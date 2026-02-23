Prima pagină » Actualitate » InfoCons avertizează: „Atenție la ce mâncați în Postul Mare”. Lista produselor bogate în aditivi alimentari, sare și zahăr

InfoCons avertizează: „Atenție la ce mâncați în Postul Mare”. Lista produselor bogate în aditivi alimentari, sare și zahăr

23 feb. 2026, 12:09, Actualitate
InfoCons avertizează: „Atenție la ce mâncați în Postul Mare”. Lista produselor bogate în aditivi alimentari, sare și zahăr

InfoCons avertizează asupra produselor care sunt bogate în aditivi alimentari, sare și zahăr. De luni, 23 februarie 2026, a început Postul Paștelui.

De luni, 23 februarie 2025, credincioșii intră oficial în cele 40 de zile de post, după Lăsata Secului, care a avut loc cu o zi în urmă.

În această perioadă, mulți dintre credincioși aleg să respectele cutumele bisericești. Printre acestea se numără și abținerea de la consumul produselor care sunt de origine animală, și anume carne, lactate, ouă și pește. Reprezentanții InfoCons au adus în atenție, în schimb, ce conțin anumite produse alimentare consumate în timpul postului.

Ce conțin produsele de post

A fost întocmită o listă cu diverse categorii de produse care sunt consumate de oameni atât în perioada postului Paște, cât și în afara acestei perioade. Printre acestea se numără pâinea, laptele de soia, dar și margarina.

  • pâine – până la 8 E-uri
  • pastă vegetală – până la 15 E-uri
  • margarină – până la 6 E-uri
  • halva – până la 3 E-uri
  • suc tip ceai – până la 8 E-uri
  • lapte de soia – până la 5 E-uri
  • tofu – până la 2 E-uri
  • gumă de mestecat – până la 11 E-uri

Produse din soia

Reprezentanții au venit cu o informare către public în care explică ce cantități de sare și zahăr se găsesc în astfel de produse (cele care au fost incluse în analiză).

„Într-o gustare de post compusă din pâine, pastă vegetală, margarină , halva, lapte de soia, tofu și suc tip ceai se găsesc până la 9.21 grame de sare, în condițiile în care Organizația Mondială a Sănătății recomandă consumarea pe zi a unei cantități de 5 grame de sare . Astfel, într-o singură gustare de post , cantitatea de sare recomadată pe zi de Organizația Mondială a Sănătății este depășită cu 84.2%”, transmite InfoCons.

„Într-o gustare de post compusă din pâine, pastă vegetală, lapte de soia, tofu și suc tip ceai se găsesc până la 37.7 grame de zahăr, în condițiile în care Organizația Mondială a Sănătății recomandă consumarea pe zi a unei cantități de 25 grame de zahăr. Astfel, într-o singură gustare de post, cantitatea de zahăr recomadată pe zi de Organizația Mondială a Sănătății este depășită cu 50.8%”, se arată în analiză.

A fost realizat și un studiu referitor la ingredientele și valorile nutriționale din preparatele depost. Un fel principal are până la 11 de aditivi alimentari / E-uri, 15.31 grame de zaharuri și 11.46 grame de sare.

Ciorba de legume cu până la 9 aditivi alimentari, E-uri. Cantitatea de zaharuri variază între 0.66 grame – 3.47 grame. Cantitatea de sare variază între 0.04 grame – 7.76 grame.

Platoul vegetarian cu până la 2 aditivi alimentari, E-uri. Cantitatea de zaharuri variază între 2.72 grame – 11.84 grame. Cantitatea de sare
variază între 0.91 grame – 3.7 grame.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Shutterstock

