Culisele boxului fără mănuși. Campionul Andrei Năstac: „Meciul a durat două minute”. Cum a arătat debutul său în bare knuckle

Într-o nouă ediție a emisiunii „Martorii”, transmisă de Gândul, Andrei Năstac, sportiv de performanță și campion la box fără mănuși, a povestit cum și-a făcut debutul în bare knuckle. Sportivul a descris victoria rapidă cu un englez neînvins și accidentarea suferită într-un meci cu un adversar de aproape doi metri. Urmărește aici, integral, emisiunea „Martorii”.
Invitatul a descris prima confruntare ca fiind una directă. A spus că a intrat hotărât în luptă și a recunoscut că adversarul a lovit la rândul lui, însă consideră că diferența a fost făcută de intensitatea cu care a abordat meciul. Sportivul a explicat că avea și câteva kilograme în plus față de adversar.
„Ce să fac? I-am rupt capul în prima repriză, i-am dat knock-out. Am intrat în el ca taurul, am stat la bătaie, n-am plecat. A dat și el, categoric. L-am simțit mai slăbuț, dar, mă rog, când domini… Aveam și puțin mai multe kilograme peste el. El a fost singurul care avea vreo 110 sau 115, câteva kilograme. Restul au fost numai mari, peste kilogramele mele. La debut a fost singurul adversar pe care l-am avut sub kilogramele mele.”, spune acesta.
Al doilea meci a fost unul mult mai dificil. De această dată, adversarul avea aproape doi metri înălțime și 155 de kilograme. Sportivul a povestit că a reușit să îl domine, însă rezistența acestuia la lovituri l-a surprins.
„Al doilea meci a durat o repriză jumate. Din păcate, m-am accidentat. Vreau să zic că al doilea adversar a fost un adversar foarte încasator, foarte puternic. A ținut la pumni, a venit în vestiar după meci și a venit cu măselele. I-am scos două măsele la câți pumni i-am dat și nu cădea. Și mi-am rupt mâna în capul lui și am abandonat. Avea aproape 2 metri și 155 de kg. Și am preferat să abandonez că nu puteam să mă bat cu mâna ruptă. Dar eram peste, era meciul meu. Este și meciul pe net. Bineînțeles, vânăt tot am fost.”, afirmă acesta.