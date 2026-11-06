Gadi Eisenkot a raportat „progrese semnificative” în negocierile pentru formarea noului guvern israelian fără Netanyahu

Gadi Eisenkot, liderul opoziției israeliene, a raportat vineri că s-au făcut progrese „semnificative” în negocierile dintre partidele blocului său.

El declară că speră că președintnele Isaac Herzog îl va însărcina cu formarea noului guvern.



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„Au avut loc multe întâlniri, unele făcute publice, altele nu. Unele au avut loc acum doar câteva ore. Am făcut progrese importante, am avansat decisiv”, a spus Eisenkot, potrivit France24.

Un fost aliat al Netanyahu i se alătură lui Eisenkot

Fostul ministru al Apărării Avigdor Lieberman, lider al partidului Yisrael Beiteinu, a spus că va face un compromis cu privire la solicitarea sa privind înrolarea bărbaților ultraortodocși și că va susține formarea unui guvern anti-Netanyahu.

Lista Comună, o alianță a partidelor arabe din Israel, au anunțat că-i vor recomanda președintelui israelian Isaac Herzog să-l nominalizeze pe Gadi Eisenkot, liderul partidului Yashar, să preia funcția de prim-ministru al Israelului, potrivit Times of Israel.

Formațiunea arabă se opune realegerii lui Benjamin Netanyahu ca prim-minitru, după ce în ultimii patru ani a dus războaie multiple în Fâșia Gaza, sudul Libanului și împotriva Iranului. Președintele Isaac Herzog plănuiește să amnunțe duminică persoana pe care o va nominaliza să formeze guvernul.

Sursa Foto: Hepta