carney, aflat în vizită la Casa Albă pe 7 octombrie 2025, discută cu Donald Trump despre comerțul dintre Canada și SUAA. Pe 23 octombrie 2025, președintele american a încetat discuțiile comerciale cu Canada

„Asemenea bariere comerciale sunt dăunătoare pentru fiecare lucrător și consumator american”, a spus Ronald Reagan într-un discurs televizat din 1987.

Carney a declarat despre reclamă,  care a fost finanțată de provincia Ontario că „nu aș fi făcut-o eu” și că Trump a fost „ofensat” de aceasta. Trump a dezvăluit vineri că premierul canadian i-a cerut scuze și a adăugat că cei doi au o relație „foarte bună”.

Însă, Trump insistă că premierul canadian,  „ceea ce a făcut a fost greșit”. Carney i-a transmis că Doug Ford, premierul statului Ontario, responsabil pentru reclamă, îi arătase videoclipul în prealabil și l-a sfătuit pe Ford să nu continue cu el.

Premierul canadian și-a cerut „scuze”

Reclama a fost difuzată în timpul primelor două meciuri de baseball din Seria Mondială, dintre Toronto Blue Jays și Los Angeles Dodgers. Ford a declarat că spotul TV a strâns „un miliard de vizualizări”, precum și atenție din Marea Britanie și India .Se pare că reclama a dus la o „tiradă plină de înjurături” între trimisul SUA, Pete Hoekstra, și reprezentantul comercial din Ontario, David Paterson.

Premierul canadian Mark Carney și Donald Trump la Sharm el-Sheikh, Egipt, 13 octombrie 2025

Ford a spus că Hoekstra a făcut remarci „absolut inacceptabile” și a spus că trebuie să-l sune pe Paterson pentru a-și cere scuze. De la preluarea celui de-al doilea mandat prezidențial, Trump a impus tarife vamale drastice mai multor națiuni, inclusiv Canadei. SUA au impus un tarif de 35% pentru bunurile canadiene, deși majoritatea sunt scutite în temeiul unui acord de liber schimb existent.

Anumite sectoare au tarife separate, inclusiv 50% pentru oțel și aluminiu și 25% pentru automobile, care au afectat în mod deosebit provincia Ontario.  Trump a acuzat Canada că folosește reclama cu fragmente ale discursului lui Ronald Reagan pentru a se amesteca într-un viitor proces la Curtea Supremă a SUA, care ar putea evalua dacă tarifele impuse de președinte Canadei, Mexicului, Chinei și altor zeci de țări au fost „legale”.

Sursa Foto: Profimedia

Autorul recomandă: Mark Carney avertizează că vechea relație a Canadei cu SUA „s-a încheiat”

