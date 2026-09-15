Ministrul Educației i-a cerut lui Raed Arafat un ghid anti-dronă pentru elevi. Ce interdicții pentru copii și părinți recomandă șeful DSU

Ministrul Educației, Mihai Dimian, îngrijorat de incidentele recente cu drone, a discutat cu secretarul de stat, Raed Arafat, despre un set de recomandări specifice de care unitățile de învățământ ar trebui să țină cont în situația în care s-ar putea confrunta cu asemenea lucruri. Procedurile convenite de cei doi oficiali au fost transmise Inspectoratelor Școlare și urmează să fie explicate elevilor. „Nu doresc să generăm teamă în rândul copiilor, profesorilor sau părinților. Dimpotrivă, rolul acestui mesaj este să ne asigurăm că fiecare școală știe ce are de făcut în situația puțin probabilă a apariției unui asemenea incident”, a scris ministrul pe o rețea de socializare. În setul de recomandări este prevăzută, printre altele, și interdicția părinților de a-și lua copiii de la școală în timpul alertelor cu drone.

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Informațiile despre drone ajung în școli

„În contextul incidentelor recente cu drone, am discutat cu domnul Secretar de Stat Raed Arafat despre necesitatea unui set simplu de recomandări specifice pentru unitățile de învățământ privind modul de acțiune în astfel de situații.

Nu doresc să generăm teamă în rândul copiilor, profesorilor sau părinților. Dimpotrivă, rolul acestui mesaj este să ne asigurăm că fiecare școală știe ce are de făcut în situația puțin probabilă a apariției unui asemenea incident„, a scris ministrul Educației, pe Facebook.

Mihai Dimian: Pregătirea nu înseamnă panică

„Rog directorii și profesorii să cunoască aceste proceduri și să le explice elevilor într-o manieră adecvată vârstei lor, fără a dramatiza. Pregătirea nu înseamnă panică. Înseamnă responsabilitate.