Prima pagină » Știri politice » Cătălin Predoiu îl pune la punct pe USR-istul Emanuel Ungureanu. Îl acuză de „huliganism politic” și comportament „bolșevic”

Cătălin Predoiu îl pune la punct pe USR-istul Emanuel Ungureanu. Îl acuză de „huliganism politic” și comportament „bolșevic”

Ruxandra Radulescu
Cătălin Predoiu îl pune la punct pe USR-istul Emanuel Ungureanu. Îl acuză de
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Cătălin Predoiu, fost ministru al Justiției și al Afacerilor Interne, îi transmite, vineri 6 noiembrie, un mesaj dur, senatorului USR, Emanuel Ungureanu, după ce l-a acuzat că ar reprezenta interesele serviciilor secrete și că ar facilita corupția în cadrul sistemului de justiție. Într-o postare pe platforma LinkedIn, Predoiu denunță abordarea senatorului USR, pe care o consideră o formă de „huliganism politic”. Liberalul respinge acuzațiile privind legile justiției și argumentează că, după o carieră de aproape două decenii , s-a resemnat cu ideea că lumea politică poartă „nenumărate derapaje intelectuale și de caracter”.

Sondaj Gândul

Va reuși Trump să își impună politicile, chiar dacă nu are majoritatea în Congres?

Vezi rezultate

Loading ...

Cătalin Predoiu condamnă reacția radicală a lui Emanuel Ungureanu, care l-a numit „trumpist”, după ce fostul ministru al Afacerilor Interne l-a criticat pe Fritz pentru limbajul denigrator la adresa președintelui SUA, Donald Trump, pe fondul alegerilor pentru Congresul american.

„Un parlamentar USR, al cărui limbaj politic spune mai mult despre autor decât despre cei pe care îi atacă, îmi consacră azi o postare suburbană împănată „intelectual” cu același tip de „argumente” ieșite din logica multor lideri USR: „Nu gândești și vorbești ca noi, nu ești cu noi, ești împotriva noastră, deci automat ești pesedist, savonist, mafiot, securist, trumpist ș.a.m.d.”, a declarat Cătălin Predoiu.

„E deja stereotip acest mecanism întâlnit în istorie atât la bolșevici, cât și la fasciști”

În replica sa pentru Ungureanu, fostul ministru evită „generalizările” și menționează abordarea anumitor parlamentari USR este demnă de regimurile totalitare, pe care tot ei le critică.

„E deja stereotip acest mecanism întâlnit în istorie atât la bolșevici, cât și la fasciști: cei care au alte opinii trebuie musai denigrați, ocărâți, anihilați public, îndepărtați din orice poziție ș.a.m.d.

Ca să nu fie dubiu, nu afirm că USR este un astfel de partid; nu vreau să comit același păcat al generalizărilor, spun doar că unii dintre parlamentarii lor au un astfel de comportament”, a declarat Predoiu. „Din fericire, nu toți membrii USR au acest reflex de huliganism politic”, a mai punctat el.

„Aceasta ar fi vestea proastă pentru detractori”

„Am trecut, în 18 ani de serviciu public, între care aproximativ 11 ani de ministeriate, nu numai prin provocările inedite și complicate aduse de acest serviciu public, dar m-am confruntat și cu nenumărate derapaje intelectuale și de caracter pe care politica le poartă cu ea și ți le pune în față, ca pe un deșeu inevitabil, goluri de rațiune și de educație verbalizate uneori cu cea mai agresivă ură viscerală, nedemnă de persoane care se pretind civilizate și vor să conducă societatea.

Inițial, aceste atacuri m-au uimit, apoi mâhnit: în lumea din care venisem, în care performanța reclamă forța argumentului și eleganță în exprimare și comportament, astfel de lucruri păreau ieșite direct din tomberon. Cu timpul însă, ele m-au întărit și m-au educat. Fiecare astfel de atac a fost pentru mine un impuls de a merge și mai puternic înainte. Lucrurile nu s-au schimbat.

Aceasta ar fi vestea proastă pentru detractori, la modul general: nu îndoiți ținta voastră cu jigniri, ci o întăriți. Pentru societate însă, vestea proastă este că astfel de „maniere”, grobianismul, huliganismul verbal politic acaparează zone din ce în ce mai largi de „dezbatere”. Ceea ce este un motiv în plus de a nu abandona. Altă veste proastă pentru detractori”, mai subliniază acesta.

„E pură ignoranță în materie juridică și judiciară”

O parte importantă a mesajului este dedicată acuzațiilor formulate în repetate rânduri la adresa lui Predoiu pentru modificările legislative din domeniul justiției. Fostul ministru al Justiției respinge acuzațiile și invocă sprijinul instituțional și european de care s-au bucurat legile justiției promovate în timpul mandatului său.