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Ce s-a întâmplat cu avionul care duminică seară s-a întors pe Otopeni, după ce decolase către Egipt. Pasagerii, nevoiți să doarmă în aeroport
14:16
Ce s-a întâmplat cu avionul care duminică seară s-a întors pe Otopeni, după ce decolase către Egipt. Pasagerii, nevoiți să doarmă în aeroport
UTILE Ce se întâmplă dacă mănânci zăpadă? Ce spun specialiștii despre tentația copiilor de a gusta din omăt
13:47
Ce se întâmplă dacă mănânci zăpadă? Ce spun specialiștii despre tentația copiilor de a gusta din omăt
VIDEO Măcel în Olt. O haită de câini, scăpată dintr-o curte privată, a ucis zeci de oi și miei. Pagubele sunt uriașe
13:44
Măcel în Olt. O haită de câini, scăpată dintr-o curte privată, a ucis zeci de oi și miei. Pagubele sunt uriașe
INCIDENT Jandarm de 40 de ani, mort în misiune. Sindicaliștii: „Bolojan vrea să ne pensionăm la 65! Și colegii mor la 30, 40, 50 de ani”
13:01
Jandarm de 40 de ani, mort în misiune. Sindicaliștii: „Bolojan vrea să ne pensionăm la 65! Și colegii mor la 30, 40, 50 de ani”
REACȚIE Ionuț Moșteanu s-a întors în Ucraina. „Vreau să fiu lângă oamenii care se luptă pentru libertatea familiilor lor”
13:01
Ionuț Moșteanu s-a întors în Ucraina. „Vreau să fiu lângă oamenii care se luptă pentru libertatea familiilor lor”
Mediafax
UE nu va accepta creșterea tarifelor americane după decizia Curții Supreme: „O înțelegere este o înțelegere”
Digi24
Un jandarm a murit subit în timp ce păzea un obiectiv în Capitală. Sindicatele acuză stresul și orele suplimentare
Cancan.ro
Primele imagini cu VĂDUVA lui Cotabiță, după ce a ieșit din AREST. A fost plasată la domiciliu și...
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Adevarul
Val de comentarii după scandalul de pe Otopeni. „Sper să primească interdicție de a zbura”. Reacția Wizz Air despre refuzul îmbarcării
Mediafax
Ce țară are cel mai mult de pierdut după schimbările de tarife ale lui Trump
Click
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
Digi24
Filmări de noapte de pe frontul din Ucraina: Forțele aeriene ale Kievului arată cum au respins un atac combinat al Rusiei
Cancan.ro
BREAKING | Un bărbat înarmat a pătruns în reședința lui Donald Trump din Mar-a-Lago. Ce intenții ar fi avut
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Astăzi este cunoscută de toată lumea și a fost căsătorită cu un artist de renume! Imagini rare din tinerețea ei
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o și au restituit permisul șoferului
Descopera.ro
Singura pisică din lume care latră ca un câine. Unde trăiește?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de invidiat!
Descopera.ro
Este încălzirea pe centrală dăunătoare pentru piele? Ce spun dermatologii
SPORT Meci de gală pentru Istvan Kovacs în Liga Campionilor la fotbal! Ce probleme are CCA în Superliga
14:20
Meci de gală pentru Istvan Kovacs în Liga Campionilor la fotbal! Ce probleme are CCA în Superliga
SPORT FCSB i-a cedat, iar Gigi Becali a trecut la atac: „Nu am văzut în viața mea fotbalist în halul ăsta!”
14:03
FCSB i-a cedat, iar Gigi Becali a trecut la atac: „Nu am văzut în viața mea fotbalist în halul ăsta!”
ULTIMA ORĂ Rectorul Universității din Suceava, Mihai Dimian, susținut de PSD, ar fi posibilul înlocuitor al lui Bolojan la Ministerul Educației – SURSE
13:29
Rectorul Universității din Suceava, Mihai Dimian, susținut de PSD, ar fi posibilul înlocuitor al lui Bolojan la Ministerul Educației – SURSE
ALERTĂ Haos și violențe în Mexic după moartea lui „El Mencho” în urma raidului armatei. Orașele arată ca după război
13:22
Haos și violențe în Mexic după moartea lui „El Mencho” în urma raidului armatei. Orașele arată ca după război
FLASH NEWS Când ar putea crește pensiile, despre care Nazare anunță că sunt înghețate în 2026? Celebru economist: Abia în anul 2028 și doar cu o condiție
13:12
Când ar putea crește pensiile, despre care Nazare anunță că sunt înghețate în 2026? Celebru economist: Abia în anul 2028 și doar cu o condiție
LIFESTYLE Cele 2 alimente pe care să le eviți, potrivit unui dietetician oncolog. Consumul lor ar putea crește riscul de cancer
12:59
Cele 2 alimente pe care să le eviți, potrivit unui dietetician oncolog. Consumul lor ar putea crește riscul de cancer

Cele mai noi

Trimite acest link pe