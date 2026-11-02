Noul prefect de Constanța a depus jurământul sub patrafirul ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului

Decebal Făgădău, fostul primar al municipiului Constanța, a depus luni jurământul în funcția de prefect al județului, ca urmare a numirii sale în funcție, în ședința de Guvern de vineri, 30 octombrie 2026. Acesta a depus jurământul de prefect cu patrafirul lui Teodosie pe spate, conform imaginilor furnizate de PSD Constanța pe grupul de presă. Stofa se folosește la slujbe importante și la spovedanie.

Decebal Făgădău este oficial nou prefect al județului Constanța

Jurământul a fost depus în prezența noilor șefi PSD Constanța de la județ, Daniel Georgescu și Florin Chelaru, prim-vicepreședintele organizației județene.

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„Am fost singurul care a pus veșmintele când și-a depus jurământul. I-am urat că dacă a fost un bun primar să fie și mai bun prefect. Să ne ajute Dumnezeu să avem o atmosferă frumoasă și o activitate intensă, aici, în județul Constanța, prin noul prefect, Decebal Făgădău”, a declarat Teodosie, citat de Info Sud-Est.

Făgădău a precizat că nu a venit în funcție ca să fie un „fel de primar al județului Constanța” și că nu va fi „un prefect comod”:

„Nu voi fi un prefect comod și că voi fi un prefect care ține cu toți locuitorii județului Constanța. Nu am venit, cu un mandat politic, cu o dorință sau o agendă ascunsă. Nu am venit să mă calific la locul de muncă, nu am venit nici măcar să fiu un fel de primar al județului Constanța, fac foarte bine distincția dintre primar și prefect, cunosc foarte bine autonomia locală”, a declarat Decebal Făgădău înainte de jurământ, citat de Info Sud-Est.

„De astăzi, Decebal Făgădău este Prefectul Județului, după ce a depus jurământul, și va fi în slujba constănțenilor.

Este un specialist în administrație publică și va demonstra că rolul Prefecturii este unul puternic, care aduce echilibru – lucru extrem de necesar într-un județ atât de important precum Constanța.

Succes, Decebal Făgădău. Urmează în curând să fie numit și Lucian Chitic – subprefect, iar echipa de la Prefectura Constanța va fi una completă și care va face performanță pentru noi toți, cei care trăim în județ.

Numirea de azi arată și că echipa PSD Constanța devine mai puternică”, a transmis PSD Constanța.

Foto: Facebok / Decebal Făgădău