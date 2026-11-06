Nicușor Dan, spectator la meciul naționalei de rugby. Președintele a venit pe stadion împreună cu fiul său

Președintele Nicușor Dan a mers vineri seară, 6 noiembrie, pe Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf din București, pentru a urmări partida dintre România și Tonga, din cadrul World Rugby Nations Cup 2026. După participarea la reuniunea de lucru a președinției Asociației Curților Constituționale Francofone, organizată la sediul CCR, șeful statului și-a pus un fular la gât și a mers la meci alături de fiul său cel mic.

Îninatea fluierului de start, șeful statului a intrat în vestiarele ambelor echipe pentru a le ura succes.

Ulterior, cei doi au fost surprinși în tribune, unde au urmărit confruntarea dintre naționala României și reprezentativa statului Tonga.

România, față în față cu reprezentativa statului Tonga

Partida face parte din seria confruntărilor programate în luna noiembrie în cadrul World Rugby Nations Cup 2026. Pentru „Stejari”, meciul cu Tonga este primul dintre cele trei disputate în această lună pe teren propriu.

Naționala pregătită de David Gérard va mai întâlni Statele Unite, pe 14 noiembrie, și Canada, pe 20 noiembrie. Toate cele trei adversare sunt calificate la Cupa Mondială de Rugby din 2027, astfel că partidele reprezintă teste importante pentru România înaintea competiției din Australia.

Ce este World Rugby Nations Cup 2026

World Rugby Nations Cup 2026 este o competiție internațională la care participă 12 echipe naționale, împărțite în două grupe. Turneul se desfășoară în două ferestre competiționale, în lunile iulie și noiembrie, iar câștigătoarele grupelor vor deveni primele campioane ale întrecerii.

În prima parte a competiției, disputată în luna iulie, România a obținut o victorie în fața statului Samoa, scor 38-37, a remizat cu Uruguay, 36-36, și a pierdut în fața reprezentativei statului Chile, scor 31-48.