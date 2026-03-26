Alexandru Goran, invitat în episodul 95 din „Podcast cu Prioritate" by ProMotor. Despre rally raid, curaj și anduranță

ProMotor aduce în prim-plan un nou episod din seria „Podcast cu Prioritate”, programat pentru difuzare luni, 30 martie, de la ora 12:00, pe canalul de YouTube ProMotor România. Episodul 95 îl are ca invitat pe Alexandru Goran, unul dintre cei mai noi și interesanți piloți români din zona de rally raid, într-o discuție moderată de Luci Popa.

Podcastul continuă direcția editorială deja cunoscută, cu accent pe povești autentice din motorsport și experiențe reale din spatele competițiilor.

De la motocicletă de stradă la podiumuri naționale

Alexandru Goran și-a început parcursul în rally raid în 2022, într-un mod atipic. A debutat în competiția Roadbook Adventure Challenge pe o motocicletă de stradă, Suzuki Vstrom 1000, reușind să obțină locul 3 la clasa Hobby. A fost un început care avea să definească stilul său, bazat pe adaptare și progres constant.

Un an mai târziu, în 2023, a revenit în aceeași competiție și a câștigat clasa Hobby, de această dată pe o Honda CRF250X mai veche de 10 ani, pregătită chiar de el. În același an, a făcut pasul către echipa Dust Adventures Rally Team și a devenit trainer în cadrul RoadBook Academy, implicându-se activ în formarea noilor pasionați de rally raid.

Ascensiune rapidă în competițiile profesioniste

Debutul în Campionatul Național, la clasa Hobby, s-a încheiat cu o victorie clară, confirmând potențialul său. În 2024, Alexandru Goran a trecut la nivel profesionist, unde a impresionat în special în probele lungi de anduranță. A câștigat clasa M4 și a continuat să concureze pe o motocicletă Husqvarna, de asemenea pregătită tehnic de el.

Anul 2025 a adus confirmarea definitivă. Alexandru Goran a devenit campion național la clasa M3, cu trei victorii și un loc secund în cele patru etape disputate. În plus, s-a impus la clasa International în cadrul etapei europene de la Râmnicu Sărat, unde a reușit să depășească piloți din echipe consacrate la nivel european.

În noul episod din podcastul ProMotor discuția va acoperi începuturile sale în motorsport, provocările tehnice, dar și planurile de viitor într-o disciplină tot mai competitivă.

