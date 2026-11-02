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Atac cibernetic în zeci de supermarketuri din Belgia. Hackerii au provocat creșterea temperaturii în frigidere și congelatoare

Atac cibernetic în zeci de supermarketuri din Belgia. Hackerii au provocat creșterea temperaturii în frigidere și congelatoare
Hackeri, frigider, supermarketuri
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Zeci de supermarketuri din Belgia s-au confruntat cu probleme grave la instalațiile frigorifice, după un atac cibernetic care a vizat sistemele informatice de control al temperaturii. Incidentul a avut loc în noaptea de duminică spre luni și a afectat mai multe lanțuri comerciale, printre care Delhaize, Carrefour și Spar. În urma atacului, numeroase produse alimentare au fost retrase de la vânzare, iar o parte dintre acestea au ajuns la gunoi.

Potrivit informațiilor publicate de Euronews, aproximativ 40 de magazine Delhaize, 15 unități Carrefour și cinci magazine Spar au raportat defecțiuni ale sistemelor de refrigerare. Probleme similare au apărut și în instalațiile frigorifice ale grupului de măcelării De Laet en Van Haver.

Reprezentanții Delhaize au confirmat incidentul informatic și au precizat că au luat măsuri pentru a limita efectele asupra activității comerciale.

„Am identificat un incident informatic care afectează sistemele de refrigerare din câteva zeci de magazine. Am luat imediat măsurile necesare pentru a menține magazinele operaționale”, a declarat un reprezentant al companiei.

Angajații mai multor unități au constatat luni dimineață că frigiderele și congelatoarele nu mai asigurau temperaturile necesare pentru păstrarea în siguranță a alimentelor. Comercianții au retras produsele perisabile și pe cele congelate, iar în unele cazuri au apelat la camioane frigorifice pentru a salva o parte din marfă.

Hackerii au activat de la distanță funcția de dezghețare

Atacul a vizat sistemele informatice care gestionează instalațiile frigorifice din magazine. Stephan Moelans, directorul companiei belgiene Sabcobel, specializată în soluții de refrigerare, a explicat pentru agenția Belga că metoda folosită de atacatori seamănă cu cea dintr-un incident similar, produs recent în Franța.

Concret, hackerii au activat de la distanță funcția de dezghețare a echipamentelor frigorifice. Această opțiune are un rol normal în funcționarea instalațiilor, deoarece permite eliminarea gheții acumulate. În cazul unei activări neautorizate, însă, temperatura din interiorul frigiderelor și congelatoarelor poate crește până la un nivel care compromite alimentele.

Moelans a precizat că Sabcobel a identificat aproximativ 20 de instalații afectate dintre sutele de echipamente pe care compania le gestionează în Belgia.

Problema nu este una nouă, iar specialiștii încearcă de câteva săptămâni să elimine vulnerabilitățile sistemelor de refrigerare conectate la internet. Directorul Sabcobel a explicat că o simplă actualizare a programelor informatice nu rezolvă toate situațiile. În anumite cazuri, instalațiile au nevoie de modificări tehnice și de conexiuni securizate pentru accesul și controlul de la distanță.

Incidente similare, raportate în Franța, Suedia și alte state europene

Atacul din Belgia vine la aproximativ trei săptămâni după un incident asemănător în Franța. Pe 12 octombrie, sute de supermarketuri din rețelele Intermarché și Coopérative U au raportat probleme la instalațiile frigorifice, în urma unei intervenții informatice neautorizate.

Luni, dificultăți similare au fost semnalate și în Suedia, inclusiv în magazinele lanțului ICA. Potrivit Reuters, incidente care au vizat sistemele de refrigerare au apărut și în Luxemburg și Estonia.

Deocamdată, anchetatorii nu au stabilit dacă toate atacurile din Europa au fost opera unor singuri autori sau ale aceleiași grupări de hackeri.

Companiile afectate și autoritățile continuă verificările pentru identificarea vulnerabilităților și limitarea pagubelor. Incidentele scot în evidență riscurile la care sunt expuse instalațiile comerciale conectate la internet, inclusiv echipamentele esențiale pentru păstrarea alimentelor în condiții de siguranță.

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