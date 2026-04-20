Alex Bodi despre acuzații și arest: relații controversate, dosare întoarse și un an pierdut

Într-o nouă ediție a emisiunii „Martorii", transmisă de Gândul, Alex Bodi a vorbit deschis despre asocierile sale controversate. A recunoscut legături cu grupuri internaționale, dar spune că totul e legal.

Relațiile cu grupări internaționale

În cadrul emisiunii, Alex Bodi a vorbit deschis despre acuzațiile care i-au fost aduse în ultimii ani, relațiile sale internaționale și perioada petrecută în arest. Acesta susține că multe dintre informațiile apărute în spațiul public sunt exagerate sau complet nefondate. De asemnea, a vorbit despre relația de prietenie cu anumiți membri din Hell’s Angels, pe care îi cunoaște de peste un deceniu. Potrivit lui, relația este una personală, bazată pe pasiuni comune, precum mașinile și călătoriile, și nu implică activități ilegale.

„Nu e ceva ce trebuie ascuns. Ne cunoaștem familiile, am fost în vacanțe împreună. Nu am făcut niciodată lucruri ilegale cu ei”, a explicat acesta.

Omul de afaceri a fost acuzat că ar avea legături infracționale și implicare în activități precum traficul de persoane. Bodi neagă categoric aceste acuzații și susține că dosarul său a fost retrimis de mai multe ori din lipsă de probe.

„Dosarul s-a întors de trei ori pentru că nu există dovezi”, a afirmat el.

Perioada de arest

Alex Bodi a petrecut aproximativ opt luni în arest, două luni în arest preventiv și șase luni în arest la domiciliu. El descrie această perioadă ca fiind una profund nedreaptă, afirmând că a pierdut aproape un an din viață fără motiv.