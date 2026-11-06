Prima pagină » Știri politice » Companiile de stat, afectate de tarifele la energie, ar putea obține ajutor financiar, cu o singură condiție. Anunțul ministrului de Finanțe, Alexandru Nazare

Companiile de stat, afectate de tarifele la energie, ar putea obține ajutor financiar, cu o singură condiție. Anunțul ministrului de Finanțe, Alexandru Nazare

Ruxandra Radulescu
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a vorbit vineri 6 noiembrie, la summitul Concordia, despre eventuale măsuri de sprijin pentru companiile afectate de creșterea prețului electricității. Oficialul a precizat că susține o astfel de inițiativă, cu condiția să se încadreze „să fie echilibrate şi să se încadreze în spaţiul fiscal” existent.

Oficialul a fost întrebat, în cadrul evenimentului, la care a participat, dacă ia în considerarea implementarea unor măsuri de sprijin pentru companii, pentru a face față mai ușor majorării tarifelor la electricitate și gaze naturale.

Sondaj Gândul

Va reuși Trump să își impună politicile, chiar dacă nu are majoritatea în Congres?

Vezi rezultate

Loading ...

„Există o astfel de discuţie, există propuneri la care lucrează Ministerul Energiei, iar noi, bineînţeles, asistăm şi sprijinim orice astfel de propuneri, cu condiţia ca ele să fie echilibrate şi să se încadreze în spaţiul fiscal pe care îl avem”, a spus Nazare.

Nazare a ținut să precizeze că, momentan, statul nu poate aloca subvenții considerabile, întrucât ar riscă să se îndatoreze.

„Subvenţii pentru energie de o dimensiune foarte mare, cum am mai avut în anii trecuţi, pe care să nu le putem plăti sau de pe urma cărora să rămânem cu datorii nu sunt genul de măsuri care cred că sunt potrivite”, a punctat Nazare.

„Deci avem nevoie să-i ajutăm cu adevărat pe cei vulnerabili”

Categoria prioritară, în ceea ce privește sprijinul acordat de stat, sunt categoriile vulnerabile a mai punctat Nazare.

„Deci avem nevoie să-i ajutăm cu adevărat pe cei vulnerabili. Avem nevoie ca efortul pe care îl facem din spaţiul fiscal pe care îl avem să ajungă cu adevărat la categoriile vulnerabile. (…)

Nu vreau să vorbesc în numele Ministerului Energiei. Ştiu că au în pregătire mai multe astfel de propuneri (n. red. – scheme de sprijin pentru companiile vulnerabile). Împreună cu ei, noi, când vom primi un draft al unei propuneri concrete, bineînţeles că îl vom analiza şi vom anunţa la final care e decizia”, a mai spus Alexandru Nazare.

Câți bani ar putea primi persoanele vulnerabile pentru facturile la curent și gaze

Guvernul propus de Luca Niculescu pregătește o schimbare a modului în care sunt acordate ajutoarele pentru plata energiei. Noul sistem ar urma să țină cont de veniturile fiecărei gospodării, iar reducerile să fie aplicate direct pe facturi, fără ca beneficiarii să fie nevoiți să depună periodic dosare.

