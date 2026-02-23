Campionul la box fără mănuși Andrei Năstac face dezvăluiri. Ce se întâmplă când ajunge la spital după un meci. „Au vrut să sune la poliție”

Într-o nouă ediție a emisiunii „Martorii”, transmisă de Gândul, Andrei Năstac, sportiv de performanță și campion la box fără mănuși, a vorbit despre partea mai puțin văzută a sportului pe care îl practică. Invitatul a povestit cum reacționează medicii atunci când ajunge la spital imediat după un meci intens. Urmărește aici, integral, emisiunea „Martorii”.

Andrei Năstac: „Unii sunt șocați”

Sportivul a spus că, după unele confruntări, ajunge direct la spital pentru investigații. Acesta a relatat un episod petrecut după o competiție din Anglia, când personalul medical a vrut să anunțe poliția, crezând că a fost victima unei agresiuni. Năstac le-a explicat medicilor că leziunile provin din sportul pe care îl practică.