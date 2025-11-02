Prima pagină » Emisiuni » Altceva Podcast » Dr. Adrian Marinescu a explicat când să ne vaccinăm împotriva gripei și cât timp suntem protejați. „Mulți dintre români se pot vaccina gratuit”

02 nov. 2025, 13:59, Altceva Podcast
Dr. Adrian Marinescu, medic infecționist și director al Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”, a fost invitat în cadrul podcastului „ALTCEVA cu Adrian Artene”. A vorbit, printre altele, despre perioada în care cetățenii ar trebui să se vaccineze împotriva gripei, dar și cât timp sunt protejați. Vă invităm să urmăriți noul episod al podcastului, care este disponibil deja de sâmbătă, 1 noiembrie 2025. Vezi AICI podcastul.

Dr. Adrian Marinescu a explicat în ce perioadă ar trebui efectuat vaccinul împotriva gripei.

„Cei care nu s-au vaccinat, aproape toți, și este un lucru absolut dovedit, în momentul în care au trecut cu bine, cei care au trecut, și se externau din Terapie, spuneau «ce rău îmi pare că eu și familia nu ne-am vaccinat». Toți. Asta a fost ca o paranteză. Acum mă întorc la discuția cu momentul în care trebuie să fac vaccinurile. Depinde și de ce fac autoritățile pentru a avea vaccinurile. Știm bine că mulți dintre români se pot vaccina gratuit.

Aici nu e un lucru neapărat (n.r. despre lipsa unui vaccin din farmacii) să țină de ce face autoritatea. Trebuie să-l ai. Poate că și ei, la un moment dat, (n.r. rețelele care distribuie medicamentele), plecând de la producător, au avut o motivație. Poate da, poate nu.

Ce vreau să spun legat de Ministerul Sănătății… ce se vede în ultimii ani este că reușim să procurăm mult mai repede vaccinul. Apropo de perioadă, trebuie să fie în așa fel făcut încât să nu apuc să fac gripă. Lumea întreabă: «pot să mă mai vaccinez în ianuarie?». Da, poți, dacă n-am făcut gripă. De obicei, sezonul ține până în aprilie. Dar având în vedere că intensitatea începe să crească prin noiembrie și dacă ne uităm la ultimii ani, decembrie, ianuarie sunt lunile cele mai grele, ar trebui să o facă înainte. Mai ales că trebuie un interval de timp, probabil vreo 10 zile, poate un pic mai mult, până am efectul maxim de la vaccin”, a spus dr. Adrian Marinescu.

Cât timp ne protejează vaccinul?

Sezonul acesta, cazurile de îmbolnăviri au apărut chiar și din luna septembrie.

„Ca un răspuns direct, de obicei din jumătatea lui octombrie mă gândeam la o vaccinare, pentru că, totuși, e un proces de durată. Și, atunci, pleci din 15 octombrie în 15 noiembrie, în așa fel încât la final de noiembrie ești protejat. Foarte interesant ce am văzut în acest sezon. El a venit puțin mai repede. Eu văd în practica de zi cu zi. Văd ceva cazuri la început de septembrie. Puțin ciudat, cu 2 săptămâni mai repede. Nu înseamnă că va fi rău. S-ar putea să ating un maxim sau să am o intensitate mai mare ceva mai repede”, a continuat medicul.

„Aud cazuri. Se vaccinează la început de octombrie și revin și se vaccinează și în ianuarie. E corect? Cât ne protejează? 6 luni?”, întreabă Adrian Artene.

Medicul Adrian Marinescu a explicat faptul că acestă practică nu este corectă, iar vaccinarea se face o singură dată. De asemenea, medicul susține că vaccinul protejează „cât să trecem peste sezonul de gripă”.

„Suficient de mult încât să trecem peste sezonul de gripă. Sigur, nu e 100%, pentru că vreau ca oamenii să plece de la ideea «nu mă mai vaccinez anul următor, că am făcut, totuși, gripă». Să se lămurească dacă e gripă. Sunt persoane care zic că au răcit foarte rău, a fost gripă și că nu i se pare corect, că s-a vaccinat. (…) Ar trebui să ne testăm, să avem un diagnostic”, mai spune dr. Adrian Marinescu.

