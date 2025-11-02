Prima pagină » Emisiuni » Altceva Podcast » Dr. Adrian Marinescu: „Cine a trecut printr-un episod de gripă știe că e boala care te pune la pat foarte repede”

02 nov. 2025, 14:10, Altceva Podcast
În cel mai nou podcast ALTCEVA, invitatul lui Adrian Artene a fost dr. Adrian Marinescu, medic infecționist și director al Institutului Național de Boli Infecțioase Matei Balș, care a facut predicții medicale pentru următoarele șase luni și a vorbit deschis despre riscurile de reîntoarcere a virusurilor respiratorii, creșterea cazurilor de gripă și COVID, precum și despre lecțiile pe care nu avem voie le uităm. Totodată, medicul ne-a dezvăluit cum putem să recunoaștem gripa și cum o putem diferenția de COVID.

Putem pune pe această masa o hartă a semnelor pe care ar trebui să avem în vedere în momentul în care se întâmplă să suspectăm că fie avem gripă, fie COVID, fie altceva?

Putem, și cred că îl bucurăm foarte tare pe român care vrea să aibă un diagnostic fără test, fără să meargă la doctor, fără să meargă la spital: vrea să știe de la început: să apese pe un buton și să se rezolve. Nu-i chiar așa, dar putem să facem o diefrențiere. Spre exemplu, dintre cele despre care vorbeam mai devreme, tot gripa rămâne pe primul loc, cu cele mai mari probleme. Pentru că, la gripă, într-adevăr, nu e o simplă răceală. Cine a trecut printr-un episod de gripă știe că e boala care te pune la pat foarte repede, de pe o zi pe alta, chiar și în câteva ore, debutează brusc, cu acele dureri musculare, articulare, ai senzația că ai fost bătut. În momentul în care ai trecut printr-un episod de gripă, îți dai seama că nu e răceală. Aici, cumva, cu gripa, ar fi mai simplu.

Să faci o diferență între o formă ușoară de COVID și o simplă răceală, nu e reală diferența, adică fără test. O altă discuție: întreabă pacientul: dacă îmi fac testul am siguranță 100%? Evident că nimic nu e absolut sigur și cu atât mai mult testele rapide. Dacă eu am niște simptome clare, mai ales ă persoana de lângă mine are un diagnostic, a avut gripă, a avut COVID, nu înseamnă că dacă testul e negativ, renunț. Plec de la ideea că, dacă e pozitiv, am un diagnostic, dacă nu, merg pe ideea că următorul iese pozitiv sau poate am o problemă și ajung la spital”.

Ce trebuie să facem, de fapt, dacă avem simptome respiratorii

„În final, nici nu contează pentru mine să știu din prima secundă, pentru că, eu ce trebuie să fac în momentul în care am simptome respiratorii: să mă izolez: e autoizolarea, nu mă obligă nimeni, dar trebuie să o fac. Nu trimtem copilul la grădiniță, la școală. O altă întrebare, apropo de mituri, este: ce fac dacă am simptome, fug la spital sau nu? Răspunsul este: nu fug la spital, pentru că voi da de o camera de gardă plină și nu îmi doresc să aștept dacă este o formă ușoară. Prima data ar trebui să știu dacă sunt o persoană la risc: dacă am 85 de ani, evident că măcar medical de familie ar trebui să mă vadă dacă am simptome. Dacă am 25 de ani și îmi curge doar nasul și am o senzație că nu e totul în regulă, pot să aștept cu tratament simptomatic și să văd cum mă simt în două zile, dacă, să spunem că e cineva care 40 de ani, poate e și fumător și are și altceva pe lângă, și vede că, la un moment dat, respiră greu sau mai are și simptome respiratorii. Dacă lucrul ăsta se întâmplă de la o oră la alta, atunci e o problemă.

Când nu respiri bine, când pulsoximetrul îți arată o saturație mult mai mică decât de obicei, evident că e o urgență. Dacă suntem persoane care respirăm în mod normal bine, nu suntem fumători, nu avem bronșite, afecțiuni cornice, ne așteptăm să avem, în mod normal, 95-96. Dacă vedem că e mai jos în mod constant, undeva pe la 90, desigur că e un semn. Dar mi-aduc aminte din pandemie, când funcționa telemedicina, erau niște doamne care păreu ok din voce, dar când își luau saturația, aceasta era foarte mică, explicația era că aveau unghii false foarte mari și nu puteau să citească aparatul”, a fost dialogul dintre Adrian Artene și dr. Adrian Marinescu.

