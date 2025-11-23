Prima pagină » Emisiuni » Altceva Podcast » Astrologul Claudia Pătrășcanu, despre energia lui Neptun în Berbec. „Manifestarea românilor de acum încolo trebuie să fie una cristică”

Astrologul Claudia Pătrășcanu, despre energia lui Neptun în Berbec. „Manifestarea românilor de acum încolo trebuie să fie una cristică”

23 nov. 2025, 18:05, Altceva Podcast

Sâmbătă, 22 noiembrie 2025, un nou episod al podcastului „Altceva cu Adrian Artene” a adus în discuție energia pe care Neptun în Berbec o va așterne asupra României. Celebrul astrolog, Camelia Pătrășcanu a dezvăluit schimbările care vor avea loc din data de 26 ianuarie 2026. Vă invităm să urmăriți noul episod al podcastului, care este disponibil deja. Vezi AICI podcastul.

„Manifestarea românilor de acum încolo trebuie să fie una cristică”

Adrian Artene: Harta României, începând din 26 ianuarie avem 14 ani de Neptun în Berbec, cum se va așterne această energie pe harta României?

Camelia Pătrășcanu: Eu lucrez pe harta României, de la 1859, nu este harta României Mari, de acolo a căpătat identitate, da un copil născut așa mai șchiop la 7 luni care a fost și el, a avut majoratul la România Mare. Asta este opinia mea, nu sunt singurul astrolog care lucrează așa ca să știți pe cine lucrăm, alții lucrează pe minus 18, alții pe 1989, mă rog, mie mi se pare că încă se potrivește această hartă. Pe harta asta, noi suntem Vărsători, luna noastră, zodia, populația este cu luna în Pești, se închide acest ciclu a lui Neptun în Pești, mai avem acum de corectat până în ianuarie niște lucruri, adică trebuie să ne îmbăiem cu această energie, când intră în Berbec, acolo dă de Marte, în mod normal noi avem o poziție foarte frumoasă a hărții cu acest Marte în Berbec, o zonă culminantă a hărții care este răscolită acum de Neptun. Marte vorbește de menire, menirea cu Marte în Berbec ai zice că e belicoasă, conflictuală, dar cu ascendentul în Rac am ținut la viață, nu ne-am repezit să creăm conflicte. Neptun când vine, ne spune manifestarea românilor de acum încolo trebuie să fie una cristică, nu întâmplător s-a deschis Catedrala Mântuirii acum, Neptun e foarte aproape de Marte, nu se îndepărtează prea mult de el, îl va activa în februarie foarte puternic și faptul că va trece peste el nu înseamnă că se termină această influență a lui Neptun peste Marte.

Podcastul poate fi urmărit integral pe canalul de YouTube „Altceva cu Adrian Artene”

Conținutul ALTCEVA cu Adrian Artene poate fi urmărit și pe conturile de FacebookInstagramTik Tok, dar și pe grupul de WhatsApp.

