Poveștile incredibile ale unui campion la box fără mănuși. „Dacă ți se întâmplă ceva, răspunzi, n-ai nimic, doar te întreabă dacă te duci la spital”

Andrei Năstac a fost invitat în emisiunea „Martorii” de la Gândul, pe 22 februarie 2026, unde a discutat despre boxul fără mănuși (bare knuckle). Urmărește aici, integral emisiunea „Martorii.

Emisiunea „Martorii”, moderată de Andrei Dumitrescu, l-a avut ca invitat pe Andrei Năstac, campion român la box fără mănuși, un sport extrem de violent originar din Anglia secolului al XIX-lea. Năstac a povestit despre cariera sa, trecerea de la MMA la bare knuckle și culisele meciurilor oficiale și ilegale.

Atmosfera în ziua meciului

Andrei Năstac descrie o gală tipică la O2 Arena din Londra:

„Sala are mese, scaune, un ring și un bar lung unde se vinde alcool chiar înainte de lupte. Unii luptători, dinainte să se bată, se mai duceau și mai băgau o halbă de bere”.

Severitatea luptelor

Bătăile sunt „foarte sângeroase și foarte dure”. Luptătorii semnează un contract pe propria răspundere, fără asigurare medicală: