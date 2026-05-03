Mitingul pro-Bolojan din București a început cu o petrecere nepaleză. Mai mulți imigranți s-au strâns în Piața Victoriei și au adus cu ei simboluri religioase. Au participat și câțiva călugări budiști

Un nou miting de susținere pentru premierul Ilie Bolojan a fost anunțat în această seară, la București, după ce precedenta încercare a avut o participare extrem de redusă. Mitingul a început însă cu o petrecere nepaleză. Mai mulți imigranți s-au strâns în Piața Victoriei, dar nu pentru premier. 

Înainte de începerea oficială a miting-ului pro-Bolojan, Piața Victoriei s-a umplut de nepalezi. Aceștia au venit în fața Guvernului nu ca să-i salveze Cabinetul premierului, ci pentru a sărbători Buddha Jayanti.

Sărbătoarea marchează, în mod simbolic, trei momente esențiale din viața lui Buddha: nașterea, iluminarea și trecerea în nirvana.

Sărbătoarea nu are o dată fixă, este stabilită după calendarul lunar și cade de obicei în aprilie sau mai.

Știrea inițială

Ca să nu mai înregistreze „succesul” de la ultimul miting pro-Bolojan, organziatorii au inițiat o altă mișcare similară la Oradea. De data aceasta, organizatorul pare să fi atras mai mult interes. Potrivit datelor afișate pe Facebook, aproape 800 de persoane și-au exprimat interesul pentru eveniment, iar circa 140 au anunțat că vor participa.

O manifestație similară a fost anunțată și în Capitală, tot de la ora 18:00. Potrivit materialelor de promovare distribuite pe aceeași rețea socială, susținătorii actualului premier sunt chemați „să apere democrația” și „parcursul european”.

La ultimul miting din Oradea au ieșit 8 oameni în stradă. În București au fost câteva zeci

Inițiativa îi aparține lui Dan Craznic, cel care a mai încercat să mobilizeze oamenii în stradă, la scurt timp după ce PSD a anunțat retragerea sprijinului politic pentru Ilie Bolojan. Atunci mișcarea a scos în stradă doar 8 oameni.

La București, mitingul a reușit să strângă câteva zeci de susținători, însă au plecat după două ore.

Marţi, se va dezbate şi se va vota moțiunea iniţiată de AUR-PSD-PACE prin care se va decide, în Parlament, soarta Guvernului Ilie Bolojan.

