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Simion, după victoriile AfD din Germania: „Cred că schimbarea va veni din Franța”. Ce alegeri importante spune liderul AUR că urmează în Europa

Andrei Rosz
George Simion explică de unde va veni schimbarea în Europa: „Dacă se schimbă puterea în Franța, vom avea repercusiuni și în România”
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George Simion susține că victoria AfD-ului în Germania este un semnal, dar schimbarea în Europa va veni abia anul viitor în Franța. Liderul AUR menționează că Donald Trump a potențat schimbarea din Europa prin libertate de exprimare. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

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„Gura aceasta de oxigen n-o să vină din Germania”

Invitat la Marius Tucă Show, George Simion precizează că nu o cunoaște personal pe șefa AfD, dar că a colaborat cu parlamentarii din Bundestag. Acesta susține că Europa are nevoie de o gură de aer proaspăt. Cu toate că victoria AfD în Saxonia este un semnal, adaugă politicianul, nu din Germania va pleca schimbarea.

„Nu o cunosc personal pe Alice Weidel. Avem relații foarte bune cu parlamentari din Bundestag. Am făcut acțiuni împreună în Statele Unite ale Americii. Avem nevoie de o gură de oxigen și cred că gura aceasta de oxigen n-o să vină din Germania, unde stat după stat câștigă AfD-ul. Să vedem acum alegerile din Pomerania…”, explică liderul AUR. 

AfD crește în continuare în sondaje

Partidul AfD a atins pragul istoric de 30% într-un sondaj de opinie realizat la nivel național, potrivit unui barometru politic realizat de institutul de cercetare GMS publicat pe 14 septembrie. Este pentru prima dată când acest partid atinge un asemenea procentaj într-un sondaj privind intenția de vot pentru alegerile din cadrul Bundestag-ului. Alianța condusă de Friedrich Merz continuă să piardă sprijin din partea electoratului. Pentru prima dată în sondaje, se află la 10 puncte procentuale în spatele AfD. Conform unui sondaj recent realizat de Societatea pentru Cercetare de Piață și Socială (GMS), CDU/CSU are acum doar 20% din voturi, cel mai scăzut rezultat înregistrat vreodată în acest sondaj.

„Cred că schimbarea va veni din Franța. Vor fi alegerile prezidențiale anul viitor”

Politicianul susține că schimbarea în Europa va pleca din Franța. Acesta menționează că există un bloc comun al conservatorilor din Franța care are reale șanse de a câștiga președinția țării. Simion enumeră cele mai importante alegeri de anul viitor și susține că acestea pot „schimba fața lumii”.

„Cred că schimbarea va veni din Franța. Vor fi alegerile prezidențiale anul viitor. Colegii noștri conservatori, patrioți, suveraniști, au un bloc comun. Fostul președinte al Partidului Republican, împreună cu Marion Maréchal, împreună cu Rassemblement National, au prima șansă. Și cred că dacă se schimbă puterea în Franța, vom avea repercusiuni și în România. Sunt patru alegeri importante anul viitor în Europa: în Franța, în Spania, în Italia și în Polonia. Și acum, în octombrie, avem alegeri care pot schimba fața lumii, în Serbia și în Israel.”, susține Simion. 

Cum pot influența alegerile anticipate din Serbia și mișcările studențești viitorul politic al lui Aleksandar Vučić

În ceea ce privește alegerile din Serbia, marți a fost depusă „Lista Studenților”, ce conține cei 250 de parlamentari aleși de mișcarea „Studenții în blocadă”. Aceștia sunt principalul grup opozant al Partidului Progresist Sârb (SNS). Formațiunea „studențească” este responsabilă în mare parte de protestele naționale împotriva lui Vučić, generate de căderea acoperișului gării din Novi Sad. Grupul este susținut și de o parte dintre partidele de opoziție. Se așteaptă ca la anul să fie organizate și alegeri prezidențiale. Cu toate acestea, actualul președinte, Aleksandar Vučić, nu va mai putea candida pentru un al treilea mandat. Astfel, el s-ar putea retrage la conducerea SNS și să fie desemnat premier pentru a obține controlul guvernului.

„Cu Trump în SUA, putem respira altfel”

Liderul AUR pune schimbările din Europa pe seama mandatului lui Trump. Acesta susține că „se poate respira altfel” și se poate vorbi liber datorită administrației de la Washington. Simion afirmă că, dacă SUA era încă sub vechea administrație, probabil că „era încătușat” până acum.

„Cu Trump în SUA, putem respira altfel. Dacă stăteam în continuare cu Ambasada Americii care dicta aici cine să participe la paradele LGBTQ+, cine este invitat la ambasadă și cine nu este invitat la ambasadă, la recepții și așa mai departe… Și ce ar trebui făcut în fiecare țară… Nu mai puteam vorbi liber, probabil eram încătușat.”, afirmă politicianul. 

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