Prima pagină » Emisiuni » Altceva Podcast » Strănepotul lui Mihail Sadoveanu explică misterul morții scriitorului: A fost sau nu asasinat? „Sunt niște fantezii bolnave”

Strănepotul lui Mihail Sadoveanu explică misterul morții scriitorului: A fost sau nu asasinat? „Sunt niște fantezii bolnave”

16 nov. 2025, 15:06, Altceva Podcast

Dan Herford, strănepotul lui Mihail Sadoveanu, vorbește deschis despre adevărurile ascunse, controversele și momentele necunoscute din viațaPatriarhuluiliteraturii române, într-un dialog cu Adrian Artene, la podcastul ALTCEVA.

Astfel, moștenitorul lui Mihail Sadoveanu caracterizează ca fiind niște fantezii bolnave”, versiunilemorții acestuia, explicând ce s-a întâmplat, de fapt.

„-Se spune că ar fi murit într-un tren și că ar fi fost asasinat. Sunt foarte multe aspecte care ar trebui menționate. Găseam, de exemplu, prietenii din cele mai onorabile, evident, și el era prietenul care onora pe oricine: l-am pomenit pe Tudor Arghezi, Gala Galaction, au fost prieteni foarte apropiați Mihail Sadoveanu și George Topârceanu, Octavian Goga, iată, prietenii care s-au legat dincolo de orice interes. Așa se conturează tabloul lui Mihail Sadoveanu, pe care astăzi anumite voci vor să-l scoată din programa școlară, din istoria literaturii.

Referitor la poveștile oribile inventate, și care acum au început să dispară, am observat, aceste scârboșenii, Mihail Sadoveanu, se știe, a avut o pareză, a avut un atac cerebral, își petrecea ultima vreme verile la Vânători, Neamț, unde, avea o casă de vacanță a unui prieten stabilit în Germania și apoi în Franța, care i-a spus că îi poate folosi casa. Vara locuia acolo. Deci, de acolo, când s-a simțit rău, s-a urcat în tren, din poveștile pe care le știu eu, și a murit în Zambaccian. Deci nu i s-a aruncat o piatră de către un mason în tren, în cap, sau alte imbecilități de acest gen. S-au vehiculat de către un individ de la Botoșani, fost discotecar care s-a transformat în ziarist. Scrie și în certificatul de deces unde a fost decesul, nu în tren.

-Am găsit în anumite surse și că ar fi fost acolo în tren lovit cu o piatră învelită, care purta însemne masonice, că a decedat aproapie imediat. O altă versiune pe care am găsit-o plasează evenimentul tot într-un compartiment de tren și spune că moartea ar fi survenit după ce ar fi îngurgitat o substanță afrodiziacă, pentru a face față unei propuneri care i-a fost făcută chiar în tren.

-Astea nici nu merită amintite, pentru că sunt niște fantezii bolnave.

Noi știm că moare pe 19 octombrie 1961, la ora 9 dimineața, la București, și este înmormântat în cimitirul Bellu, alături de Mihai Eminescu”, a fost dialogul dintre Adrian Artene și strănepotul lui Mihail Sadoveanu. 

Autorul recomandă:

Secretele Casei Regale a României, dezvăluite într-o ediție specială a podcastuluiAltceva cu Adrian Artene

