Mihai Popescu, fost luptător al Brigăzii Antiteroriste din cadrul Serviciului Român de Informații, a explicat la „Martorii” în ce situații ajung trupele Antitero să intervină. Invitatul lui Andrei Dumitrescu a prezentat diferența între activitatea de culegere a informațiilor și intervenția propriu-zisă. Urmăriți emisiunea integrală pe canalul de YouTube Gândul.

Potrivit acestuia, simplul fapt că o persoană este suspectată de terorism nu înseamnă automat că Brigada Antiteroristă va fi cea care face descinderea. Intervenția depinde de informațiile strânse și de natura situației.

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Ce face Brigada Antiteroristă a SRI

Andrei Dumitrescu a adus în discuție cazurile în care perchezițiile la persoane suspectate de terorism au fost efectuate de trupele speciale ale Poliției, nu de Brigada Antiteroristă. Mihai Popescu spune că trebuie făcută o distincție între o persoană suspectă și o țintă.

„Noi facem diferența asta între suspect și țintă. Dacă ești suspect, ești doar suspect. Probabil informațiile legate de ei au fost generate tot de către serviciul nostru, de oameni competenți în direcția asta, nu de Brigada Antiteroristă.”

Andrei Dumitrescu a comparat intervenția propriu-zisă cu partea pe care publicul o vede. Popescu spune că până la acel moment există însă un proces mult mai amplu.

„Corect. Dar până ajunge acolo, e un drum foarte lung, făcut de niște oameni foarte bine pregătiți în direcția aceasta. Faptul că ați văzut că cei de la Poliție s-au dus la acei suspecți este pentru că, într-un final, în urma analizei informațiilor strânse, nu era de competența noastră.”

Serviciul Român de Informații arată, în prezentarea oficială a activității de prevenire și combatere a terorismului, că Brigada Antiteroristă are inclusiv atribuții de intervenție tactică și pirotehnică. Structura operează la nivel național.

„Noi intervenim când este o criză teroristă”

Întrebat când intră Brigada Antiteroristă în acțiune, Mihai Popescu a indicat situațiile de criză teroristă.

„Brigada Antitero intervine când este o situație de luare de ostatici, într-o situație de criză teroristă. Noi intervenim când este o criză teroristă. De acolo este nivelul maxim de pregătire pe care noi îl facem, de exemplu, și la care intervenim.”

Mihai Popescu a vorbit despre echipele de intervenție care patrulează și care pot fi solicitate în sprijin în cazul unei amenințări cu arme de foc sau arme albe.

„Tocmai ce am spus mai devreme, ceea ce și vedeți pe stradă. De exemplu, avem echipe care patrulează, de intervenție. Ei sunt primii respondenți, să spun așa, în cazul în care suntem solicitați prin telefon la 112: «Du-te acolo, că o echipă de Poliție îți cere sprijinul, că este vreo amenințare cu armă de foc sau cu arme albe». Că dacă e doar o bătaie în cuplu, nu ne interesează aspectul acesta.”

Un alt scenariu este cel al unei amenințări cu un dispozitiv exploziv. Potrivit lui Mihai Popescu, intervenția poate avea loc chiar dacă amenințarea este transmisă telefonic.

SRI include intervențiile pirotehnice între atribuțiile Brigăzii Antiteroriste. Instituția are publicate și recomandări pentru situațiile în care este primită o amenințare telefonică cu bombă.