Jay Rockefeller, fost senator american timp de 30 de ani, a murit. Cum a ales să se desprindă de tradiția politică a celebrei dinastii Rockefeller

Jay Rockefeller, fost guvernator al statului Virginia de Vest și senator american, membru al unei dinastii celebre, a încetat din viață la vârsta de 89 de ani.

Jay Rockefeller, ultimul membru al dinastiei politice din familia sa — și singurul democrat — care a ocupat funcția de guvernator al statului Virginia de Vest și, ulterior, pe cea de senator american timp de mai multe mandate, a decedat. Avea 89 de ani.

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Rockefeller a murit joi seară, la locuința sa din Washington, a declarat Mary Stewart, vicepreședinte pentru relații externe în cadrul WETA, postul public de radiodifuziune unde soția lui Rockefeller, Sharon, deține funcția de președinte și director executiv, relatează AP News.

Provenind dintr-una dintre cele mai bogate familii din țară, Rockefeller și-a dedicat o jumătate de secol serviciului public într-unul dintre cele mai sărace state americane. A sosit în zonă în 1964, lucrând în cadrul unui program de combatere a sărăciei; doisprezece ani mai târziu a fost ales guvernator — funcție pe care a deținut-o timp de două mandate — după care a activat 30 de ani ca senator al SUA.

„Nu mi-aș fi putut imagina o carieră mai plină de satisfacții”, a declarat Rockefeller cu ocazia retragerii sale, în 2015.

S-a născut la New York, primind numele John D. Rockefeller al IV-lea. Străbunicul său, John Rockefeller — fondatorul companiei Standard Oil — a murit cu o lună înainte de nașterea sa. Tatăl său, John D. Rockefeller al III-lea, a fost un cunoscut filantrop. Unchii săi, Winthrop (în Arkansas) și Nelson (în New York), au fost guvernatori republicani. Un alt unchi, David Rockefeller, a condus banca Chase Manhattan.

Jay Rockefeller a ales o direcție diferită

La câțiva ani după absolvirea facultății, pe când avea 27 de ani, Rockefeller s-a mutat în Emmons, o comunitate minieră din Virginia de Vest, pentru a participa la programul „Volunteers in Service to America” (Voluntari în Serviciul Americii) — o experiență despre care a afirmat că i-a schimbat viața. „Aceasta explică fiecare politică pe care am promovat-o și fiecare vot pe care l-am exprimat. A fost locul în care convingerile mele s-au consolidat și în care pasiunile mele s-au întâlnit cu principiile mele”, a declarat el într-un discurs emoționant de rămas-bun, rostit în Senat pe 4 decembrie 2014.

Deși intenționa ca șederea sa în acest stat să fie de scurtă durată, Rockefeller s-a distanțat de tradiția republicană a familiei sale și, în 1966, a fost ales în Camera Delegaților a statului din partea Partidului Democrat. Combinând resursele financiare cu o muncă asiduă într-un stat cu tradiție democrată, Rockefeller a reușit să înlăture suspiciunile privind un eventual oportunism politic, evoluând de la legislator statal la secretar de stat și, ulterior, la funcția de guvernator.

Un moment de cotitură a survenit după singura înfrângere politică a lui Rockefeller — pierderea alegerilor pentru funcția de guvernator în 1972 în fața republicanului Arch A. Moore Jr. Fiica acestuia din urmă, republicana Shelley Moore Capito, a fost aleasă în 2014 să preia locul lui Rockefeller în Senat, după retragerea acestuia. Vineri, Capito l-a descris pe Rockefeller drept „un adevărat gentleman”, care a tratat-o ​​cu respect, amabilitate și încurajare, scrie sursa citată anterior.

„De-a lungul anilor, am legat o prietenie minunată, care a depășit sfera politicii, și îi voi fi mereu recunoscătoare pentru acest lucru”, a afirmat ea într-un comunicat.

După acea înfrângere, Rockefeller a rămas în Virginia de Vest — o decizie pe care a numit-o cea mai importantă din întreaga sa carieră. În 1973, a devenit președinte al West Virginia Wesleyan College, fiind prima persoană care a ocupat această funcție fără a deține o diplomă în teologie. Popularitatea sa în cadrul instituției — dublată de o schimbare a poziției sale, în sensul acceptării exploatării miniere de suprafață — i-a adus o victorie detașată în fața republicanului Cecil Underwood, în cadrul alegerilor pentru funcția de guvernator din 1976.

În calitate de guvernator, Rockefeller a pus accent pe dezvoltarea infrastructurii statului, vizând în special drumurile, rețelele de canalizare și podurile. Acestea, a precizat el, „nu sunt tocmai subiecte spectaculoase, recunosc, dar sunt absolut necesare în Virginia de Vest”.

Drumul spre Washington

După ce l-a învins pe Arch Moore într-o confruntare decisivă în 1980, Rockefeller a obținut un loc în Senatul SUA în 1984, în urma retragerii democratului Jennings Randolph, care deținuse funcția o perioadă îndelungată. Această reușită a avut loc în ciuda victoriei zdrobitoare obținute în acel an de președintele republican Ronald Reagan.

Rockefeller și soția sa, Sharon — fiica fostului senator republican din Illinois, Charles Percy — s-au integrat cu ușurință în viața socială a capitalei, achiziționând o proprietate în valoare de mai multe milioane de dolari pentru familia lor. Nu a ezitat niciodată și nici nu a simțit nevoia să se justifice pentru faptul că și-a folosit averea moștenită, în valoare de 150 de milioane de dolari, pentru a câștiga alegerile; a cheltuit sume uriașe din propriul buzunar. A câștigat la o diferență confortabilă în fiecare dintre cele cinci mandate ale sale.

În calitate de senator junior al statului timp de 25 de ani, Rockefeller și-a creat propriul drum spre influență, aflându-se în umbra uriașă a senatorului Robert C. Byrd. Byrd a încetat din viață în 2010, fiind senatorul cu cea mai lungă activitate din istoria SUA. El și-a câștigat o reputație durabilă pentru faptul că, de-a lungul a zeci de ani, a direcționat miliarde de dolari către statul său, marcat de sărăcie, pentru a-i susține dezvoltarea.

În calitate de președinte al Comisiei pentru Comerț, Știință și Transporturi din Senat, Rockefeller a militat pentru drepturile consumatorilor, pentru modernizarea infrastructurii de bandă largă și a inițiat un proiect de lege menit să împiedice companiile să monitorizeze activitatea online a clienților lor. În 1997, a elaborat legislația prin care a fost creat Programul de Asigurări de Sănătate pentru Copii (Children’s Health Insurance Program), destinat familiilor cu venituri mici – dar care depășesc totuși pragul de eligibilitate pentru programul Medicaid.

De asemenea, a condus comisiile pentru Problemele Veteranilor și pentru Informații, intrând frecvent în dispute cu președintele George W. Bush pe teme de politică externă. Rockefeller a declarat ulterior că regretă votul său din 2002 prin care a autorizat războiul împotriva Irakului.