Prima pagină » Actualitate » Noul prefect de Constanța a depus jurământul sub patrafirul ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului

Noul prefect de Constanța a depus jurământul sub patrafirul ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului

Olga Borșcevschi
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Decebal Făgădău, fostul primar al municipiului Constanța, a depus luni jurământul în funcția de prefect al județului, ca urmare a numirii sale în funcție, în ședința de Guvern de vineri, 30 octombrie 2026. Acesta a depus jurământul de prefect cu patrafirul lui Teodosie pe spate, conform imaginilor furnizate de PSD Constanța pe grupul de presă. Stofa se folosește la slujbe importante și la spovedanie.

Decebal Făgădău este oficial nou prefect al județului Constanța

Jurământul a fost depus în prezența noilor șefi PSD Constanța de la județ, Daniel Georgescu și Florin Chelaru, prim-vicepreședintele organizației județene.

Sondaj Gândul

Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028?

Vezi rezultate

Loading ...

„Am fost singurul care a pus veșmintele când și-a depus jurământul. I-am urat că dacă a fost un bun primar să fie și mai bun prefect. Să ne ajute Dumnezeu să avem o atmosferă frumoasă și o activitate intensă, aici, în județul Constanța, prin noul prefect, Decebal Făgădău”, a declarat Teodosie, citat de Info Sud-Est.

Făgădău a precizat că nu a venit în funcție ca să fie un „fel de primar al județului Constanța” și că nu va fi „un prefect comod”:

„Nu voi fi un prefect comod și că voi fi un prefect care ține cu toți locuitorii județului Constanța. Nu am venit, cu un mandat politic, cu o dorință sau o agendă ascunsă. Nu am venit să mă calific la locul de muncă, nu am venit nici măcar să fiu un fel de primar al județului Constanța, fac foarte bine distincția dintre primar și prefect, cunosc foarte bine autonomia locală”, a declarat Decebal Făgădău înainte de jurământ, citat de Info Sud-Est.

„De astăzi, Decebal Făgădău este Prefectul Județului, după ce a depus jurământul, și va fi în slujba constănțenilor.

Este un specialist în administrație publică și va demonstra că rolul Prefecturii este unul puternic, care aduce echilibru – lucru extrem de necesar într-un județ atât de important precum Constanța.

Succes, Decebal Făgădău. Urmează în curând să fie numit și Lucian Chitic – subprefect, iar echipa de la Prefectura Constanța va fi una completă și care va face performanță pentru noi toți, cei care trăim în județ.

Numirea de azi arată și că echipa PSD Constanța devine mai puternică”, a transmis PSD Constanța.

