Dezastrul feroviar din Spania ajunge pe masa Parchetului European. Procurorii EPPO suspectează fraude de milioane de euro din fondurile UE

Parchetul European a deschis o investigație oficială privind posibile fraude cu fonduri europene folosite pentru modernizarea liniei de tren de mare viteză Madrid-Sevilla, ruta pe care s-a produs tragicul accident feroviar soldat cu 69 de morți și sute de răniți, relatează El Pais.

În cadrul acestei anchete, inițiată chiar de Parchetul European, agenți din cadrul Unității Operaționale Centrale (UCO) a Gărzii Civile s-au deplasat vineri dimineața la sediul Administratorului Infrastructurii Feroviare din Spania (ADIF), la Agenția de Stat pentru Siguranța Feroviară (AESF) și la Curtea de Conturi din Madrid pentru a cere documentele necesare în vederea demarării anchetei privind deturnarea de fonduri.

Potrivit unor surse apropiate anchetei, agenții au colectat, printre alte documente, dosarele a trei licitații care au implicat cheltuieli totale de 136,4 milioane de euro, bani care provin din Fondul NextGeneration al UE și din Fondul European de Dezvoltare Regională.

În cadrul acestui proiect, cel mai mare contract a fost atribuit de ADIF în septembrie 2021 pentru a înlocui sistemul de siguranță LZB (cel care împiedică depășirea a două trenuri) cu sistemul mai modern ERTM, pentru îmbunătățirea instalațiilor de semnalizare și telecomunicații fixe de pe linia Madrid-Sevilla. Bugetul inițial a depășit 131 de milioane de euro, inclusiv TVA, deși contractul a fost în cele din urmă atribuit companiei Thales España GRP pentru aproximativ 94 de milioane de euro.

Tocmai defectarea sistemului LZB, la ora 8:31, pe 28 octombrie, a cauzat oprirea celor șapte trenuri care circulau pe secțiunea de cale ferată de mare viteză. La ora 9:53, un tren Renfe, care a fost autorizat să reia funcționarea normală, s-a ciocnit cu un tren Iryo care era încă oprit, provocând accidentul. Fostul ministru al Transporturilor, Óscar Puente, a confirmat ulterior că sistemul LZB s-a prăbușit de 170 de ori până acum în 2026.

A doua licitație în curs de investigare este pentru contractul de renovare a 63 din cele 319 macazuri existente pe linia Madrid-Sevilla. Acestea includ macazurile din Urda, orașul unde a avut loc coliziunea dintre cele două trenuri pe 28 octombrie.

Contractul a fost în cele din urmă atribuit pentru 21 de milioane de euro, în prima fază, unei societăți mixte temporare formată din Ferrovial Construcción, Grupo Azvi, Convensa și Agrupación Guinovart.

Al treilea contract, atribuit tot companiei Thales España pentru 21,5 milioane de euro, a fost pentru renovarea circuitelor de cale ferată (sistemul care detectează prezența unui tren pe o anumită secțiune de cale ferată) atât pe linia Madrid-Sevilla, cât și pe linia secundară La Sagra-Toledo.

Nu este prima dată când Parchetul European a deschis o anchetă privind lucrările de renovare la această secțiune a liniei feroviare de mare viteză din Spania. Pe 30 ianuarie, EPPO a vizat o posibilă fraudă care implică fonduri europene destinate întreținerii aceleiași infrastructuri. Respectiva anchetă a început la 11 zile după accidentul feroviar de la Adamuz, din Cordoba, din luna ianuarie a acestui an. La acel moment, 46 de persoane și-au pierdut viața.

În ambele cazuri, accentul anchetelor este de a determina modul în care Spania a cheltuit subvențiile acordate de Bruxelles pentru renovarea amplă a acestei linii feroviare dintre Madrid și Sevilla.

Parchetul European are un model de investigație similar cu cel al multor țări ale UE, în care procurorii conduc ancheta, iar judecătorul numit în Spania este singurul responsabil pentru asigurarea desfășurării procedurilor cu garanții legale.