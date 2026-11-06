Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a vorbit vineri 6 noiembrie, la summitul Concordia, despre eventuale măsuri de sprijin pentru companiile afectate de creșterea prețului electricității. Oficialul a precizat că susține o astfel de inițiativă, cu condiția să se încadreze „să fie echilibrate şi să se încadreze în spaţiul fiscal” existent.

Oficialul a fost întrebat, în cadrul evenimentului, la care a participat, dacă ia în considerarea implementarea unor măsuri de sprijin pentru companii, pentru a face față mai ușor majorării tarifelor la electricitate și gaze naturale.

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„Există o astfel de discuţie, există propuneri la care lucrează Ministerul Energiei, iar noi, bineînţeles, asistăm şi sprijinim orice astfel de propuneri, cu condiţia ca ele să fie echilibrate şi să se încadreze în spaţiul fiscal pe care îl avem”, a spus Nazare.

Nazare a ținut să precizeze că, momentan, statul nu poate aloca subvenții considerabile, întrucât ar riscă să se îndatoreze.

„Subvenţii pentru energie de o dimensiune foarte mare, cum am mai avut în anii trecuţi, pe care să nu le putem plăti sau de pe urma cărora să rămânem cu datorii nu sunt genul de măsuri care cred că sunt potrivite”, a punctat Nazare.

„Deci avem nevoie să-i ajutăm cu adevărat pe cei vulnerabili”

Categoria prioritară, în ceea ce privește sprijinul acordat de stat, sunt categoriile vulnerabile a mai punctat Nazare.

„Deci avem nevoie să-i ajutăm cu adevărat pe cei vulnerabili. Avem nevoie ca efortul pe care îl facem din spaţiul fiscal pe care îl avem să ajungă cu adevărat la categoriile vulnerabile. (…) Nu vreau să vorbesc în numele Ministerului Energiei. Ştiu că au în pregătire mai multe astfel de propuneri (n. red. – scheme de sprijin pentru companiile vulnerabile). Împreună cu ei, noi, când vom primi un draft al unei propuneri concrete, bineînţeles că îl vom analiza şi vom anunţa la final care e decizia”, a mai spus Alexandru Nazare.

Câți bani ar putea primi persoanele vulnerabile pentru facturile la curent și gaze

Guvernul propus de Luca Niculescu pregătește o schimbare a modului în care sunt acordate ajutoarele pentru plata energiei. Noul sistem ar urma să țină cont de veniturile fiecărei gospodării, iar reducerile să fie aplicate direct pe facturi, fără ca beneficiarii să fie nevoiți să depună periodic dosare.

Românii cu venituri reduse ar putea primi un ajutor de până la 150 de lei pe lună pentru plata facturilor la electricitate și gaze naturale. Măsura este prevăzută în programul de guvernare propus de premierul desemnat Luca Niculescu și ar urma să fie aplicată direct pe facturile consumatorilor eligibili.