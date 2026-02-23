InfoCons avertizează: „Atenție la ce mâncați în Postul Mare”. Lista produselor bogate în aditivi alimentari, sare și zahăr

InfoCons avertizează asupra produselor care sunt bogate în aditivi alimentari, sare și zahăr. De luni, 23 februarie 2026, a început Postul Paștelui.

De luni, 23 februarie 2025, credincioșii intră oficial în cele 40 de zile de post, după Lăsata Secului, care a avut loc cu o zi în urmă.

În această perioadă, mulți dintre credincioși aleg să respectele cutumele bisericești. Printre acestea se numără și abținerea de la consumul produselor care sunt de origine animală, și anume carne, lactate, ouă și pește. Reprezentanții InfoCons au adus în atenție, în schimb, ce conțin anumite produse alimentare consumate în timpul postului.

Ce conțin produsele de post

A fost întocmită o listă cu diverse categorii de produse care sunt consumate de oameni atât în perioada postului Paște, cât și în afara acestei perioade. Printre acestea se numără pâinea, laptele de soia, dar și margarina.

pâine – până la 8 E-uri

pastă vegetală – până la 15 E-uri

margarină – până la 6 E-uri

halva – până la 3 E-uri

suc tip ceai – până la 8 E-uri

lapte de soia – până la 5 E-uri

tofu – până la 2 E-uri

gumă de mestecat – până la 11 E-uri

Reprezentanții au venit cu o informare către public în care explică ce cantități de sare și zahăr se găsesc în astfel de produse (cele care au fost incluse în analiză).

„Într-o gustare de post compusă din pâine, pastă vegetală, margarină , halva, lapte de soia, tofu și suc tip ceai se găsesc până la 9.21 grame de sare, în condițiile în care Organizația Mondială a Sănătății recomandă consumarea pe zi a unei cantități de 5 grame de sare . Astfel, într-o singură gustare de post , cantitatea de sare recomadată pe zi de Organizația Mondială a Sănătății este depășită cu 84.2%”, transmite InfoCons.

„Într-o gustare de post compusă din pâine, pastă vegetală, lapte de soia, tofu și suc tip ceai se găsesc până la 37.7 grame de zahăr, în condițiile în care Organizația Mondială a Sănătății recomandă consumarea pe zi a unei cantități de 25 grame de zahăr. Astfel, într-o singură gustare de post, cantitatea de zahăr recomadată pe zi de Organizația Mondială a Sănătății este depășită cu 50.8%”, se arată în analiză.

A fost realizat și un studiu referitor la ingredientele și valorile nutriționale din preparatele depost. Un fel principal are până la 11 de aditivi alimentari / E-uri, 15.31 grame de zaharuri și 11.46 grame de sare.

Ciorba de legume cu până la 9 aditivi alimentari, E-uri. Cantitatea de zaharuri variază între 0.66 grame – 3.47 grame. Cantitatea de sare variază între 0.04 grame – 7.76 grame.

Platoul vegetarian cu până la 2 aditivi alimentari, E-uri. Cantitatea de zaharuri variază între 2.72 grame – 11.84 grame. Cantitatea de sare

variază între 0.91 grame – 3.7 grame.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Shutterstock