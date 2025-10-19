Răzvan Vasile: „Mintea are are două pedale: una de supraviețuire și una de evoluție”

Răzvan Vasile, antreprenor, coach și creatorul cursului „Mindset Mastery – Transformarea Minții”, un program dedicat dezvoltării personale și reprogramării mentale pentru succes, a venit la podcastul ALTCEVA cu Adrian Artene. El a vorbit, printre altele, despre mintea noastră și transformarea ei. El spune despre minte că ea are „două pedale”: una de supraviețuire și una de evoluție. Iată explicația:

„Păi de-aici pornim. Hai să vedem ce este mintea. Mintea în religie se spune că este diavolul, e răul. Dar ce profesor mai bun sau ce antrenor mai bun de liber arbitru avem noi decât răul? Care e definiția fericirii? Alegerea conștientă între bine și rău. Dar vezi, între binele și răul meu, că binele și rău meu e diferit de binele si răul tău. Deci mintea, pe minte, dacă o lași de capul ei, dacă merge făcută metafora, ea are un singur rol, să supraviețuiești. Dar noi nu mai suntem în anul 500, în anul 1500, noi suntem în 2025. Nu se mai pune problema de supraviețuire. Ci de evoluție. Mintea, creierul, vezi, mintea are două pedale. Una de supravietuire, cum am zis, și una de evoluție. Pe cea de evoluție nu prea mai apasă. Apasă doar pe cea de supraviețuire, pentru că ăsta e rolul ei.

Și atunci noi, conștienți, atenție, aici e secretul, conștineți, trebuie să venim să o luăm, să o folosim ca pe un instrument. Trebuie să-i dăm de lucru. Trebuie sa-i dă lucruri de făcut în favoarea noastră”, a declarat Răzvan Vasile.