„Capetele de acuzare ale atacurilor USR împotriva mea sunt mereu aceleași: legile justiției, pe care nu știu câți dintre cei care vorbesc despre ele le-au citit, legi certificate de două direcții ale Comisiei Europene, DG JUST și DG REFORM, de Colegiul Comisarilor, deci de întreaga Comisie Europeană, precum și de Comisia LIBE din Parlamentul European, legi care au constituit primul jalon îndeplinit din PNRR, au stat la baza ridicării MCV, care ridicare a permis deblocarea dosarului Schengen”, afirmă liberalul.

Acesta subliniază că legile au fost validate în prealabil, prin semnătură, de instituțiile reprezentative ale sistemului judiciar, inclusiv Parchetul General și DNA.

„Legi care au adus ceva bun și pentru țară, și pentru cetățeni. Legi care au fost validate în prealabil (prin semnătură) de toate forurile instituționale ale Justiției, inclusiv de către Parchetul General și DNA. Punerea în legătură directă a unor sentințe (poate nedrepte) cu acele legi e pură ignoranță în materie juridică și judiciară”, susține Predoiu.

Fostul ministru consideră că Ungureanu folosește o explicație simplistă pentru probleme juridice complexe.

„Oricum, o probă de gândire simplistă, binară; justiția, ca subiect, reclamă un echipament mai complex de analiză, pe care detractorul meu de astăzi nu îl posedă. Și, oricum, nu se poate face doar pe un colț de pagină”, adaugă acesta.

În ceea ce privește contextul juridic, închiderea unui număr important de dosare penale prin prescripție a fost legată de efectele deciziilor Curții Constituționale nr. 297/2018 și nr. 358/2022, referitoare la întreruperea cursului prescripției răspunderii penale, precum și de aplicarea ulterioară a principiului legii penale mai favorabile. Aceste chestiuni țin de reglementarea din Codul penal și nu trebuie confundate cu legile privind organizarea sistemului judiciar din 2022.

De asemenea, Comisia Europeană a confirmat închiderea oficială a MCV în septembrie 2023, după ce constatase îndeplinirea obiectivelor mecanismului, continuând însă monitorizarea României prin rapoartele anuale privind statul de drept.

„Prejudecățile sunt semnele lipsei de judecată”

Predoiu răspunde și criticilor privind longevitatea sa în funcțiile publice. Predoiu susține că o carieră politică îndelungată nu constituie, în sine, dovada existenței unor relații obscure sau a unor înțelegeri nelegitime.

„Un alt capăt de acuzare ar fi longevitatea mea în treburile publice. E musai ceva necurat aici, în optica unora sau chiar a multora. Din cauza atâtor exemple de comportament politic incorect, a devenit greu de crezut că îți poți asigura o carieră lungă în politică și administrație făcându-ți pur și simplu treaba și având parte de conjuncturi politice favorabile, demonstrând prin rezultate că poți rezolva situații aparent imposibile”, scrie liberalul.

„E musai din start că trebuie să fi făcut ceva în neregulă ca să ai parte de continuitate. Prejudecățile sunt, de fapt, semnele lipsei de judecată”, a mai precizat acesta.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