Foto: Facebok / Decebal Făgădău

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

COMERȚ Black Friday 2026 | Electrocasnicul premium redus cu 41% în toate magazinele LIDL. Noul preț: 699 lei
15:30
Black Friday 2026 | Electrocasnicul premium redus cu 41% în toate magazinele LIDL. Noul preț: 699 lei
GALERIE FOTO Primele imagini cu Coiful de la Coțofenești după restaurare. Cum arată acum artefactul și când va putea fi văzut din nou de public
15:26
Primele imagini cu Coiful de la Coțofenești după restaurare. Cum arată acum artefactul și când va putea fi văzut din nou de public
INEDIT Atac cibernetic în zeci de supermarketuri din Belgia. Hackerii au provocat creșterea temperaturii în frigidere și congelatoare
15:20
Atac cibernetic în zeci de supermarketuri din Belgia. Hackerii au provocat creșterea temperaturii în frigidere și congelatoare
FLASH NEWS Inteligența artificială devine materie în liceele din România. Tinerii, învățați să recunoască dezinformarea și să își protejeze datele personale
14:51
Inteligența artificială devine materie în liceele din România. Tinerii, învățați să recunoască dezinformarea și să își protejeze datele personale
RELIGIE Postul Crăciunului 2026 | Când începe, cât durează și în ce zile este dezlegare la pește
14:51
Postul Crăciunului 2026 | Când începe, cât durează și în ce zile este dezlegare la pește
VIDEO Ce le răspunde Mircea Abrudean acelora care i-ar ameninţa poziţia de lider al PNL lui Ilie Bolojan, la un viitor congres
13:48
Ce le răspunde Mircea Abrudean acelora care i-ar ameninţa poziţia de lider al PNL lui Ilie Bolojan, la un viitor congres
Mediafax
Cât de sigure sunt clădirile din București? Neregulile de pe șantiere care pot pune vieți în pericol
Digi24
Cât ar fi costat, de fapt, blana purtată de Sorina Docuz la botezul fiului lui Simonis
Cancan.ro
Ce meserie practică mama Claudiei Ion? Deși concurenta Insula iubirii a spus că e polițistă, femeia se ocupă cu altceva
Prosport.ro
Imagini demențiale din casa Anamariei Prodan și a lui Ronald Gavril din SUA! „Iubirea mea e cel mai bun bucătar”, spune impresara, în prosop de baie. EXCLUSIV
Adevarul
„Nimănui nu-i pasă de o diplomă”. Cât câștigă românii fără facultate și de ce mulți regretă că nu au studii superioare
Mediafax
Cum vede România o italiancă ajunsă aici din întâmplare. Ce a surprins-o după ce a descoperit țara
Click
Marcel Ciolacu, adevărul despre blana Sorinei Docuz. Cât a costat și de unde a fost cumpărată, de fapt: „O presupunere nu ține loc de documentare”
Digi24
Măsuri disperate în Rusia, după ce Ucraina a aruncat în aer centrele de date. Decizia luată de cel mai mare furnizor de internet
Cancan.ro
Ce bolid decapotabil conduce Eduard Vlădescu de la Insula iubirii? Pilotul are gusturi fine
Ce se întâmplă doctore
Imagini nemaivăzute cu Bianca Ghiurcă înainte de operațiile estetice. Cât de mult s-a schimbat soția lui Marco de la Insula Iubirii
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Mașina Zilei – Renault Megane diesel din 2022: un break francez la sub 15.000 de euro. Ce primești pentru acești bani?
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Un studiu a elucidat un mister vechi de 150 de ani despre o specie dispărută
Mediafax Italia
Calendarul vacanțelor 2027. Cum obții zece zile libere?!
Mediafax Spania
Cum să economisești bani?! Două metode simple: „Funcționează bine!”
TENSIUNI Marine Le Pen intervine în criza politică din Polonia și critică indiferența UE și tăcerea mass-mediei liberale în privința crizei poloneze: „Nu poți pretinde că aperi democrația și statul de drept și să rămâi tăcut când echilibrul constituțional al unui stat membru este sub amenințare”
15:22
Marine Le Pen intervine în criza politică din Polonia și critică indiferența UE și tăcerea mass-mediei liberale în privința crizei poloneze: „Nu poți pretinde că aperi democrația și statul de drept și să rămâi tăcut când echilibrul constituțional al unui stat membru este sub amenințare”
FLASH NEWS PSD cere anchetă parlamentară privind deplasările externe ale lui Dragoș Pîslaru. Social-democrații susțin că 78% dintre vizite au fost făcute în weekend, la Bruxelles, la familie
15:21
PSD cere anchetă parlamentară privind deplasările externe ale lui Dragoș Pîslaru. Social-democrații susțin că 78% dintre vizite au fost făcute în weekend, la Bruxelles, la familie
FLASH NEWS Seifuri gigantice de aproape două tone au fost găsite în casa unui fost ministru din era Viktor Orbán. Cine este și în ce scandal de corupție este implicat politicianul maghiar
15:17
Seifuri gigantice de aproape două tone au fost găsite în casa unui fost ministru din era Viktor Orbán. Cine este și în ce scandal de corupție este implicat politicianul maghiar
NEWS ALERT AUR pregătește o moțiune simplă împotriva Ministerului Finanțelor. Disputa vizează diferențele dintre calculele deficitului bugetar
14:56
AUR pregătește o moțiune simplă împotriva Ministerului Finanțelor. Disputa vizează diferențele dintre calculele deficitului bugetar
FINANCIAR Giorgia Meloni anunță că ar putea introduce o taxă de 26% pentru câștigurile de capital. Ar putea fi vizați italienii bogați și milionarii britanici care s-au mutat în Italia în ultimii ani
14:52
Giorgia Meloni anunță că ar putea introduce o taxă de 26% pentru câștigurile de capital. Ar putea fi vizați italienii bogați și milionarii britanici care s-au mutat în Italia în ultimii ani
ACTUALITATE Dezvăluirile bodyguardului „Sfarmă Piatră”: Salman Khan și-a deghizat iubita în agent de pază la filmările din România
14:29
Dezvăluirile bodyguardului „Sfarmă Piatră”: Salman Khan și-a deghizat iubita în agent de pază la filmările din România

Cele mai noi

Trimite acest link pe