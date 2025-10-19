Răzvan Vasile: „Cea mai mare adicție a unui om este durerea”

Răzvan Vasile, antreprenor, coach și creatorul cursului „Mindset Mastery – Transformarea Minții”, un program dedicat dezvoltării personale și reprogramării mentale pentru succes, a vorbit despre mintea umană și cum funcționează ea, la podcastul ALTCEVA, cu Adrian Artene.

Răzvan Vasile spune că „cea mai mare adicție a unui om este durerea”, deoarece ea are capacitatea de a ne face să schimbăm lucrurile.

„Cea mai mare adicție a unui om, cea mai mare dependență a omului este de durere. Pentru că dacă nu am avea această durere, nu am mai schimba, de luni, lucrurile. Eu, dacă iau această ceșcuță și o pun la gură, în mod normal, dacă am conștiință și conștiență dezvoltată și liber albitru liber: eu zic acum, dacă eu beau asta, mă iubesc pe mine? Dacă eu mănânc asta, eu mă iubesc pe mine? Dacă eu acum nu mă duc să mă întâlnesc cu Adrian, dacă eu azi nu mă duc la sală, dacă eu azi nu mă opresc din fumat, eu mă iubesc pe mine? Uite că noi nu ne punem întrebarea asta. De aceea, cea mai mare dependență a unui om este de durere. Și mai este ceva. Sursa tuturor suferințelor umane sunt atașamentele. Noi lăsăm mintea să-și dezvolte un ego. Și ego-ul ăsta pe noi ne distruge, pentru că ego-ul acesta devine zidul dintre mine și tine, zidul între mine și Dumnezeu, zidul dintre mine și dezvoltarea mea personală, și evoluția mea. Eu, crezând că acest zid vine ca o mască să mă protejeze, eu vreau să fiu ca tine, dar nu trebuie să vezi cum sunt eu. Dimotrivă, nu ne protejează”, spune Răzvan Vasile. https://www.youtube.com/watch?v=zMTwPsQ26ZI

Răzvan Vasile spune că oamenii sunt conștienți doar 5%, în timp ce 90% este reprezentat de subconștient.

„Bun, deci ai zis, de ce nu 99% se bucură de împlinire? De ce: o dată, pentru că ne place durerea. Doi, pentru că așteptăm să ne doară foarte tare, să vină o boală, să vinë un accident, ca noi să facem schimbarea pe care trebuia să o facem. De ce să nu o facem la timp? Trei: pentru ca noi nu suntem conștienți. Mi-a spus cineva și o să o repet asta întotdeauna, ține minte, mi-a zis așa, Răzvan, trăiește-ți viața ca și când ar fi a ta. Și am zis, a cui e, dom’le, viața mea? Nu e a ta. Nu e viață noastră, viața noastrã este doar 5%. Deci, ce ne oprește, ca să continuă lista: nivelul de conștiență. Eu, tu, oamenii în general, pe planeta asta, sunt conștienti 5%. 5% din ceea ce ai decis tu azi, te-ai emoționat, ai reacționat, te-ai comportat. Gândurile tale, 5% dintre ele sunt ale tale. 90% sunt ale subconștientului, mintea, da? Și 5% ale inconștientului. Deci 5% inconștient, 90% subconștient, doar 5% conștient. Deci, noi avem grad de conștiență 5%. Aia înseamnă că noi nu suntem conștieniți de gândurile noastre. Înseamnã că 90%, cum spunea Einstein, nu eu, nu tu, 90% din gândurile pe care noi le avem azi, se repetă și mâine”, spune Răzvan Vasile.

Răzvan Vasile: „Mintea are are două pedale: una de supraviețuire și una de evoluție”