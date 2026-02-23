Prima pagină » Emisiuni » Andrei Năstac: În primul rând trebuie să ai inimă, să te bați în acest sport, pentru că dacă nu ai inimă poți să fii tu cel mai tehnic luptător”

Andrei Năstac: În primul rând trebuie să ai inimă, să te bați în acest sport, pentru că dacă nu ai inimă poți să fii tu cel mai tehnic luptător”

Serdaru Mihaela
23 feb. 2026, 11:30, Emisiuni

În emisiunea Martorii din 22 februarie 2026, Andrei Năstac a vorbit deschis despre bare-knuckle boxing – boxul fără mănuși, considerat de el „cel mai dur sport din lume”. Fără protecție, cu pumni goi ca pe stradă, dar cu reguli stricte, acest sport testează nu doar tehnica, ci și curajul pur. Urmărește aici, integral emisiunea Martorii

Andrei Năstac explică simplu: „Te bați cu pumnii exact ca pe stradă, dar numai că ai anumite reguli.” Spre deosebire de boxul clasic, unde mănușile oferă o minimă protecție, aici loviturile sunt directe și nemiloase. „Nu ai protecție deloc”, subliniază el, avertizând asupra riscurilor grave: „Poți să rămâi cu semne, poate și cu sechele, chiar și paralizat”

Sportul e 80% bătaie de stradă, dar limitat strict la brațe: „Nu poți să dai cu picioarele sau genunchii.” Accidentele sunt inevitabile, tocmai pentru că lipsește orice barieră între pumni și adversar.

Ce trebuie să știi ca practicant?

Pentru a supraviețui în ringul bare-knuckle, Andrei recomandă o bază solidă în sporturi de contact, în special box:

„Trebuie să știi să boxezi, să faci un sport de contact în trecut, în mare parte box. În primul rând trebuie să ai inimă, să te bați în acest sport, pentru că dacă nu ai inimă poți să fii tu cel mai tehnic luptător. Dacă nu ai sânge în instalație, cum s-ar zice, nu ai ce să cauți acolo.”

Recomandarea video

Citește și

DEZVĂLUIRI Poveștile incredibile ale unui campion la box fără mănuși. „Dacă ți se întâmplă ceva, răspunzi, n-ai nimic, doar te întreabă dacă te duci la spital”
12:03
Poveștile incredibile ale unui campion la box fără mănuși. „Dacă ți se întâmplă ceva, răspunzi, n-ai nimic, doar te întreabă dacă te duci la spital”
VIDEO Campionul la box fără mănuși Andrei Năstac face dezvăluiri. Ce se întâmplă când ajunge la spital după un meci. „Au vrut să sune la poliție”
11:10
Campionul la box fără mănuși Andrei Năstac face dezvăluiri. Ce se întâmplă când ajunge la spital după un meci. „Au vrut să sune la poliție”
DEZVĂLUIRI Culisele boxului fără mănuși. Campionul Andrei Năstac: „Meciul a durat două minute”. Cum a arătat debutul său în bare knuckle
10:35
Culisele boxului fără mănuși. Campionul Andrei Năstac: „Meciul a durat două minute”. Cum a arătat debutul său în bare knuckle
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Eu cred că greșeala lui Trump de a-l prezenta pe Nicușor Dan ca premier nu a fost întâmplătoare“
11:00
Dan Dungaciu: „Eu cred că greșeala lui Trump de a-l prezenta pe Nicușor Dan ca premier nu a fost întâmplătoare“
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Consiliul pentru Pace dă posibilitatea declanșării unor represiuni militare în anumite zone pentru a restabili pacea
10:30
Valentin Stan: Consiliul pentru Pace dă posibilitatea declanșării unor represiuni militare în anumite zone pentru a restabili pacea
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Zelenski știe că este pus într-o situație imposibilă. Dacă cedează teritorii, moare, dacă nu cedează, moare”
10:00, 22 Feb 2026
Dan Dungaciu: „Zelenski știe că este pus într-o situație imposibilă. Dacă cedează teritorii, moare, dacă nu cedează, moare”
Mediafax
UE nu va accepta creșterea tarifelor americane după decizia Curții Supreme: „O înțelegere este o înțelegere”
Digi24
Morți suspecte într-un bloc din Deva. Doi bărbați, găsiți decedați în apartamente diferite
Cancan.ro
Primele imagini cu VĂDUVA lui Cotabiță, după ce a ieșit din AREST. A fost plasată la domiciliu și...
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Adevarul
Povestea arhitectului care a proiectat „Blocul Creion“ din Constanța. „Să pui un bloc la doi-trei metri de altul mi se pare inacceptabil“
Mediafax
Interviuri astăzi la Ministerul Justiției. Cristina Chiriac, Bogdan Pîrlog și Marius Voineag, printre procurorii de rang înalt care vor să conducă Parchetul General
Click
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
Digi24
Zelenski spune că Vladimir Putin a declanşat al treilea război mondial şi trebuie oprit. „Nu se va limita la Ucraina”
Cancan.ro
BREAKING | Un bărbat înarmat a pătruns în reședința lui Donald Trump din Mar-a-Lago. Ce intenții ar fi avut
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Letiția Badea, fosta soție a lui Ilie Dumitrescu! Era supranumită „Monica Bellucci de România” în anii ’90
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o și au restituit permisul șoferului
Descopera.ro
Singura pisică din lume care latră ca un câine. Unde trăiește?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Descopera.ro
Cercetătorii au găsit o metodă mai precisă de a măsura caloriile arse
SPORT Dumitru Dragomir a dat verdictul. Ce șanse mai are FCSB să prindă play-off-ul: ”Un veritabil șoc pentru toată suflarea stelistă”
12:17
Dumitru Dragomir a dat verdictul. Ce șanse mai are FCSB să prindă play-off-ul: ”Un veritabil șoc pentru toată suflarea stelistă”
ADMINISTRAȚIE Ce adeverință este obligatorie pentru noul buletin electronic. Totul despre cum se obține documentul
12:13
Ce adeverință este obligatorie pentru noul buletin electronic. Totul despre cum se obține documentul
UTILE InfoCons avertizează: „Atenție la ce mâncați în Postul Mare”. Lista produselor bogate în aditivi alimentari, sare și zahăr
12:09
InfoCons avertizează: „Atenție la ce mâncați în Postul Mare”. Lista produselor bogate în aditivi alimentari, sare și zahăr
SPORT EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16.45. “A fost sau n-a fost” cu Rapid? Se pregătește o nouă plecare!
11:59
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16.45. “A fost sau n-a fost” cu Rapid? Se pregătește o nouă plecare!
Gândul de Vreme Lapovița și ninsoarea revin în mai multe regiuni. Unde se va depune strat nou de zăpadă și unde se încălzește. Prognoza ANM pentru Gândul
11:58
Lapovița și ninsoarea revin în mai multe regiuni. Unde se va depune strat nou de zăpadă și unde se încălzește. Prognoza ANM pentru Gândul
FLASH NEWS ANAF face controale ample la mai multe firme de pază din România. Ce suspiciuni au inspectorii
11:54
ANAF face controale ample la mai multe firme de pază din România. Ce suspiciuni au inspectorii

Cele mai noi

Trimite acest link pe