Cristian Erbașu avertizează că zeci de mii de oameni care lucrează în construcții își vor pierde locurile de muncă. Statul are datorii enorme către constructori 

Cristian Erbașu, directorul general al Construcții Erbașu,a avertizat că zeci de mii de muncitori din domeniul construcțiilor și-ar putea pierde locurile de muncă și că piața urmează să fie marcată și de scăderi salariale. El dă vina pe datoriile pe care statul le are la firmele de construcții și susține că, numai din PNRR, constructorii au de recuperat 1 miliard de euro.

Declarațiile omului de afaceri au fost făcute vineri, în cadrul conferinței „Provocări concurențiale în sectorul construcțiilor”, desfășurată la Sinaia. Situația este agravață și de „gaura” rămasă în buget după plecarea lui Ilie Bolojan de la Palatul Victoria. Conform evaluărilor recente, „gaura” lăsată de fostul Executiv depășește 90 de miliarde de lei, generată de estimări economice nerealiste și facturi neachitate.

Statul are datorii de un miliard de euro doar din proiectele PNRR

Potrivit directorului general al Construcții Erbașu, deși unele plăți s-au făcut în ultimele luni, nivelul datoriilor rămâne critic, punând presiune imensă pe companii.

„Față de luna septembrie, când am comunicat acele datorii pe care diferitele ministere le aveau către companiile de construcții, într-adevăr, a scăzut destul de mult datoria. E adevărat că în ultima vreme s-au mai făcut și alte facturări, e adevărat că sunt și datorii din partea autorităților locale față de companiile de construcții. Însă, din păcate, datoria este încă suficient de mare ca să creeze probleme acestor companii”, a explicat Cristian Erbașu.

Acesta a precizat că sumele restante sunt colosale, nu doar din fonduri europene,ci și din programe guvernamentale.

„Din statisticile pe care noi le-am preluat, pe PNRR, ar mai fi ceva un pic mai mult de 1 miliard de euro. Însă sunt în continuare datorii destul de mari pe alte proiecte, gen «Anghel Saligny», sau, din câte știm noi, și autoritățile locale au destul de mult de plată către companiile de construcții. Mai sunt și plăți de făcut către companiile care au lucrat pe proiectele care ar urma să continue de acum înainte, de exemplu, pe POS (Programul Operațional de Sănătate), mai sunt și alte planuri de dezvoltare”, a adăugat omul de afaceri.

Urmează concedieri în masă și tăieri de salarii

Cristian Erbașu a fost întrebat direct câți angajați ar putea fi afectați de acest blocaj financiar.

„E greu de menționat acum, dar câteva zeci de mii de persoane vor fi cu siguranță. Vor fi concedieri care vor duce,practic, la o stare de conservare a lor (a companiilor – n.r.), iar cele care vor avea puterea de a continua lucrările își vor pune problema dacă vor putea menține salariile angajaților la nivelul la care a fost până acum. Este posibil să fie și o astfel de situație (tăieri de salarii – n.r.), dacă lucrurile nu se vor redresa și dacă continuitatea pe care toți o speram după finalizarea PNRR-ului nu se va realiza”, a avertizat constructorul.

Problema a fost anticipată de industrie, dar măsurile de prevenție au lipsit.

„Noi de mult timp am pus pe tapet această problemă. Am sesizat că trebuie să existe viață și după PNRR. De ce ne era spaimă nu am scăpat și s-a confirmat faptul că lucrurile nu au fost pregătite. Sunt companii care au avut sute și mii de angajați pentru că proiectele trebuiau terminate până la sfârșitul lunii august, angajați cu care aceste companii nu mai au ce să facă. Este o mare problemă de fiecare dată când se trece de la un plan la altul, s-a întâmplat același lucru și în 2016”, a completat acesta.

Insolvențe și lipsă de predictibilitate pentru următoarele luni

Cea mai mare problemă reclamată de mediul de afaceri este lipsa de predictibilitate. Fără un orizont clar privind încasarea restanțelor și continuarea lucrărilor, multe companii riscă să intre în colaps. Numărul insolvențelor din rândul constructorilor s-a dublat deja.

„Ce este mai neplăcut pentru firmele de construcții în acest moment este faptul că nu au o predictibilitate pe următoarele șase luni în ceea ce privește, pe de o parte, încasarea facturilor restante, iar pe de altă parte, continuarea contractelor și proiectelor. Companiile de construcții, după ce au avut o perioadă de lucru extrem de intensă, au intrat într-o zonă de relaxare din punct de vedere contractual, lucru care le-a dus într-un blocaj. Financiar, sunt puse în situația de a rămâne cu datorii către furnizori, către bănci, poate chiar și către unii angajați. Această situație le va obliga să elibereze foarte mult din personal”, subliniază antreprenorul.