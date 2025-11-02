Dr. Adrian Marinescu: „Cine a trecut printr-un episod de gripă știe că e boala care te pune la pat foarte repede”

În cel mai nou podcast ALTCEVA, invitatul lui Adrian Artene a fost dr. Adrian Marinescu, medic infecționist și director al Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”, care a facut predicții medicale pentru următoarele șase luni și a vorbit deschis despre riscurile de reîntoarcere a virusurilor respiratorii, creșterea cazurilor de gripă și COVID, precum și despre lecțiile pe care nu avem voie să le uităm. Totodată, medicul ne-a dezvăluit cum putem să recunoaștem gripa și cum o putem diferenția de COVID.

„–Putem pune pe această masa o hartă a semnelor pe care ar trebui să avem în vedere în momentul în care se întâmplă să suspectăm că fie avem gripă, fie COVID, fie altceva?

–Putem, și cred că îl bucurăm foarte tare pe român care vrea să aibă un diagnostic fără test, fără să meargă la doctor, fără să meargă la spital: vrea să știe de la început: să apese pe un buton și să se rezolve. Nu-i chiar așa, dar putem să facem o diefrențiere. Spre exemplu, dintre cele despre care vorbeam mai devreme, tot gripa rămâne pe primul loc, cu cele mai mari probleme. Pentru că, la gripă, într-adevăr, nu e o simplă răceală. Cine a trecut printr-un episod de gripă știe că e boala care te pune la pat foarte repede, de pe o zi pe alta, chiar și în câteva ore, debutează brusc, cu acele dureri musculare, articulare, ai senzația că ai fost bătut. În momentul în care ai trecut printr-un episod de gripă, îți dai seama că nu e răceală. Aici, cumva, cu gripa, ar fi mai simplu.

Să faci o diferență între o formă ușoară de COVID și o simplă răceală, nu e reală diferența, adică fără test. O altă discuție: întreabă pacientul: dacă îmi fac testul am siguranță 100%? Evident că nimic nu e absolut sigur și cu atât mai mult testele rapide. Dacă eu am niște simptome clare, mai ales ă persoana de lângă mine are un diagnostic, a avut gripă, a avut COVID, nu înseamnă că dacă testul e negativ, renunț. Plec de la ideea că, dacă e pozitiv, am un diagnostic, dacă nu, merg pe ideea că următorul iese pozitiv sau poate am o problemă și ajung la spital”.