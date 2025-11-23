Prima pagină » Emisiuni » Altceva Podcast » Astrologul Claudia Pătrășcanu: „Neptun ne va transforma viața într-o sărbătoare, și Neptun îl va aduce pe Dumnezeu”

Astrologul Claudia Pătrășcanu: „Neptun ne va transforma viața într-o sărbătoare, și Neptun îl va aduce pe Dumnezeu”

23 nov. 2025, 18:58, Altceva Podcast

Astrologul Camelia Pătrășcanu a dezvăluit cum putem gestiona marile schimbări din 2025, la Altceva, cu Adrian Artene. Vă invităm să urmăriți noul episod al podcastului, care este disponibil deja. Neptun încheie un ciclu de 174 de ani, care vor fi consecințele. Vezi AICI podcastul.

Despre Neptun în Berbec am vorbit, pentru că Neptun încheie un ciclu de 174 de ani. A încheiat tranzitul prin zodia unde se simte foarte bine, este zodia de domiciliu. Dar intră din ianuarie în berbec și cu asta începe un ciclu prin toate zodiile. După 174 de ani încheie un ciclu, începe un nou ciclu, este un tranzit foarte important, ne afectează pe toți, indiferent de zodie.

Noi toți avem Berbecul undeva

Chiar dacă stă în Berbec, toți avem Berbecul undeva, în astrogramă și vreun receptor, o planetă, pe acolo. Și e un tranzit important, pentru că Neptun răspunde de conexiunea noastră cu Universul, cu viața, cu Dumnezeu, indiferent cum ni le definim, dar le aduce în prezent.

Neptun zice trebuie să trăim conexiunea cu viața și cu divinitatea, clipă de clipă, celulă cu celulă și ne aduce niște o energie specială, care nu-i doar de duminică și de rugăciune, meditație și sărbătoare, pe care dacă o integrăm în tot ceea ce facem, suntem mai inspirați, avem mai pu-putem dezvolta niște capacități, să spunem așa, paranormale, dar nu sunt foarte normale, dar țin de o minte superioară, simțire superioară, înțelegere super-superioară vieții, care ne ajută să luăm decizii mai bune, să ne vindecăm, să ne reparăm, să fim mai prezenți, să fim mai inspirați și în general să ne ghidăm viața altfel.

Deci, Neptun schimbă cu totul felul în care ne raportăm mental, emoțional, a lumii. Neptun ne va transforma viața într-o sărbătoare și Neptun îl va aduce pe Dumnezeu, punctează Camelia Pătrășcanu.

Conținutul ALTCEVA cu Adrian Artene poate fi urmărit și pe conturile de Facebook, Instagram, Tik Tok, dar și pe grupul de WhatsApp.

Recomandările autorului: Astrologul Claudia Pătrășcanu, despre energia lui Neptun în Berbec. „Manifestarea românilor de acum încolo trebuie să fie una cristică”

