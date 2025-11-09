Titiana Popa, la podcast „Altceva cu Adrian Artene”, despre vindecarea sufletului prin credință. „Cu ajutorul RUGĂCIUNII accesăm subconştientul”

Sâmbătă, 8 noiembrie 2025, un nou episod al podcastului „Altceva cu Adrian Artene” a adus în discuție o temă profundă și delicată a vieții: vindecarea sufletului prin credință, energie și rugăciune.

Invitata ultimei ediții a podcastului a fost Titiana Popa, o prezență care vorbește cu sensibilitate despre legătura tainică dintre trup, spirit și divinitate.

Titiana Popa: „Dumnezeu și cu mine lucrăm împreună”

În dialogul purtat cu jurnalistul Adrian Artene, Titiana Popa a explicat procesul prin care rugăciunea devine un canal de comunicare între om și Dumnezeu. Iar prin acest canal se eliberează toate energiile negative care blochează echilibrul interior.

„În primul rând este rugăciunea, cu ajutorul ei reușim să accesăm subconştientul. Se formează acel canal între mine și Dumnezeu, lucrăm împreună”, spune invitata.

Mai departe, ea povestește cum folosește testarea kinesiologică pentru a identifica energiile favorabile și nefavorabile.

„Folosesc, după aceea, testarea kinesiologică, testare pe care o fac cu degețelele, fac două inele, la DA nu se deschide, la NU se deschide.

După aceea, după ce am testat această comunicare, cu ajutorul tabelelor, pe care le avem şi în carte, dar le-am tipărit, pentru a fi folosite mai uşor, energii, informaţii favorabile, nefavorabile şi duhuri favorabile, nefavorabile, care ne bântuie câteodată, cu această testare reuşim să ajungem în căsuţa care are acel gen de energie, informaţie, care a generat acel blocaj.

Acea energie nefavorabilă se comportă ca o bulă de energie care impedica fluxul nostru divin, energie divină, să circule în mod natural. E o energie parazitara, care bruiază de acolo. Asta impedica procesul nostru natural să funcţioneze”, afirmă Titiana Popa.

Într-un discurs ce îmbină experiența personală cu concepte spirituale profunde, invitata ultimei ediții a podcastului „Altceva” vorbește despre curățarea memoriei din inimă și vindecarea prin credință:

„În momentul în care ai găsit despre ce este vorba, să spunem că este o energie de stres sau de nervozitate, cu magnetul din carte vii pe coloana vertebrală, pe sistemul nervos central şi elimini cu ajutorul rugăciunii. Am scos ce era rău şi am rugat îngerii Domnului să pună ce este bun”.

Ediția completă a podcastului „Altceva cu Adrian Artene”, de sâmbătă, 8 noiembrie 2025, poate fi urmărită pe canalul oficial de YouTube „Altceva cu Adrian Artene”.

