Cele trei federații sindicale reprezentative din educație solicită partidelor parlamentare să respingă proiectul noii legi a salarizării, în cazul în care acesta va ajunge în Parlament. Prin intermediul unui comunicat postat pe rețelele de socializare, sindicaliștii susțin că forma actuală a proiectului ignoră angajamentele asumate de statul român după greva generală din 2023 și riscă să agraveze criza de personal din învățământ.

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” și Federația Națională Sindicală „ALMA MATER”, care reprezintă peste 300.000 de salariați, critică în termeni duri proiectul elaborat de Guvern.

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„Forma actuală a acestui document demonstrează clar că Guvernul a ales să ignore total munca, importanța și nevoile reale ale acestui sector vital”, transmit cele trei organizații sindicale.

Sindicatele acuză Guvernul că nu respectă promisiunile din 2023

Reprezentanții angajaților din educație susțin că noul proiect nu ține cont de angajamentele asumate de stat după greva generală din 2023 și de actele normative adoptate ulterior.

„Acest ultim proiect propus de Executiv reprezintă o sfidare directă la adresa salariaților din învățământ, deoarece nu ține cont de actele normative adoptate și asumate de statul român în urma grevei generale din anul 2023. Promisiunile făcute atunci pentru a debloca situația provocată de acțiunile de protest și documentele oficiale pe care și-au pus semnătura oficiali ai României sunt acum călcate în picioare, dovedind o lipsă cronică de onestitate și de respect din partea statului român față de corpul profesoral”, afirmă sindicaliștii.

Sindicatele reacționează și la declarațiile ministrului Muncii privind propunerile pentru salarizarea bugetarilor, despre care spun că reprezintă o „ofertă” pe care angajații din educație o resping.

„În replică la declarațiile domnului ministru al Muncii, îi transmitem că a reușit contraperformanța ca «oferta de nerefuzat» promisă să fie, de fapt, o ofertă pe care o refuzăm categoric”, se arată în comunicat.

6.300 de profesori fără studii de specialitate

Sindicatele susțin că una dintre cele mai grave consecințe ale măsurilor de austeritate este creșterea numărului profesorilor care predau fără studii de specialitate.

„Una dintre cele mai grave consecințe a măsurilor luate prin Legea nr. 141/2025 este aceea că numărul profesorilor fără studii de specialitate a crescut cu peste 2.000, ajungând la alarmanta cifră de 6.300, ceea ce înseamnă că peste 150.000 de elevi nu au șansa de a avea profesori cu studii în specialitatea predată”, afirmă reprezentanții celor trei federații.

Sindicatele cer Parlamentului să respingă proiectul

Federațiile mai susțin că proiectul nu corectează inechitățile apărute în urma aplicării ordonanțelor „trenuleț” la Legea nr. 153/2017, ci le-ar accentua.

„Actualul proiect de act normativ nu rezolvă inechitățile create prin ordonanțele «trenuleț», aplicate Legii nr. 153/2017, de limitare a drepturilor personalului din învățământ, ci, mai mult, adâncește în sens negativ diferențele de valoare dintre familia ocupațională învățământ și celelalte familii ocupaționale, așa cum o arată și rezultatul evaluărilor Băncii Mondiale”, se mai arată în comunicat.

În final, sindicaliștii le cer parlamentarilor să respingă proiectul dacă acesta va fi transmis Legislativului.

„Doamnelor și domnilor parlamentari, aveți o singură opțiune onorabilă: respingerea fără nicio ezitare a acestei legi. Orice altă decizie reprezintă o trădare a școlii românești și o lipsă de respect față de cei care formează viitoarele generații. Respingeți legea și țineți în viață educația românească!”, transmit Simion Hăncescu, Marius Ovidiu Nistor și Anton Hadăr.