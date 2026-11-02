Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) va depune o moțiune simplă împotriva politicii Ministerului Finanțelor privind execuția bugetară. Formațiunea solicită explicații cu privire la diferențele dintre deficitul bugetar calculat conform metodologiei europene și cel stabilit pe baza fluxurilor de numerar.

Anunțul a fost făcut de liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, care a criticat și absența premierului de la dezbaterile parlamentare pe această temă. Potrivit senatorului, șeful Guvernului ar fi evitat întrebările parlamentarilor prin invocarea unei întâlniri cu reprezentanții sindicatelor.

Pe lângă depunerea moțiunii, AUR solicită prezența ministrului Finanțelor în plenul Senatului, luni, la ora 16:00, pentru clarificarea modului în care autoritățile calculează și comunică deficitul bugetar.

„Vom depune o moțiune simplă pentru politica de anunț a execuției bugetare de la Ministerul de Finanțe. Ministrul de Finanțe va fi invitat lunea viitoare, la ora 16:00, în plenul Senatului să explice care este adevăratul deficit bugetar și cum se poate demonstra, cum s-a descompus diferența între deficitul bugetar pe sistemul european și deficitul bugetar pe fluxuri de numerar”, a declarat Petrișor Peiu.

Mircea Abrudean: O nouă moțiune nu ar aduce clarificări suplimentare

Președintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, a comentat inițiativa AUR și a precizat că opoziția are dreptul să recurgă la instrumentele parlamentare prevăzute de lege. Cu toate acestea, el consideră că o nouă moțiune nu ar aduce informații suplimentare față de explicațiile deja prezentate de Ministerul Finanțelor.

Abrudean a invocat și actul normativ publicat în Monitorul Oficial, pe care l-a indicat drept document accesibil tuturor celor interesați de subiect.

„Nu știu despre gestul celor de la AUR. Sigur că e normal, au mai avut moțiuni simple, pot să facă asta. Este instrumentul la dispoziția opoziției, dar nu văd ce ar putea să clarifice în plus Ministerul Finanțelor față de ceea ce a făcut, inclusiv prin acest act normativ publicat în Monitorul Oficial, care e disponibil pentru toată lumea”, a afirmat președintele Senatului.

Liderul liberal a mai precizat că PNL va utiliza instrumentele parlamentare pentru a semnala și sancționa eventualele probleme, însă a subliniat că moțiunile simple nu determină automat demisia ministrului vizat.

„Cu siguranță vom folosi toate instrumentele parlamentare pe care le avem la dispoziție pentru a taxa orice fel de derapaj. Dar nu vom face lucruri doar de dragul de a bifa o acțiune de opoziție care nu are niciun rezultat final. Să nu uităm că moțiunile simple nu au niciun rezultat, nu se întâmplă nimic dacă nu își dă ministrul demisia, asta e”, a declarat Mircea Abrudean.

Acesta a adăugat că liberalii vor evalua fiecare situație înainte de a iniția o astfel de procedură și vor recurge la moțiuni simple atunci când vor considera că există motive întemeiate pentru un asemenea demers.