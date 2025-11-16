Strănepotul lui Mihail Sadoveanu explică misterul morții scriitorului: A fost sau nu asasinat? „Sunt niște fantezii bolnave”

Dan Herford, strănepotul lui Mihail Sadoveanu, vorbește deschis despre adevărurile ascunse, controversele și momentele necunoscute din viața ”Patriarhului” literaturii române, într-un dialog cu Adrian Artene, la podcastul ALTCEVA.

Astfel, moștenitorul lui Mihail Sadoveanu caracterizează ca fiind niște „fantezii bolnave”, „versiunile” morții acestuia, explicând ce s-a întâmplat, de fapt.

„-Se spune că ar fi murit într-un tren și că ar fi fost asasinat. Sunt foarte multe aspecte care ar trebui menționate. Găseam, de exemplu, prietenii din cele mai onorabile, evident, și el era prietenul care onora pe oricine: l-am pomenit pe Tudor Arghezi, Gala Galaction, au fost prieteni foarte apropiați Mihail Sadoveanu și George Topârceanu, Octavian Goga, iată, prietenii care s-au legat dincolo de orice interes. Așa se conturează tabloul lui Mihail Sadoveanu, pe care astăzi anumite voci vor să-l scoată din programa școlară, din istoria literaturii.

–Referitor la poveștile oribile inventate, și care acum au început să dispară, am observat, aceste scârboșenii, Mihail Sadoveanu, se știe, a avut o pareză, a avut un atac cerebral, își petrecea ultima vreme verile la Vânători, Neamț, unde, avea o casă de vacanță a unui prieten stabilit în Germania și apoi în Franța, care i-a spus că îi poate folosi casa. Vara locuia acolo. Deci, de acolo, când s-a simțit rău, s-a urcat în tren, din poveștile pe care le știu eu, și a murit în Zambaccian. Deci nu i s-a aruncat o piatră de către un mason în tren, în cap, sau alte imbecilități de acest gen. S-au vehiculat de către un individ de la Botoșani, fost discotecar care s-a transformat în ziarist. Scrie și în certificatul de deces unde a fost decesul, nu în tren.

-Am găsit în anumite surse și că ar fi fost acolo în tren lovit cu o piatră învelită, care purta însemne masonice, că a decedat aproapie imediat. O altă versiune pe care am găsit-o plasează evenimentul tot într-un compartiment de tren și spune că moartea ar fi survenit după ce ar fi îngurgitat o substanță afrodiziacă, pentru a face față unei propuneri care i-a fost făcută chiar în tren.