Românii cu venituri reduse ar putea primi un ajutor de până la 150 de lei pe lună pentru plata facturilor la electricitate și gaze naturale. Măsura este prevăzută în programul de guvernare propus de premierul desemnat Luca Niculescu și ar urma să fie aplicată direct pe facturile consumatorilor eligibili.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FOTO-VIDEONicușor Dan, spectator la meciul naționalei de rugby. Președintele a venit pe stadion împreună cu fiul său
19:24
Nicușor Dan, spectator la meciul naționalei de rugby. Președintele a venit pe stadion împreună cu fiul său
NEGOCIERIGadi Eisenkot a raportat „progrese semnificative” în negocierile pentru formarea noului guvern israelian fără Netanyahu
19:10
Gadi Eisenkot a raportat „progrese semnificative” în negocierile pentru formarea noului guvern israelian fără Netanyahu
CONTROVERSĂCandidatul prezidențial de extrema stângă Jean-Luc Melenchon propune scoaterea Franței din NATO
18:40
Candidatul prezidențial de extrema stângă Jean-Luc Melenchon propune scoaterea Franței din NATO
Radu Miruță anunță negocieri oficiale USR-PNL pentru liste comune la alegerile din 2028. Conducerile celor două partide încep o analiză pe județe
18:15
Radu Miruță anunță negocieri oficiale USR-PNL pentru liste comune la alegerile din 2028. Conducerile celor două partide încep o analiză pe județe
VIDEOCe a răspuns Nicușor Dan la întrebarea cu privire la raportul privind anularea alegerilor: „Îl terminați anul acesta”?
17:35
Ce a răspuns Nicușor Dan la întrebarea cu privire la raportul privind anularea alegerilor: „Îl terminați anul acesta”?
CONTROVERSĂNicușor Dan s-a ales cu poprire pe conturi după ce nu și-a plătit impozitul pe terenul de la Predeal. Ce datorii are „șeful statului” la… stat
17:11
Nicușor Dan s-a ales cu poprire pe conturi după ce nu și-a plătit impozitul pe terenul de la Predeal. Ce datorii are „șeful statului” la… stat
Mediafax
Un celebru youtuber american a mâncat într-unul dintre cele mai sărace cartiere din România. Reacția după ce a gustat mâncarea
Digi24
Trump a identificat vinovații: alegătorii. „«Tâmpocraţii» au avut o zi mare marţi”
Cancan.ro
Eliminată de la Asia Express, Loredana Chivu se poate întoarce la „munca” ei. Și noi i-am aflat tariful. Ce oferă pentru 20 euro
Prosport.ro
FOTO. Rivala Simonei Halep, imagini incendiare din vacanța în Maldive
Adevarul
Ce alocație primesc, de fapt, copiii ucraineni, comparativ cu cei români? De unde vine mitul celor 3.800 de lei care circulă din nou pe rețelele de socializare
Mediafax
SCANDALOS! Lucrătorii unei primării din Suceava au cărat gunoi cu drapelul românesc. Ce spune primarul AUR
Click
Jean Paler, din nou pe patul de spital! Ce s-a întâmplat cu actorul după al doilea AVC: „Mă simt mai bine”
Digi24
Vasluiul nu mai este cea mai săracă zonă a țării. Ce județ i-a luat locul
Cancan.ro
Cuplul anului în România😮 Aris Eram și Gabriella, împreună⁉️ Dani Oțil a amuțit, Ramona Olaru a crezut că nu aude bine: 'Baby...↘️
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști pe adolescentul din „Karate Kid”? Ralph Macchio împlinește 65 de ani
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Mașina Zilei: Cu ce dotări vine o Dacia Logan cu GPL? Cât costă un exemplar din 2022
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Sorin Ene, invitat la „Podcast cu Prioritate” #116 by ProMotor. Drift, familie, mașini spectaculoase și noua generație de piloți din România
Mediafax Italia
Codul secret care TE POATE SALVA pe stradă!
Mediafax Spania
BREAKING! Șoferului premierului, ARESTAT!
EDUCAȚIEPremieră la Ministerul Educației. Sorin Costreie i-a reunit pe foștii miniștri de după 1990. Ce structură vrea să înființeze
19:42
Premieră la Ministerul Educației. Sorin Costreie i-a reunit pe foștii miniștri de după 1990. Ce structură vrea să înființeze
EXTERNEJay Rockefeller, fost senator american timp de 30 de ani, a murit. Cum a ales să se desprindă de tradiția politică a celebrei dinastii Rockefeller
19:24
Jay Rockefeller, fost senator american timp de 30 de ani, a murit. Cum a ales să se desprindă de tradiția politică a celebrei dinastii Rockefeller
FLASH NEWSCine este presupusul lider din spatele valului de amenințări cu bombă din Europa: „Pregătim un nou val de atacuri”
19:24
Cine este presupusul lider din spatele valului de amenințări cu bombă din Europa: „Pregătim un nou val de atacuri”
FLASH NEWSBlack Friday 2026. Plățile online din România au depășit 611 milioane de lei până la prânz. Valoarea uriașă plătită de românul cu cea mai mare tranzacție
18:54
Black Friday 2026. Plățile online din România au depășit 611 milioane de lei până la prânz. Valoarea uriașă plătită de românul cu cea mai mare tranzacție
ULTIMA ORĂA 39-a noapte de proteste în fața Arestului Central, unde este închis Călin Georgescu. Susținătorii scandează: „Călin Georgescu este președinte!”
18:41
A 39-a noapte de proteste în fața Arestului Central, unde este închis Călin Georgescu. Susținătorii scandează: „Călin Georgescu este președinte!”
APĂRAREMinistrul Fondurilor Europene cere renegocierea contractelor cu Rheinmetall, chiar cu riscul unor penalități: „Am fost proști, am fost ticăloși, am fost corupți”
18:26
Ministrul Fondurilor Europene cere renegocierea contractelor cu Rheinmetall, chiar cu riscul unor penalități: „Am fost proști, am fost ticăloși, am fost corupți”

Cele mai noi

Trimite acest link pe