DECIZIENoi numiri în Guvernul condus de Luca Niculescu. Adrian Dan, consilier de stat în Cancelaria premierului. Schimbări și la Ministerul Culturii și la Transporturi
21:12
Noi numiri în Guvernul condus de Luca Niculescu. Adrian Dan, consilier de stat în Cancelaria premierului. Schimbări și la Ministerul Culturii și la Transporturi
REACȚIEAutoritatea Electorală Permanentă respinge acuzațiile PNL potrivit cărora Reforma Legii partidelor ar favoriza PSD-ul
21:02
Autoritatea Electorală Permanentă respinge acuzațiile PNL potrivit cărora Reforma Legii partidelor ar favoriza PSD-ul
FOTO-VIDEONicușor Dan, spectator la meciul naționalei de rugby. Președintele a venit pe stadion împreună cu fiul său
19:24
Nicușor Dan, spectator la meciul naționalei de rugby. Președintele a venit pe stadion împreună cu fiul său
NEGOCIERIGadi Eisenkot a raportat „progrese semnificative” în negocierile pentru formarea noului guvern israelian fără Netanyahu
19:10
Gadi Eisenkot a raportat „progrese semnificative” în negocierile pentru formarea noului guvern israelian fără Netanyahu
FLASH NEWSCompaniile de stat, afectate de tarifele la energie, ar putea obține ajutor financiar, cu o singură condiție. Anunțul ministrului de Finanțe, Alexandru Nazare
19:01
Companiile de stat, afectate de tarifele la energie, ar putea obține ajutor financiar, cu o singură condiție. Anunțul ministrului de Finanțe, Alexandru Nazare
CONTROVERSĂCandidatul prezidențial de extrema stângă Jean-Luc Melenchon propune scoaterea Franței din NATO
18:40
Candidatul prezidențial de extrema stângă Jean-Luc Melenchon propune scoaterea Franței din NATO
Mediafax
Un celebru youtuber american a mâncat într-unul dintre cele mai sărace cartiere din România. Reacția după ce a gustat mâncarea
Digi24
Trump a identificat vinovații: alegătorii. „«Tâmpocraţii» au avut o zi mare marţi”
Cancan.ro
Eliminată de la Asia Express, Loredana Chivu se poate întoarce la „munca” ei. Și noi i-am aflat tariful. Ce oferă pentru 20 euro
Prosport.ro
FOTO. Rivala Simonei Halep, imagini incendiare din vacanța în Maldive
Adevarul
Ucraina a lansat primul atac mecanizat cu roboți din istorie. 28 de drone terestre au fost trimise împotriva armatei ruse
Mediafax
SCANDALOS! Lucrătorii unei primării din Suceava au cărat gunoi cu drapelul românesc. Ce spune primarul AUR
Click
Ce s-a ales de fostele soliste din Trio Express! Carmen Harra, schimbare radicală de viață, iar Aida Pînzaru trăiește de 37 de ani în America
Digi24
Vasluiul nu mai este cea mai săracă zonă a țării. Ce județ i-a luat locul
Cancan.ro
Cuplul anului în România😮 Aris Eram și Gabriella, împreună⁉️ Dani Oțil a amuțit, Ramona Olaru a crezut că nu aude bine: 'Baby...↘️
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști pe adolescentul din „Karate Kid”? Ralph Macchio împlinește 65 de ani
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Mașina Zilei: Cu ce dotări vine o Dacia Logan cu GPL? Cât costă un exemplar din 2022
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Sorin Ene, invitat la „Podcast cu Prioritate” #116 by ProMotor. Drift, familie, mașini spectaculoase și noua generație de piloți din România
Mediafax Italia
Codul secret care TE POATE SALVA pe stradă!
Mediafax Spania
BREAKING! Șoferului premierului, ARESTAT!
FLASH NEWSPercheziții la Kiev în cazul tentativei de asasinat a oligarhului ucrainean Vadim Iermolaiev de la Monaco. Biroul unui ofițer al serviciilor secrete militare ale Ucrainei a fost călcat de anchetatori
21:16
Percheziții la Kiev în cazul tentativei de asasinat a oligarhului ucrainean Vadim Iermolaiev de la Monaco. Biroul unui ofițer al serviciilor secrete militare ale Ucrainei a fost călcat de anchetatori
FILMA murit Sebastián Lelio, regizorul chilian premiat cu Oscar pentru „O femeie fantastică”. Cineastul avea 52 de ani
21:02
A murit Sebastián Lelio, regizorul chilian premiat cu Oscar pentru „O femeie fantastică”. Cineastul avea 52 de ani
FLASH NEWSDoi candidați pentru șefia Băncii Centrale Europene. Cine îi poate lua locul lui Christine Lagarde
20:51
Doi candidați pentru șefia Băncii Centrale Europene. Cine îi poate lua locul lui Christine Lagarde
ANCHETĂDezastrul feroviar din Spania ajunge pe masa Parchetului European. Procurorii EPPO suspectează fraude de milioane de euro din fondurile UE
20:24
Dezastrul feroviar din Spania ajunge pe masa Parchetului European. Procurorii EPPO suspectează fraude de milioane de euro din fondurile UE
FLASH NEWSCristian Erbașu avertizează că zeci de mii de oameni care lucrează în construcții își vor pierde locurile de muncă. Statul are datorii enorme către constructori 
19:55
Cristian Erbașu avertizează că zeci de mii de oameni care lucrează în construcții își vor pierde locurile de muncă. Statul are datorii enorme către constructori 
EDUCAȚIEPremieră la Ministerul Educației. Sorin Costreie i-a reunit pe foștii miniștri de după 1990. Ce structură vrea să înființeze
19:42
Premieră la Ministerul Educației. Sorin Costreie i-a reunit pe foștii miniștri de după 1990. Ce structură vrea să înființeze

Cele mai noi

Trimite acest link pe