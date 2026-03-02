Președintele Clubului de Motocicliști Gremium Nomads România, Alexandru Cazan, explică regulile din lumea moto: „Nu contează că ești inginer sau frizer, toți sunt egali… dar apar și pedepse”

Într-o nouă ediție a emisiunii „Martorii”, transmisă de Gândul, liderul moto Alexandru Cazan a făcut dezvăluiri din culisele celui mai mare club de motocicliști din România. Acesta a vorbit despre modul de organizare al MC-urilor, dar și despre conduita pe care o urmează membrii și regulile după care se ghidează. Urmărește aici, integral, emisiunea „Martorii”.

Alexandru Cazan, liderul Gremium, a povestit cum a intrat în lumea cluburilor moto, despre modul de organizare al acestora și cum a fost atras de ideea de camaraderie și egalitate. Acesta a explicat ce reprezintă un MC și prin ce se diferențiază acesta de un RC, care sunt cluburi locale în care pot fi membri și femei.

„Fenomenul MC era în România de vreo 10 ani până să îl descopăr eu. Eu, când auzeam „MC-ul”, mă gândeam la un fel de DJ. În 2016 l-am descoperit. Tot prietenul ăsta al nostru, Budu, m-a dus la Chopper Academy, un club, și mi-a povestit: acolo nu contează că ăla e inginer și ăsta e frizer, toți sunt egali, se discută fără nicio opreliște. Și mi-a plăcut ideea, m-am dus acolo, până la urmă mi s-a părut îmbătrânit clubul. Erau asociații ale tuturor MC-urilor din România atunci, erau toate MC-urile unite într-o formă avantajoasă doar pentru unii.

Motocluburi: Numai bărbații, nu au voie femeile. În RC-uri există și riding club-uri, în care intră și femei, dar în MC, numai bărbații. RC-urile sunt locale. MC-ul trebuie să aibă mai multe chaptere, cuiburi. Dacă un RC își mai deschide o altă filială, se transformă în MC la un moment dat, dar nu mai are voie să țină fetele. Și ei își fac MC și lasă și RC-ul doar în orașul respectiv, unde a fost înființat prima oară.”

Întrebat fiind despre regulamentul pe care îl urmează clubul moto pe care îl conduce, Alexandru Cazan spune că un regulament de bază a fost preluat de comunitatea locală de la clubul Gremium International, iar regulile au la bază respectul și încrederea între membri, adăugând faptul că, în cazul în care unul dintre membri încalcă acest regulament, există și repercusiuni.