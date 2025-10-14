Politică
Actualitate
Externe
Economic
Cultură
Sport
Video
Comunicate
Evenimente
Ultima oră
Politică
Externe
Economic
Prețul apei în România
Cultură
Sport
Video
Evenimente
Marius Tucă Show
Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Altceva cu Adrian Artene
Cu Gândul la București
Gândul Green
Război în Ucraina
Comunicate
Prima pagină
»
Emisiuni
»
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 15 octombrie, de la ora 15:00, live pe Gândul. Invitat: Dan Bittman
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 15 octombrie, de la ora 15:00, live pe Gândul. Invitat: Dan Bittman
14 oct. 2025, 18:35,
Emisiuni
Iulian Constantin
WhatsApp icon
Invitatul emisiunii este Dan Bittman. Emisiunea poate fi urmărită pe
Facebook
și
YouTube
Gândul.
Ai aflat
dan bittman
ionut cristache
Citește și
VIDEO
Dan Diaconescu: „Mi-am pierdut diploma de inginer, bine că mi-au găsit-o la un dosar”
21:40
MARIUS TUCĂ SHOW
Dan Diaconescu: „Primăria merge foarte bine de când nu mai are PRIMAR general”
21:26
EMISIUNI
„EXCLUSIV RAPID” cu Elvir Koljic e în direct pe YouTube – ProSport de la ora 18:00
15:53
ACTUALITATE
Valentin Stan: Nu ai cum să te duci în SUA și să le vorbești soluția celor două state în Orientul Mijlociu
13:00
ACTUALITATE
Valentin Stan: Din 2022 se pregătește o intervenție militară a României pe traseul Republica Moldova
12:30
ACTUALITATE
Valentin Stan: În baza LEGII apărării naționale, dacă un cetățean român este prins într-un conflict, armata română poate trece frontiera
12:00
Mediafax
OMS: Bacteriile devin tot mai puternice, iar antibioticele tot mai slabe. Una din șase infecții bacteriene este rezistentă la tratament
Digi24
VIDEO Imaginile surprinse de camera de bord a șoferului care a accidentat mortal o mamă pe trecerea de pietoni. Momentul impactului
Cancan.ro
Fiul femeii care a murit pe trecerea de pietoni din Berceni parcă a prevestit tragedia. Ce a făcut în acele momente
Prosport.ro
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în 24 de ore mai mult decât în toată cariera”
Adevarul
Cum verifici online vechimea în muncă și contribuțiile sociale. Ghid util pentru angajați
Mediafax
Rutte: NATO nu va doborî avioanele rusești decât dacă reprezintă o amenințare reală
Click
Temperatura pe care medicul Vlad Ciurea o recomandă pentru un somn odihnitor. Câte grade trebuie să ai în dormitor
Wowbiz
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
Antena 3
Răsturnare de situație în cazul mamei ucise pe trecere în București: Unul din șoferii implicați în accident a ieșit pozitiv la drugtest
Digi24
„Și-a dezlegat mâinile”. Cum a făcut rost Putin de încă două milioane de ruși pe care să-i trimită pe front, fără o mobilizare generală
Cancan.ro
Ea e Elena, femeia ucisă pe trecerea de pietoni! Mai avea un băiețel de 10 ani acasă, care o suna continuu după ce își dăduse ultima suflare
Ce se întâmplă doctore
Doliu în showbiz! Un prezentator tv a murit la 41 de ani în urma unui infarct. Simptomul alarmant pe care l-a avut înainte
observatornews.ro
Schimbări în Codul Rutier: amenda nu mai vine prin poștă, ci sub forma unui autocolant pe parbriz
StirileKanalD
VIDEO Filmul tragediei din Berceni! Imaginile filmate surprind momentul în care femeia este spulberată de pe trecerea de pietoni în timp ce împinge căruciorul
KanalD
Doliu în familia Denisei Răducu! Fratele vitreg al regretatei cântărețe a murit
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Șoferii pot afla cine i-a verificat în baza de date a Poliției. Dacă verificarea nu e justificată, pot face plângere penală
Descopera.ro
Marea Roșie a trecut prin unul dintre cele mai EXTREME EVENIMENTE de pe Pământ
Capital.ro
Cardurile cu 500 de lei expiră pe 31 octombrie și banii se pierd. Ce români mai au 2 săptămâni să-i cheltuiască
Evz.ro
De ce doar A7 merge înainte. Adevărul despre autostrăzile A8 și A13
A1
Cine a fost marea absentă de la înmormântarea Marinelei Chelaru. Regretata actriță a fost condusă pe ultimul drum de apropiați
Stirile Kanal D
„Voia șase copii și uterul soției intact!” Reacția dură a lui Nicu Ștefănuță după moartea tinerei din Constanța, care a decedat la scurt timp după naștere: „Nu e vina medicilor, ci a soțului”
Kfetele
Ultimele cuvinte rostite de regretata Marinela Chelaru! Soțul actriței i-a dezvăluit cerința pe care a avut-o cu puțin timp înainte de a se stinge din viață: "Nu mai avea forță!"
RadioImpuls
Decizia luată de Veronica în ceea ce îl privește pe Ahmed: „Să știi că ești pe calea cea dreaptă. Nu contează vârsta” Concurenta din „Casa Iubirii” este tot mai încântată de colegul ei
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, de ce nu încerci să aduci puțin mister și intrigă în viața ta?
Descopera.ro
Telescopul Webb a surprins o supergigantă roșie chiar înainte de a exploda
SPORT
România – Cipru 2-0 la UNDER 21 | Musi s-a accidentat și ratează derby-ul Dinamo – Rapid din Superliga
21:33
RELIGIE
Un turist american, despre pelerinajul de Sfânta Parascheva: „Nu există așa ceva în SUA. Pelerini au stat 17 ore și spun că așteptarea a meritat”
21:21
EXTERNE
MACRON este cel mai nepopular președinte al FRANȚEI. Ocupă locul 51 în topul realizat de Paris Match
21:17
SOCIAL
O inimă sănătoasă chiar la tine în ceașcă. Condimentele care îți protejează vasele de sânge dacă le pui în cafea
21:16
SĂNĂTATE
„DULCELE” pe care nu-l mănâncă niciodată dr. Gheorghe Cerin la micul-dejun. „Asta este marketing”
21:09
EXTERNE
Decizie majoră în Bulgaria. Se vrea interzicerea rețelelor de socializare pentru copiii sun 15 ani
20:56
POLITICĂ
Olguța Vasilescu vrea un candidat comun al coaliției pentru Primăria Capitalei: „Pot fi si mâine alegerile”
EXTERNE
TRUMP ar putea fi prezent la semnarea unui acord de pace între Thailanda și Cambodgia, cu ocazia summitului ASEAN
TEHNOLOGIE
„Războiul viitorului” este acum. Au fost prezentate căștile prin care soldații americani vor putea „VEDEA” prin pereți
EXTERNE
HAMAS returnează alte patru cadavre ale unor ostatici israelieni. Trump: „Faza a doua începe acum”
EXTERNE
Doliu în lumea muzicii. Icon-ul R&B D’Angelo a murit la 51 de ani
×
Caută