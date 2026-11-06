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Cine este presupusul lider din spatele valului de amenințări cu bombă din Europa: „Pregătim un nou val de atacuri”

Cine este presupusul lider din spatele valului de amenințări cu bombă din Europa: „Pregătim un nou val de atacuri”
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Un presupus lider al grupării din spatele valului de amenințări cu bombă din avioanele europene susține, într-un e-mail trimis mai multor redacții, că „acesta este doar începutul” și că un nou val de atacuri este în pregătire, scrie Mediafax.

„Foarte curând vom arunca în aer avioanele voastre, navele de croazieră, stațiile de metrou și trenurile”, se arată în mesajul citat de Financial Times.

Expeditorul se prezintă drept unul dintre liderii grupului responsabil pentru amenințările cu bombă care au perturbat în ultimele zile traficul aerian din Europa. Autenticitatea și proveniența e-mailului nu au fost încă stabilite.

„Pregătim un nou val de atacuri”, scrie autorul mesajului

Amenințările din ultima săptămână au vizat zeci de zboruri de pasageri, dar și câteva supermarketuri și redacțiile unor publicații irlandeze, printre care televiziunea publică RTÉ și postul de radio Newstalk.

Un nume rusesc și o bombă „în clădire

E-mailul primit în Irlanda era semnat „Mihail Andropov”. Expeditorul se lăuda că grupul a provocat panică și a obligat autoritățile europene să cheltuiască resurse importante pentru a răspunde alertelor. În mesajul trimis redacției, acesta susținea și că un dispozitiv exploziv a fost plasat în clădire și urma să explodeze în 45 de minute, încheind cu „Ceasul ticăie”.

Angajații RTÉ au fost evacuați din sediul televiziunii.

Oficialii irlandezi spun că nu s-a stabilit încă dacă amenințările sunt opera unor persoane izolate sau parte a unei campanii coordonate.

Zeci de zboruri vizate, inclusiv spre București

Valul de amenințări a început luni, 2 noiembrie, când o cursă Wizz Air Londra–Sofia a fost redirecționată la Budapesta. Marți, alte șapte zboruri au fost vizate, iar joi numărul alertelor a depășit 20 într-o singură zi. Printre ele s-a numărat o cursă Wizz Air spre București, care a aterizat în siguranță.

Vineri, cel puțin 17 zboruri fuseseră afectate până la prânz. Ungaria a ridicat de trei ori avioane de luptă pentru a escorta curse civile, inclusiv unul dintre zborurile Praga–București. Niciuna dintre alerte nu s-a confirmat, iar la bordul aeronavelor nu au fost găsiți explozibili.

Cine ar putea fi în spate

Amenințările care au vizat două zboruri aterizate la Roma au venit într-un e-mail al unei grupări antifeministe care își spune „The Male State”. Unii experți în securitate consideră că valul de alerte se potrivește cu strategia unor actori statali ruși care vor să destabilizeze Europa și notează că multe dintre țările vizate sprijină Ucraina. Nicio legătură nu a fost însă confirmată oficial.

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