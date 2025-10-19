Răzvan Vasile: „Noi oamenii vom crește doar până la nivelul de adevăr pe care îl putem accepta despre noi”

Răzvan Vasile, antreprenor, coach și creatorul cursului „Mindset Mastery – Transformarea Minții”, a fost invitat în cadrul podcastului „ALTCEVA cu Adrian Artene”. A discutat despre modul cum ne stăpânește frica cu ajutorul minții. Vă invităm să urmăriți noul episod al podcastului, care este disponibil deja de sâmbătă, 18 octombrie 2025. Vezi AICI podcastul.

Răzvan Vasile a precizat faptul că oamenii ar trebui să pună „sub semnul întrebării orice credință care vezi că te-a ținut pe loc până acum”.

„Tu te ghidezi după niște credințe și valori și frici și limite care tu crezi că sunt ale tale. Dar tu nici măcar nu ești conștient. Tu trebuie, în primul rând, să spui sub semnul întrebării orice credință care vezi că te-a ținut pe loc până acum. Măi, ce-i cu credința asta? Uite, eu am scos o carte, dacă vreți să o dăm și celor care se uită la tine, să o dă gratuit, se numește „De la Întuneric la Lumină”. Am scos mai multe cărți, asta vreau să o dau gratuit și am dat-o până acum, cele mai importante 100 de credințe limitative despre bani.

Să vezi acolo cuști, garduri și colivii create de alții pentru noi și noi le-am luat de bune. Noi trebuie să punem sub semnul întrebării. Dar pentru asta, tu trebuie sa fii conștient de atuurile tale. Tu trebuie să știi ce calități și ce abilități ai tu. Pentru a evolua, tu trebuie sa știi care este cea mai bună variantă a ta”, a menționat Răzvan Vasile.

„Există om care nu are nicio calitate și nicio abilitate?”, a întrebat Adrian Artene.

„Nu. Noi ne naștem cu un scop în lumea asta. Și pe care nu îl mai urmăm niciodată”, a răspuns Răzvan Vasile.

„De ce să nu avem nivel de merit? De ce să nu avem priorități în viață?”

„Am subliniat acest lucru tocmai pentru a afla toți cei care ne urmăresc că fiecare om e valoros, fiecare oameni ascunde o comoară în interiorul lui”, a spus Adrian Artene.

Antreprenorul Răzvan Vasile vine cu o serie de întrebări pentru sine: „De ce să nu avem nivel de merit? De ce să nu avem priorități în viață? De ce să te pun eu pe primul plan pe tine, totuși?”.

„Suntem niște suflete minunate și niște oameni extraordinari, numai că ne-am lăsat manipulați și ne-am pus singuri… Uite, dacă eu zic «domne, uite din partea mea îți dau aceasta..», prima ta reacție o să fie «dar nu trebuie, te rog frumos». Asta e a ta reacția asta. Dacă eu dau unui australian, «Mulțumesc foarte mult! Apreciez! Chiar îmi place!». De ce să nu fim așa? De ce să nu avem nivel de merit? De ce să nu avem priorități în viață? De ce să te pun eu pe primul plan pe tine, totuși? Dacă eu mă pun tot mereu pe doi, pe doi… ce se întâmplă cu mine? Dar știi de ce mă pun eu pe doi mereu? Sau pe trei? Pentru că eu vreau să fiu ca tine. Pentru că vreau s-o fiu plăcut. Pentru că eu vreau să fiu validat. Și cred că doar așa, punându-i pe alții în față, și pe piedestal și cum să zic… fiind perfect și numai așa nu mă vei judeca. Astea sunt toate prezumțiile mele, sunt presupunerile mele. Hai să recomandăm oamenilor o carte superbă. Cele patru legăminte de Don Miguel Ruiz. Care spune așa, sunt patru legi fundamentale pe care noi dacă le aplicăm în viață, suntem pe partea pozitivă. Pe prima am spus-o, fii impecabil cu cuvântul tău. Cuvântul tău naște lumii. Cuvântul tău te ridică, cuvântul tău te doboară. Deci cuvântul este cel mai important catalizator. Doi, când faci ceva, fă maxim ceea ce poți face. De ce să fac la jumătate de măsură? De ce să o fac la mișto?”, a continuat Răzvan Vasile.

„Noi oamenii vom crește doar până la nivelul de adevăr pe care îl putem accepta despre noi”

„Mai bine să nu faci pe loc. Fii atent aici, nu este lene. Dar noi în ultimul timp, oamenii, am luat altfel de lene. Lenea sufletească. (…) Avem lenea sufletească. Nu, domne, când faci ceva, fă maxim și înțelege că numai a face pe tine te schimbă. Noi trebuie să înțelegem că regula în viață nu este să ai și dacă eu o să am mașina aia, o să fac multe și o să fiu cel mai tare. Nu. Regula e simplă. Eu trebuie sa fiu cine sunt eu. Autentic, fără măști, cu adevărat să știu ce-mi doresc. Să fiu și când sunt, apoi fac. Că asta e bagheta magică care schimbă totul în succes. Și după ce fac, voi avea tot ce-mi doresc. Deci asta e ideea. Să fii, să fac, să am. Da? Bun. Deci, a doua regulă este fă maxim ceea ce poți face. A treia, despre ego. Oprește-te din a lua personal orice. Noi, atenție, asta e regulă de viață. Noi oamenii vom crește doar până la nivelul de adevăr pe care îl putem accepta despre noi. Eu spun ție, uite, la costumul ăsta aș fi fost mai bine să-ți pui un nasture mai sus. Și spui tu, cine ești tu? Sau măcar în gândul tău. Noi aici oprim, la nivelul de adevăr pe care îl putem accepta despre noi, pentru că avem ego. Noi suntem singura ființă de pe lumea asta care nu curgem cu viața. Uite viața, asta e viața! O vezi? Ia uita cum curge viața… Universul, stelele, totul în jurul tăi, natura, tu nu vezi cum evoluează? Singura constantă a vieții și a lumii și a Universului este schimbarea”, a continuat antreprenorul.

