Prima pagină » Emisiuni » Alex Bodi despre acuzații și arest: relații controversate, dosare întoarse și un an pierdut

Serdaru Mihaela

Într-o nouă ediție a emisiunii „Martorii”, transmisă de Gândul, Alex Bodi a vorbit deschis despre asocierile sale controversate. A recunoscut legături cu grupuri internaționale, dar spune că totul e legal. Urmărește aici, integral emisiunea „Martorii”

Relațiile cu grupări internaționale

În cadrul emisiunii, Alex Bodi a vorbit deschis despre acuzațiile care i-au fost aduse în ultimii ani, relațiile sale internaționale și perioada petrecută în arest. Acesta susține că multe dintre informațiile apărute în spațiul public sunt exagerate sau complet nefondate. De asemnea, a vorbit despre relația de prietenie cu anumiți membri din Hell’s Angels, pe care îi cunoaște de peste un deceniu. Potrivit lui, relația este una personală, bazată pe pasiuni comune, precum mașinile și călătoriile, și nu implică activități ilegale.

„Nu e ceva ce trebuie ascuns. Ne cunoaștem familiile, am fost în vacanțe împreună. Nu am făcut niciodată lucruri ilegale cu ei”, a explicat acesta.

Omul de afaceri a fost acuzat că ar avea legături infracționale și implicare în activități precum traficul de persoane. Bodi neagă categoric aceste acuzații și susține că dosarul său a fost retrimis de mai multe ori din lipsă de probe.

„Dosarul s-a întors de trei ori pentru că nu există dovezi”, a afirmat el.

Perioada de arest

Alex Bodi a petrecut aproximativ opt luni în arest, două luni în arest preventiv și șase luni în arest la domiciliu. El descrie această perioadă ca fiind una profund nedreaptă, afirmând că a pierdut aproape un an din viață fără motiv.

„Un an din viața mea a fost practic închisoare pe nedrept”, a spus acesta.

Citește și

Alex Bodi răspunde acuzațiilor din dosar: „Nu am profitat de naivitatea nimănui"
Alex Bodi face dezvăluiri despre clanurile din Madrid: „Cel mai bun respect e frica"
Alex Bodi dezvăluie la MARTORII cât de mult și-a ajutat fosta soție: „Erau transferuri prin bancă de peste 350.000 de euro"
Trecutul ascuns al lui Alex Bodi, dezvăluit la „Martorii". „Am plecat prima dată din țară în 2003/ „Am lucrat zilier în construcții"
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Peter Magyar nu a câștigat cu vreun proiect european, ci cu un motto mai autentic ca al lui Viktor Orban”
11:30, 19 Apr 2026
Dan Dungaciu: „Peter Magyar nu a câștigat cu vreun proiect european, ci cu un motto mai autentic ca al lui Viktor Orban”
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „Viktor Orban nu a avut noroc atunci când nu a mai avut loc nicio negociere de pace la Budapesta”
11:00, 19 Apr 2026
Dan Dungaciu: „Viktor Orban nu a avut noroc atunci când nu a mai avut loc nicio negociere de pace la Budapesta”
Mediafax
Simion: „Împăratul este gol". Coaliția toxică o să sfârșească
Digi24
Una dintre cele mai bogate țări europene mai are rezerve de combustibil doar pentru 20 de zile
Cancan.ro
Primele imagini de la băuta lui Gabi Tamaș de la Survivor. Ce a consumat 'îmbăTamaș'
Prosport.ro
Milionarul și-a făcut cumpărăturile la LIDL. I-a lăsat mască pe angajați: cu ce și-a umplut căruciorul
Adevarul
Războiul din Pădurea Băneasa ia amploare. 6.000 de oameni, captivi între un dezvoltator care nu se ține de cuvânt și ecologiști
Mediafax
Trei zile de vreme rea în România. Ce zone sunt vizate de avertizările ANM
Click
Cum arată casa de vacanță a Andreei Marin. Imagini de senzație cu locul în care își încarcă bateriile
Digi24
Rumen Radev proclamă „victoria asupra apatiei”, în timp ce „Bulgaria progresistă” revendică primul loc în alegerile anticipate
Cancan.ro
Prognoză luna mai 2026 | Meteorologii Accuweather anunță furtuni și ninsori în România
Ce se întâmplă doctore
TOP 10 vedete vegane din România. Care sunt celebritățile care au renunțat la carne! De ce au adoptat acest stil de viață
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Începe recensământul traficului rutier. Ce urmărește CNAIR?
Descopera.ro
Ce spune știința despre bărbații foarte inteligenți?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Descopera.ro
De ce trebuie să-ți cureți salteaua și cum trebuie să o faci
ECONOMIE Guvernatorul BNR critică lipsa educației financiare: Îl ia pe bietul ROBOR de dimineaţă până seara și îl tăvăleşte, îl face marele duşman al României
14:49
Guvernatorul BNR critică lipsa educației financiare: Îl ia pe bietul ROBOR de dimineaţă până seara și îl tăvăleşte, îl face marele duşman al României
FLASH NEWS Reacția Kremlinului, după ce Rumen Radev a câștigat alegerile parlamentare din Bulgaria
14:45
Reacția Kremlinului, după ce Rumen Radev a câștigat alegerile parlamentare din Bulgaria
SCANDALOS Netanyahu condamnă „în termeni duri” distrugerea unei statui a lui Iisus Cristos din Liban de către un soldat IDF
14:40
Netanyahu condamnă „în termeni duri” distrugerea unei statui a lui Iisus Cristos din Liban de către un soldat IDF
Deși Mihai Șora a decedat de 3 ani, contul lui de Facebook polemizează cu Gândul și face propagandă politică. Solicităm public tuturor autorităților competente să ia măsuri. Gândul a sesizat deja Ministerul de Interne și ANCOM
14:30
Deși Mihai Șora a decedat de 3 ani, contul lui de Facebook polemizează cu Gândul și face propagandă politică. Solicităm public tuturor autorităților competente să ia măsuri. Gândul a sesizat deja Ministerul de Interne și ANCOM
LEGE Ce spune legea în cazul lui Robert Dâncă, managerul Maternității „Cuza Vodă”, din Iași, prins conducând o mașină cumpărată pe firma altcuiva
14:30
Ce spune legea în cazul lui Robert Dâncă, managerul Maternității „Cuza Vodă”, din Iași, prins conducând o mașină cumpărată pe firma altcuiva
SPORT EXCLUSIV DINAMO azi, de la ora 18.00. A înviat Dinamo! Schimbare IMPORTANTĂ în conducere: cine deține puterea acum. Momentul adevărului pentru stadion
14:29
EXCLUSIV DINAMO azi, de la ora 18.00. A înviat Dinamo! Schimbare IMPORTANTĂ în conducere: cine deține puterea acum. Momentul adevărului pentru stadion

