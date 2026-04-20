Alex Bodi face dezvăluiri despre clanurile din Madrid: „Cel mai bun respect e frica”

Serdaru Mihaela

Într-o nouă ediție a emisiunii „Martorii”, transmisă de Gândul, milionarul Alex Bodi a povestit detalii șocante despre lumea interlopă românească din Spania, în special din Madrid și împrejurimi. Urmărește aici, integral emisiunea Martorii.

Cine era Hanea în ochii asociaților

Associatul Ion Clămparu îl prezenta pe Hanea ca pe omul care tăia degetele marocanilor și ucidea fără milă. Bodi explică: „Ca să-ți faci un nume în altă țară, cel mai bun respect e frica”. În Madrid și împrejurimi, românii din Brăila, Giurgiu, Alexandria, București sau Brașov controlau zone întregi. Fiecare familie avea afaceri proprii, adesea cu fete.

Brigăzi de români și gesturi de „respect”

Bodi nu întreba detalii, dar observa grupuri mari de români care păreau să aibă bani din nimic. Ei consumau mult șampanie scumpă, iar el le oferea cadouri.

„Fiecare se descurca cum putea. Eu nu-i întrebam ce faci, cum faci. Eu, când îi vedeam că se simt bine la trei sticle scumpe, le mai dădeam cadou șampanii. Un gest. Ba mai beam cu ei, ba îi invitam la shot-uri”

Alex Bodi continuă, în emisiunea Martorii, povestea din Spania. Fiind român, poliția era foarte atentă la el. Motivul? Conflictele frecvente și bătăile din cluburi.

„Erau chestii de conflict și se așteptau ei. Bătăile erau frecvente în orice club din Spania. Nu doar români le provocau. I-am zis că nu vreau să risc vreo inspecție sau vreun control”, conchide Alex Bodi.