Citește și

PODCAST ALTCEVA Titiana Popa a explicat care sunt DUHURILE care ne ajută: „Au fost şi ele lăsate tot de Dumnezeu”
18:05, 09 Nov 2025
Titiana Popa a explicat care sunt DUHURILE care ne ajută: „Au fost şi ele lăsate tot de Dumnezeu”
PODCAST ALTCEVA Titiana Popa: Cum ne curățăm organismul prin rugăciune
18:00, 09 Nov 2025
Titiana Popa: Cum ne curățăm organismul prin rugăciune
PODCAST ALTCEVA Titiana Popa, despre pictura în ulei: „Îmi dă PUTERE, am fost părtașă la așa lucrare a lui Dumnezeu”
16:10, 09 Nov 2025
Titiana Popa, despre pictura în ulei: „Îmi dă PUTERE, am fost părtașă la așa lucrare a lui Dumnezeu”
VIDEO Titiana Popa, la podcastul „Altceva cu Adrian Artene”: „Rugăciunea se poate face oricând, oriunde și oricât”
15:35, 09 Nov 2025
Titiana Popa, la podcastul „Altceva cu Adrian Artene”: „Rugăciunea se poate face oricând, oriunde și oricât”
PODCAST ALTCEVA Titiana Popa a povestit cum l-a VINDECAT pe profesorul Dumitru Constantin Dulcan: „Vă rog încercaţi, încet, să vă ridicaţi şi să mergeţi prin cameră”
15:17, 09 Nov 2025
Titiana Popa a povestit cum l-a VINDECAT pe profesorul Dumitru Constantin Dulcan: „Vă rog încercaţi, încet, să vă ridicaţi şi să mergeţi prin cameră”
VIDEO Titiana Popa, la podcast „Altceva cu Adrian Artene”, despre vindecarea sufletului prin credință. „Cu ajutorul RUGĂCIUNII accesăm subconştientul”
14:59, 09 Nov 2025
Titiana Popa, la podcast „Altceva cu Adrian Artene”, despre vindecarea sufletului prin credință. „Cu ajutorul RUGĂCIUNII accesăm subconştientul”
Mediafax
Un polițist s-a împușcat în cap într-un apartament din Giurgiu
Digi24
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii avertizează că efectele pot fi majore
Cancan.ro
Cum a apărut Loredana la înmormântarea lui Horia Moculescu? Puțini și-au dat seama că e chiar ea
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini în costum de baie la Abu Dhabi
Adevarul
De la cioban la milionar: ascensiunea impresionantă a afaceristului acuzat că ducea mita cu elicopterul
Mediafax
Tragedii cu repetiție, la stomatologie și la maternitate. Rogobete: peste 20 de clinici care nu respectă normele, închise
Click
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii” De ce nu a fost lăsată în primă instanță să intre la priveghi și cum a apărut apoi alături de Nidia UPDATE
Digi24
Concedierile de la stat, scandal național. Soluția de compromis vehiculată în Coaliție împarte bugetarii în două tabere
Cancan.ro
TOP 10 | Orașele cu cei mai fericiți pensionari din România, în 2025. Ce ce loc este Bucureștiul + surpriza de pe prima poziție
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a făcut la față! Nu o mai recunoști
Ciao.ro
Nimeni nu e fără de păcat! Vedetele din România care ţin postul Crăciunului pentru iertare
Promotor.ro
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale în noiembrie
Descopera.ro
Descoperire ULUITOARE în sudul Chinei! Este cel mai mare...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Descopera.ro
Dovezi ale apei subterane antice arată că viața ar fi existat pe Marte mai mult timp decât se credea
POLITICĂ Diana Șoșoacă, din nou în Rusia. De data asta la Soci, în compania lui Medvedev. Fostul președinte al Rusiei i-a apreciat discursul
15:35
Diana Șoșoacă, din nou în Rusia. De data asta la Soci, în compania lui Medvedev. Fostul președinte al Rusiei i-a apreciat discursul
POLITICĂ Marcel Ciolacu și-a depus candidatura la șefia CJ Buzău: „Mă întorc unde am crescut, mă întorc la administrația locală”
15:25
Marcel Ciolacu și-a depus candidatura la șefia CJ Buzău: „Mă întorc unde am crescut, mă întorc la administrația locală”
HOROSCOP Horoscop 17 noiembrie 2025. TAURII devin precauți la locul de muncă
15:00
Horoscop 17 noiembrie 2025. TAURII devin precauți la locul de muncă
FLASH NEWS Alexandru Rogobete, anunț în cazul fetiței de 2 ani care a murit la stomatolog: „Clinica e suspendată / Nu erau respectate normativele minimale”
14:44
Alexandru Rogobete, anunț în cazul fetiței de 2 ani care a murit la stomatolog: „Clinica e suspendată / Nu erau respectate normativele minimale”
CONTROVERSĂ Imagini sfidătoare în Capitală. Un Ferrari, de jumătate de milion de euro, a fost parcat ostentativ, pe toată lățimea unei treceri de pietoni. Cui aparține bolidul
14:40
Imagini sfidătoare în Capitală. Un Ferrari, de jumătate de milion de euro, a fost parcat ostentativ, pe toată lățimea unei treceri de pietoni. Cui aparține bolidul
EXTERNE Donald Trump, surprins de o întrebare: “Nu m-am gândit niciodată la asta”. Ce l-a pus în încurcătură emoțională pe președintele SUA și cum vede rolul de părinte și bunic
14:28
Donald Trump, surprins de o întrebare: “Nu m-am gândit niciodată la asta”. Ce l-a pus în încurcătură emoțională pe președintele SUA și cum vede rolul de părinte și bunic