Recomandarea video

Citește și

MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „Înainte primeam bezele de la PSD, acum înțeleg că primim de la PNL. Nimeni nu mai înțelege nimic”
09:00
Dan Dungaciu: „Înainte primeam bezele de la PSD, acum înțeleg că primim de la PNL. Nimeni nu mai înțelege nimic”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Începutul unei negocieri pleacă de la cerințele fiecărei părți și de la puterea de negociere a acestora”
08:30
Dan Dungaciu: „Începutul unei negocieri pleacă de la cerințele fiecărei părți și de la puterea de negociere a acestora”
ACTUALITATE Victor Ponta: „CSAT-ul nu trebuie să-și dea acordul pentru folosirea bazelor românești. Acordul SUA-România le permite să facă multe lucruri”
08:00
Victor Ponta: „CSAT-ul nu trebuie să-și dea acordul pentru folosirea bazelor românești. Acordul SUA-România le permite să facă multe lucruri”
ACTUALITATE Victor Ponta: „Am votat împotriva bugetului pentru că lua bani de la educație și sănătate ca să-i transfere lui Țoiu și Miruță”
07:30
Victor Ponta: „Am votat împotriva bugetului pentru că lua bani de la educație și sănătate ca să-i transfere lui Țoiu și Miruță”
MARIUS TUCĂ SHOW Victor Ponta: „Războiul din Iran este un dezastru pentru toată lumea. Singurul care câștigă va fi Putin”
07:00
Victor Ponta: „Războiul din Iran este un dezastru pentru toată lumea. Singurul care câștigă va fi Putin”
ACTUALITATE Valentin Stan: Trump le-a dat ayatollahilor 48 de ore să deschidă Ormuzul. Trebuie să iasă un oficial iranian și să declare că Ormuzul este deschis
06:30
Valentin Stan: Trump le-a dat ayatollahilor 48 de ore să deschidă Ormuzul. Trebuie să iasă un oficial iranian și să declare că Ormuzul este deschis
Mediafax
Viitorul Europei are două variante: să crească sau să devină un vasal
Digi24
„SUA nu uită”. Donald Trump acuză din nou statele NATO că „nu au făcut absolut nimic” pentru a ajuta în cazul Iranului
Cancan.ro
💣 Valentin Sanfira s-a iubit în SECRET cu Gabriela Prisăcariu, soția lui Dani Oțil↘️
Prosport.ro
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali când era iubita lui Mihai Costea
Adevarul
„Stai ca boul pe coadă”: dialogul dintre Gabriela Cristea și Ioana Ginghină care a încins spiritele. Replica dură a medicilor
Mediafax
Venezuela testează câini robot în patrulele poliției, într-un proiect de „smart city”
Click
Zodiile care au parte de un miracol în aprilie. Ei sunt nativii care vor trăi o lună ca-n povești
Digi24
Ce valoare are bancnota de 10 milioane de riali, recent lansată de Iran, care se confruntă cu o inflație-record
Cancan.ro
ANM a actualizat prognoza meteo pentru Paște. Vreme mai rece pe 12 aprilie 2026
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Oana Vincu din trupa Genius. S-a retras din lumina reflectoarelor de ani buni! Mulți nu ar mai recunoaște-o acum!
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Clip viral cu Nea Vasile, bătrânelul care plânge după ce se desparte de Dacia 1300. „Steluța” i-a fost alături de 34 de ani
Descopera.ro
Ce s-a întâmplat după ce o femeie a auzit voci care îi spuneau...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi – este același lucru!
Descopera.ro
O regiune ignorată a creierului ar putea ascunde cheia forței la bătrânețe
JUSTIȚIE CCR respinge în unanimitate sesizările AUR privind bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale pe 2026
13:32
CCR respinge în unanimitate sesizările AUR privind bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale pe 2026
FLASH NEWS Un petrolier turcesc a explodat joi în Marea Neagră. Guvernul de la Ankara a semnalat un atac cu o dronă navală lângă Strâmtoarea Bosfor
13:29
Un petrolier turcesc a explodat joi în Marea Neagră. Guvernul de la Ankara a semnalat un atac cu o dronă navală lângă Strâmtoarea Bosfor
SPORT Alexandru Țiriac, mesaj după despărțirea de Sorana Cîrstea: „Dumnezeu m-a binecuvântat cu trei copii fantastici”
13:19
Alexandru Țiriac, mesaj după despărțirea de Sorana Cîrstea: „Dumnezeu m-a binecuvântat cu trei copii fantastici”
SPORT Mehmet Topal, 7 etape antrenor la Petrolul Ploiești după plecarea lui Eugen Neagoe
13:05
Mehmet Topal, 7 etape antrenor la Petrolul Ploiești după plecarea lui Eugen Neagoe
REACȚIE Diana Șoșoacă cere ieșirea României din UE de la tribuna Parlamentului European: Ne-ați vândut, ne-ați luat resursele
13:01
Diana Șoșoacă cere ieșirea României din UE de la tribuna Parlamentului European: Ne-ați vândut, ne-ați luat resursele
FLASH NEWS Péter Magyar, principalul adversar al lui Viktor Orbán, l-a numit pe permier în timpul unui discurs „Dracula fondurilor publice maghiare”
12:58
Péter Magyar, principalul adversar al lui Viktor Orbán, l-a numit pe permier în timpul unui discurs „Dracula fondurilor publice maghiare”

Cele mai noi

Trimite acest link pe