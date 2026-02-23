Campionul la box fără mănuși Andrei Năstac face dezvăluiri. Ce se întâmplă când ajunge la spital după un meci. „Au vrut să sune la poliție”

Într-o nouă ediție a emisiunii „Martorii”, transmisă de Gândul, Andrei Năstac, sportiv de performanță și campion la box fără mănuși, a vorbit despre partea mai puțin văzută a sportului pe care îl practică. Invitatul a povestit cum reacționează medicii atunci când ajunge la spital imediat după un meci intens. Urmărește aici, integral, emisiunea „Martorii”.
Sportivul a spus că, după unele confruntări, ajunge direct la spital pentru investigații. Acesta a relatat un episod petrecut după o competiție din Anglia, când personalul medical a vrut să anunțe poliția, crezând că a fost victima unei agresiuni. Năstac le-a explicat medicilor că leziunile provin din sportul pe care îl practică.
„Ce să zică? Unii sunt șocați. De exemplu, când am venit din Anglia, mi-am rupt mâna în capul la băiatul ăsta, cum am aterizat m-am dus la spital cu bagajele după mine. Și medicii de acolo au vrut să sune la poliție, că dacă te duci undeva bătut, sună la poliție. Ei cred că ai fost bătut. Și le-am explicat. Stați așa, nu sunați. Sunt sportiv de performanță. Acum am venit din Anglia, le-am arătat pe telefon. Au crezut că am fost bătut. Și am avut un prieten care este brancardier acolo și i-am zis: băi, vorbește să nu sune că nu au de ce. Și dacă ar fi chemat poliția. Aveam dovezi, filmări, contractul, biletul de avion.”, afirmă acesta.