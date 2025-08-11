Mesajul lui Bolojan pentru profesori: „Va fi mai multă muncă pentru aceiași bani”

Prim-ministrul Ilie Bolojan și ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, au discutat luni, la Palatul Victoria, cu reprezentanții Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, Federației „Spiru Haret” și Federației „Alma Mater” despre efectele noilor măsuri aplicate în sistemul de educație.

Consultările au vizat modul de implementare și efectele recentelor măsuri din educație, precum creșterea normei didactice de predare cu două ore pe săptămână, mărirea numărului de elevi la clasă, modificarea tarifului pentru plata cu ora și schimbările în finanțarea sistemului de învățământ.

„Este important să avem o discuție corectă, în care fiecare să ne susținem punctul de vedere. Măsurile luate de Guvern sunt fundamentate pe posibilitățile pe care le are în prezent bugetul României și pe realitățile din sistemul educației”, a afirmat Bolojan.

Prim-ministrul mai spune că majorarea normei didactice cu două ore săptămânal, respectiv de la 18 la 20 de ore pe săptămână, plasează România în media europeană.

„Va fi mai multă muncă pentru aceiași bani. Aceasta este realitatea. Suntem însă deschiși să facem simplificări în sistemul de învățământ pentru ca timpul și energia cadrelor didactice să se concentreze asupra actului educațional”, a menționat prim-ministrul Ilie Bolojan.

Premierul a cerut Ministerului Educației să analizeze implementarea noilor reglementări și să propună soluții pentru eventualele probleme. La întâlnire au participat și secretarii de stat din Ministerul Educației și Cercetării, Sorin Ion și Gigel Paraschiv.

