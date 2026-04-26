Lovitură dură pentru profesori. Rămân fără gradația de merit. Ce prevede noua lege a salarizării bugetare

Lovitură dură pentru profesori. Rămân fără gradația de merit. Ce prevede noua lege a salarizării bugetare

Lovitură dură pentru profesori. Rămân fără gradația de merit. Ce prevede noua lege a salarizării bugetare

Profesorii ar putea pierde unul dintre cele mai importante avantaje financiare, întrucât noua lege a salarizării prevede eliminarea gradației de merit, la solicitarea OCDE. Stimulentul a atins valori considerabile în ultimii ani, arată datele oficiale. În locul acesteia, cadrele didactice ar urma să primească un nou tip de recompensă: premiul pentru stimularea performanței.

Potrivit proiectului noii legi a salarizării, „gradația de merit și sporul de performanță academică au fost înlocuite cu premiul pentru stimularea performanței prevăzut de noua lege”.

Gradația de merit va fi înlocuită de premiul de performanță

În locul gradației de merit, arată edupedu, profesorii ar putea primi premii de performanță acordate periodic, trimestrial, semestrial sau anual, în funcție de rezultate.

„Ordonatorii de credite pot acorda, trimestrial, semestrial sau anual, după caz, premii de performanță personalului care a realizat sau a participat direct la obținerea unor rezultate deosebite în activitatea instituției/autorității publice sau a sistemului din care face parte, a participat la activități cu caracter deosebit, a efectuat lucrări cu caracter excepțional ori a avut un volum de activitate ce depășește în mod semnificativ volumul optim de activitate, în raport cu complexitatea sarcinilor”, arată proiectul de lege.

Cum se stabilește valoarea premiului

„Valoarea individuală a premiului de performanță nu poate fi mai mică de 10% sau mai mare de 20% din salariul de bază, solda de funcție, salariul de funcție sau, după caz, indemnizația de încadrare, la care respectivul salariat a avut dreptul pe parcursul anului calendaristic pentru care se acordă premiul de performanță, calculată la 3 luni, 6 luni, respectiv 12 luni”, se arată în draftul acestui proiect.

Concret, valoarea premiului va însemna:

  • minimum 10% din salariul de bază
  • maximum 20% din salariul de bază.

Nu toți profesorii vor fi premiați

Un aspect important al noii legi este acela că nu toți profesorii vor beneficia de aceste bonusuri. Proiectul stipulează limite clare: maximum 20% dintre angajați pot primi premiul (pentru funcții de execuție) până la 30% pentru funcții de conducere

Pe de altă parte, bugetul total pentru aceste premii nu poate depăși 5% din fondul de salarii al instituției. O schimbare importantă față de legislația gradației de merit, a cărei valoare a atins sume importante din bugetul de stat, potrivit statisticilor oficiale.

Valoarea medie a gradației de merit a fost de aproape 2.500 lei în 2025

În prezent, gradația de merit înseamnă o majorare de 25% a salariului de bază, acordată pentru o perioadă de 5 ani, prin concurs. La nivel național, în 2025 erau în plată peste 27.800 de gradații de merit pentru personalul didactic. Aproximativ 2.700 pentru personal auxiliar, mai scrie sursa citată.

Valoarea medie a acestui bonus a ajuns la circa 2.480 de lei lunar, în anul 2025. Reforma vine în contextul unor recomandări internaționale, mai precis la sugestia OCDE. Instituția a recomandat ca actualul sistem al gradațiilor să fie regândit, deoarece nu reflectă suficient criterii moderne de performanță și echitate.

Când intră în vigoare schimbarea. Mai puțini profesori pe listă

Noua lege a salarizării ar urma să intre în vigoare la 1 iulie 2027, pentru toate categoriile de bugetari. Documentul mai prevede că valoarea de referință va fi de 4.325 de lei la momentul aplicării. Proiectul noii legi a salarizării bugetarilor este în fază de consultare. El poate suferi modificări înainte de adoptarea finală.

De asemenea, proiectul prevede și eliminarea completă a sporului de doctorat., care a scăzut deja din această lună. Trebuie precizat că, dacă proiectul va fi adoptat în forma actuală, profesorii vor beneficia de un sistem de premiere mai flexibil. Însă, va fi un număr mai limitat de beneficiari.

