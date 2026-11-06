Cătălin Predoiu îl pune la punct pe USR-istul Emanuel Ungureanu. Îl acuză de „huliganism politic” și comportament „bolșevic”

Cătălin Predoiu, fost ministru al Justiției și al Afacerilor Interne, îi transmite, vineri 6 noiembrie, un mesaj dur, senatorului USR, Emanuel Ungureanu, după ce l-a acuzat că ar reprezenta interesele serviciilor secrete și că ar facilita corupția în cadrul sistemului de justiție. Într-o postare pe platforma LinkedIn, Predoiu denunță abordarea senatorului USR, pe care o consideră o formă de „huliganism politic”. Liberalul respinge acuzațiile privind legile justiției și argumentează că, după o carieră de aproape două decenii , s-a resemnat cu ideea că lumea politică poartă „nenumărate derapaje intelectuale și de caracter”.

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Cătalin Predoiu condamnă reacția radicală a lui Emanuel Ungureanu, care l-a numit „trumpist”, după ce fostul ministru al Afacerilor Interne l-a criticat pe Fritz pentru limbajul denigrator la adresa președintelui SUA, Donald Trump, pe fondul alegerilor pentru Congresul american.

„Un parlamentar USR, al cărui limbaj politic spune mai mult despre autor decât despre cei pe care îi atacă, îmi consacră azi o postare suburbană împănată „intelectual” cu același tip de „argumente” ieșite din logica multor lideri USR: „Nu gândești și vorbești ca noi, nu ești cu noi, ești împotriva noastră, deci automat ești pesedist, savonist, mafiot, securist, trumpist ș.a.m.d.”, a declarat Cătălin Predoiu.

„E deja stereotip acest mecanism întâlnit în istorie atât la bolșevici, cât și la fasciști”

În replica sa pentru Ungureanu, fostul ministru evită „generalizările” și menționează abordarea anumitor parlamentari USR este demnă de regimurile totalitare, pe care tot ei le critică.

„E deja stereotip acest mecanism întâlnit în istorie atât la bolșevici, cât și la fasciști: cei care au alte opinii trebuie musai denigrați, ocărâți, anihilați public, îndepărtați din orice poziție ș.a.m.d. Ca să nu fie dubiu, nu afirm că USR este un astfel de partid; nu vreau să comit același păcat al generalizărilor, spun doar că unii dintre parlamentarii lor au un astfel de comportament”, a declarat Predoiu. „Din fericire, nu toți membrii USR au acest reflex de huliganism politic”, a mai punctat el.

„Aceasta ar fi vestea proastă pentru detractori”

„Am trecut, în 18 ani de serviciu public, între care aproximativ 11 ani de ministeriate, nu numai prin provocările inedite și complicate aduse de acest serviciu public, dar m-am confruntat și cu nenumărate derapaje intelectuale și de caracter pe care politica le poartă cu ea și ți le pune în față, ca pe un deșeu inevitabil, goluri de rațiune și de educație verbalizate uneori cu cea mai agresivă ură viscerală, nedemnă de persoane care se pretind civilizate și vor să conducă societatea. Inițial, aceste atacuri m-au uimit, apoi mâhnit: în lumea din care venisem, în care performanța reclamă forța argumentului și eleganță în exprimare și comportament, astfel de lucruri păreau ieșite direct din tomberon. Cu timpul însă, ele m-au întărit și m-au educat. Fiecare astfel de atac a fost pentru mine un impuls de a merge și mai puternic înainte. Lucrurile nu s-au schimbat. Aceasta ar fi vestea proastă pentru detractori, la modul general: nu îndoiți ținta voastră cu jigniri, ci o întăriți. Pentru societate însă, vestea proastă este că astfel de „maniere”, grobianismul, huliganismul verbal politic acaparează zone din ce în ce mai largi de „dezbatere”. Ceea ce este un motiv în plus de a nu abandona. Altă veste proastă pentru detractori”, mai subliniază acesta.

„E pură ignoranță în materie juridică și judiciară”

O parte importantă a mesajului este dedicată acuzațiilor formulate în repetate rânduri la adresa lui Predoiu pentru modificările legislative din domeniul justiției. Fostul ministru al Justiției respinge acuzațiile și invocă sprijinul instituțional și european de care s-au bucurat legile justiției promovate în timpul mandatului său.

„Capetele de acuzare ale atacurilor USR împotriva mea sunt mereu aceleași: legile justiției, pe care nu știu câți dintre cei care vorbesc despre ele le-au citit, legi certificate de două direcții ale Comisiei Europene, DG JUST și DG REFORM, de Colegiul Comisarilor, deci de întreaga Comisie Europeană, precum și de Comisia LIBE din Parlamentul European, legi care au constituit primul jalon îndeplinit din PNRR, au stat la baza ridicării MCV, care ridicare a permis deblocarea dosarului Schengen”, afirmă liberalul.

Acesta subliniază că legile au fost validate în prealabil, prin semnătură, de instituțiile reprezentative ale sistemului judiciar, inclusiv Parchetul General și DNA.

„Legi care au adus ceva bun și pentru țară, și pentru cetățeni. Legi care au fost validate în prealabil (prin semnătură) de toate forurile instituționale ale Justiției, inclusiv de către Parchetul General și DNA. Punerea în legătură directă a unor sentințe (poate nedrepte) cu acele legi e pură ignoranță în materie juridică și judiciară”, susține Predoiu.

Fostul ministru consideră că Ungureanu folosește o explicație simplistă pentru probleme juridice complexe.

„Oricum, o probă de gândire simplistă, binară; justiția, ca subiect, reclamă un echipament mai complex de analiză, pe care detractorul meu de astăzi nu îl posedă. Și, oricum, nu se poate face doar pe un colț de pagină”, adaugă acesta.

În ceea ce privește contextul juridic, închiderea unui număr important de dosare penale prin prescripție a fost legată de efectele deciziilor Curții Constituționale nr. 297/2018 și nr. 358/2022, referitoare la întreruperea cursului prescripției răspunderii penale, precum și de aplicarea ulterioară a principiului legii penale mai favorabile. Aceste chestiuni țin de reglementarea din Codul penal și nu trebuie confundate cu legile privind organizarea sistemului judiciar din 2022.

De asemenea, Comisia Europeană a confirmat închiderea oficială a MCV în septembrie 2023, după ce constatase îndeplinirea obiectivelor mecanismului, continuând însă monitorizarea României prin rapoartele anuale privind statul de drept.

„Prejudecățile sunt semnele lipsei de judecată”

Predoiu răspunde și criticilor privind longevitatea sa în funcțiile publice. Predoiu susține că o carieră politică îndelungată nu constituie, în sine, dovada existenței unor relații obscure sau a unor înțelegeri nelegitime.