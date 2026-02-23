Culisele boxului fără mănuși. Campionul Andrei Năstac: „Meciul a durat două minute”. Cum a arătat debutul său în bare knuckle

Într-o nouă ediție a emisiunii „Martorii”, transmisă de Gândul, Andrei Năstac, sportiv de performanță și campion la box fără mănuși, a povestit cum și-a făcut debutul în bare knuckle. Sportivul a descris victoria rapidă cu un englez neînvins și accidentarea suferită într-un meci cu un adversar de aproape doi metri. Urmărește aici, integral, emisiunea „Martorii”.

Andrei Năstac: „I-am rupt capul în prima repriză”

Invitatul a descris prima confruntare ca fiind una directă. A spus că a intrat hotărât în luptă și a recunoscut că adversarul a lovit la rândul lui, însă consideră că diferența a fost făcută de intensitatea cu care a abordat meciul. Sportivul a explicat că avea și câteva kilograme în plus față de adversar.

„Ce să fac? I-am rupt capul în prima repriză, i-am dat knock-out. Am intrat în el ca taurul, am stat la bătaie, n-am plecat. A dat și el, categoric. L-am simțit mai slăbuț, dar, mă rog, când domini… Aveam și puțin mai multe kilograme peste el. El a fost singurul care avea vreo 110 sau 115, câteva kilograme. Restul au fost numai mari, peste kilogramele mele. La debut a fost singurul adversar pe care l-am avut sub kilogramele mele.”, spune acesta.

„Mi-am rupt mâna în capul lui și am abandonat”

Al doilea meci a fost unul mult mai dificil. De această dată, adversarul avea aproape doi metri înălțime și 155 de kilograme. Sportivul a povestit că a reușit să îl domine, însă rezistența acestuia la lovituri l-a surprins.