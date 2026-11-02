PSD cere anchetă parlamentară privind deplasările externe ale lui Dragoș Pîslaru. Social-democrații susțin că 78% dintre vizite au fost făcute în weekend, la Bruxelles, la familie

PSD solicită declanșarea unei anchete parlamentare pentru verificarea legalității și justificării deplasărilor externe efectuate de fostul ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru. Social-democrații susțin că vizitele acestuia au fost finanțate din bani publici și reclamă faptul că 78% dintre deplasările din timpul mandatului au avut loc la final de săptămână, la Bruxelles, oraș în care ar locui familia fostului ministru.

PSD cere anchetă parlamentară privind deplasările externe ale lui Dragoș Pîslaru la Bruxelles

Potrivit PSD, frecvența acestor deplasări ridică semne de întrebare cu privire la scopul și necesitatea vizitelor, în condițiile în care o mare parte dintre acestea ar fi fost programate în weekend.

Deranjat de criticile pe care reprezentanții PSD le-au primit în mediul online după participarea la evenimentul din weekend, de la Timișoara, Grindeanu a deschis subiectul presupuselor deplasări ale lui Pîslaru.

”Nu voi accepta niciodată criticile unor ipocriți care, de exemplu, au cheltuit zeci de mii de euro ca să-și viziteze familia la Bruxelles, în weekend, ale celor care și-au triplat indemnizațiile în ultima zi de mandat sau, mai ales, din partea unora care făceau baie de șampanie în Washington.

Domnul Pîslaru nu a mers în weekend, aproape în fiecare weekend, la Bruxelles, să-și vadă familia? Pe banii românilor, pe bani publici?!”, a declarat Grindeanu.

Dragoș Pîslaru și-a cumpărat o casă în Belgia. Jumătate îi aparține lui, iar cealaltă jumătate soției sale

În mai 2026, în perioada în care acesta ocupa funcția de ministru demis și interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, Pîslaru publica, volunar, declarația sa de avere.

Documentul arată că fostul ministru a achiziționat, în 2025, o locuință în Belgia, în localitatea Wemmel, situată la periferia Bruxelles-ului. Imobilul are o suprafață de 225 de metri pătrați și este deținut în coproprietate: jumătate îi aparține lui Dragoș Pîslaru, iar cealaltă jumătate soției sale, Livia Georgiana Pîslaru.

Subiectul declarației de avere a fost adus în discuție și după ce Pîslaru a vorbit public despre veniturile sale din perioada în care ocupa o funcție de demnitate publică, afirmând că este întreținut de soție și exprimându-și nemulțumirea față de remunerația primită.