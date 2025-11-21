Prima pagină » Emisiuni » Altceva Podcast » „Ni se schimbă viețile! 14 ani cu Neptun în Berbec, iar CAMELIA PĂTRĂȘCANU ne spune ce ne așteaptă: «E miraculos»”

21 nov. 2025, 11:34, Altceva Podcast
Sâmbătă, 22 noiembrie, de la ora 19:00, pe canalul de YouTube „Altceva cu Adrian Artene”, vine un episod cu totul special și transformator! Invitata este celebra astrolog Camelia Pătrășcanu, care ne vorbește despre una dintre cele mai importante schimbări astrologice ale următorilor ani: intrarea lui Neptun în Berbec, un tranzit ce va dura 14 ani și care poate schimba radical viețile noastre.

Ce înseamnă această energie pentru omenire? Ce provocări și revelații ne așteaptă? Se poate anunța un nou război sau, dimpotrivă, intrăm într-o eră a trezirii spirituale? Ce rol va avea România? Și, mai ales, ce transformări vor trăi fiecare zodie?

Camelia Pătrășcanu explică totul în stilul ei unic: clar, profund și… surprinzător!
Printre subiectele episodului:

  • „Există o lume subtilă, dincolo de carne”
  • Cum folosim energia lui Neptun în Berbec
  • Se anunță sau nu Al Treilea Război Mondial?
  • România și misiunea ei hristică
  • „Vom atrage un conducător neptunian”
  • Cum putem schimba gândurile celorlalți
  • Previziuni pentru fiecare

Un episod spectaculos, revelator și plin de informații pe care nu le vei găsi nicăieri altundeva.

Ne vedem sâmbătă, la ora 19:00. Te așteaptă ceva… miraculos!

