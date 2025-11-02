Prima pagină » Emisiuni » Altceva Podcast » Dr. Adrian Marinescu: „Dacă am o infecție virală, nu am ce să fac cu antibioticul”

02 nov. 2025, 15:01, Altceva Podcast
Dr. Adrian Marinescu: „Dacă am o infecție virală, nu am ce să fac cu antibioticul”

Dr. Adrian Marinescu, medic infecționist și director al Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”, a fost invitat la podcastul ALTCEVA, cu Adrian Artene. El a explicat, printre altele, cum trebuie să luăm antibioticul, de fapt. Medicul spune că, dacă avem o infecție virală, antibioticul nu este folositor, ci este „frecție la picior de lemn”.

„-Mulți au chiar o rezervă de antibiotice și preferă să treacă direct pe antibiotice în momentul în care consideră că se confruntă cu o gripă: apare febra, apar frisoanele și ne administrăm antibiotice. Care e pericolul unei asemenea medicații și este efiecent antibiotocul în cazul unei gripe?

-Dacă am o infecție virală, nu am ce să fac cu antibioticul. În primul rând este frecție la picior de lemn. Psihologic, poate că mă ajută, dar, real, nu am niciun ajutor. Apoi, în mod cert pot să apară reacții adverse, aici e foarte intersant, că românul nu se vaccinează, dar ia antibiotic pe principiul: nu are ce să mi se întâmple. O reacție adversă la statistic, sunt mul mai multe decât la vaccinuri. Riscăm alergii grave, care ne pot pune viața în pericol, nu spun că se întâmplă de fiecare dată. Mai putem să avem infecții asociate, digestive, care să ne pună probleme reale. Un alt lucru este că se creează rezistență la antibiotice. Altfel spus, un pacient care chiar are nevoie de antibiotice să nu mai găsească soluții.

Omenirea nu poate să obțină antibiotice atât de repede pe cât stricăm noi, pe de o parte. Dar aici nu e doar vina pacientului, căci acele antibiotice sunt luate de undeva. Discutăm general. Medicul trebuie să prescrie, rețeta trebuie să fie făcută într-un anumit fel, cu niște lucruri care să fie concrete: număr de rețete, CNP. Bun, a obținut antibiotice, are o pungă mare de medicamente și le ia pe toate. Nu îl ajută cu nimic, mai ales că ar trebui să știm că în gripă există antiviral, nu e antibiotic, e antiviral. Și antiviralul te ridică din pat în 24 de ore, așa cum gripa te pune la pat în 24 de ore, deci e foarte interesant că, dacă ai lua la început, ai putea tu, cu boli cronice, să-ți meargă bine. La antiviral merge bine dacă îl iei la timp, dacă e gripă. Infecția virală, prin definiție, are antiviral, nu antibiotic.

-Un alt mit: pot renunța la antibiotice dacă mă simt mai bine.

-Contează doza, trebuie să fie doza corectă, și trebuie să fie o anumită perioadă. Dacă iau antibiotic însemană că am o infecție bacteriană. Păi dacă trebuie să iau antibiotic, nu-l iau o zi, trebuie să îl iau cât mi-a prescris medicul. Suntem la extreme: ori avem prea multă grijă, desi exagerăm și nu ar trebui, ori, dimpotrivă, nu suntem deloc atenți. Dar nu vorbim de prevenție, că prevenția e bună pentru toți, ci mă refer la situația în care avem ceva și ori nu tratăm, desi am avea nevoie, ori tratăm mai mult decât ar trebui”, a fost dialogul dintre Adrian Artene și dr. Adrian Artene.

Dr. Adrian Marinescu: „Cine a trecut printr-un episod de gripă știe e boala care te pune la pat foarte repede

