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Ne-au bătut bulgarii la olimpiada de engleză de la Suceava. Câte medalii a luat echipa românească

Ne-au bătut bulgarii la olimpiada de engleză de la Suceava. Câte medalii a luat echipa românească
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Elevii bulgari au obținut rezultate remarcabile la Olimpiada Internațională de Limba Engleză de la Suceava. Aceștia au câștigat 10 medalii, și anume 5 de aur și 5 de argint. De asemenea, au câștigat și 3 diplome de onoare. Echipa României, în schimb, a obținut 8 distincții.

Suceava a găzduit, timp de o săptămână, ediția a IV-a a Olimpiadei Internaționale de Limba Engleză – IELO 2026. Nu doar elevii români au obținut rezultate remarcabile, ci și cei bulgari.

Bulgaria a fost plasată pe primul loc în clasamentul pe echipe la nivelul B2, cu 95 de puncte. La nivelul C1, echipa bulgară a ocupat locul al doilea, cu 94 de puncte, în urma țării gazdă, România, potrivit biroului de presă al Ministerului Educației și Științei din Bulgaria. La nivelul competiției individuale, Lina Brintnol, de la Școala Gimnazială „Tsanko Tserkovski” din Polski Trambesh, a obținut locul întâi la nivelul B1. Ea a acumulat 96 de puncte, concurând alături de 46 de participanți.

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Ne-au bătut bulgarii la olimpiada de engleză de la Suceava. Câte medalii a luat echipa românească

Ne-au bătut bulgarii la olimpiada de engleză de la Suceava. Câte medalii a luat echipa românească

Elevii bulgari au obținut rezultate excelente la Olimpiada Internațională de Limba Engleză de la Suceava

Renel Ivanova a obținut locul al doilea la nivelul B2, concurând alături de 59 de participanți. Ea s-a clasat la o diferență de doar 0,25 puncte față de câștigător și a fost singura concurentă de la nivelul B2 care a obținut punctajul maxim de 100 de puncte la proba de exprimare orală. Alți trei elevi bulgari au primit mențiuni. Marina Georgieva s-a clasat pe locul al patrulea la nivelul B2, cu 92,25 puncte, Georgi Stoimenov a ocupat locul al optulea la nivelul B2, cu 89 de puncte. Rad Georgiev a obținut locul al șaptelea la nivelul C1, cu 95,62 puncte, scrie Novinite.

Echipa națională a Bulgariei a fost condusă de Elitsa Varbanovska, de la Liceul de Științe ale Naturii și Matematică din Loveci, și de Martin Rosen Damianov, de la primul liceu de Limbă Engleză din Sofia. Rezultatele Bulgariei au plasat echipa națională în rândul celor mai performante echipe din cadrul competiției internaționale. Cel mai bun rezultat general a fost obținut la nivelul B2, unde elevii au ocupat primul loc în clasamentul pe echipe.

Câte distincții au primit elevii români?

Inspectoratul Școlar Suceava a publicat câteva imagini de la festivitatea de premiere a etapei internaționale a Olimpiadei de Limba Engleză, pe Facebook. Festivitatea a avut loc în prezența ministrului Educației, Mihai Dimian, și a conducerii Inspectoratului Școlar Județean Suceava. Competiția a reunit elevi din 14 țări și a transformat Suceava într-un centru internațional educațional și cultural.

Evenimentul a reunit elevi și profesori din mai multe țări. Lotul României a obținut opt distincții. Au fost 2 Premii I, 2 Premii II, 2 Premii III și 2 Mențiuni.

„Performanța este cu atât mai valoroasă cu cât ediția IELO 2026 a reunit 136 de elevi și 40 de profesori din străinătate, precum și 24 de specialiști, iar competiția a presupus parcurgerea mai multor probe: proba scrisă, proba orală și prezentarea proiectelor. Clasamentele finale ale competiției evidențiază, de asemenea, nivelul ridicat al performanței internaționale”, a transmis Inspectoratul Școlar Suceava.

Dincolo de dimensiunea competițională, evenimentul a oferit participanților și o experiență interculturală. Programul a inclus vizite la obiective importante din Suceava și Bucovina, precum Cetatea de Scaun, Muzeul Național al Bucovinei și mănăstirile Putna, Voroneț și Humor.

Ce rezultate au obținut elevii din România

Obiectiv de Suceava a publicat lista cu rezultatele obținute de elevi la olimpiadă.

Nivel B1

  • Costîn Ecaterina, de la Colegiul Național ”Petru Rareș” Suceava – a obținut Premiul al II-lea, 95,37 puncte;
  • Balcan Alessia Elena – a obținut o Mențiune, 93,75 puncte.

Nivel B2

  • Căpruciu Sonia Eva Maria – a obținut Premiul I, 95,50 puncte;
  • Giurca Tudor Ioan – a obținut Premiul al III-lea, 94,62 puncte;
  • Gîrjan Daria Alessia – a obținut o Mențiune, 86,75 puncte.

Nivel C1

  • Șurubaru Mihai – a obținut Premiul I, 99,50 puncte;
  • Bunea Andra Ioana – a obținut Premiul al II-lea, 98,50 puncte;
  • Hristache Ioana Gabriela – a obținut Premiul al III-lea, 97,25 puncte.

sursă foto: Facebook Inspectoratul Școlar Suceava

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