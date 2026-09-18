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Prim-vicepreședintele PSD Ionuț Pucheanu îi lansează o ofertă lui Siegfried Mureșan ca să facă guvern. „Avem voturile care îi lipsesc”

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Prezent în platoul emisiunii „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, primarul municipiului Galați și prim-vicepreședintele PSD, Ionuț Pucheanu, a precizat că formațiunea sa deține 127 de mandate esențiale pentru formarea unei majorități. Acesta a adăugat că Siegfried Mureșan trebuie să vină la sediul PSD cu planul de guvernare și împărțirea portofoliilor dacă dorește susținerea parlamentară a social-democraților. Totodată, liderul social-democrat a respins ideea unei noi rotative guvernamentale și a subliniat că România are nevoie de continuitate pe o perioadă de patru ani. Emisiunea integrală poate fi urmărită aici

PSD condiționează voturile din Parlament de acordarea unor portofolii ministeriale

Ionuț Pucheanu a precizat că este posibil ca un guvern să treacă de votul Parlamentului, însă nu știe dacă va fi vorba despre actuala propunere. Primarul municipiului Galați și prim-vicepreședintele PSD a subliniat că social-democrații nu au rupt legăturile cu PNL și că, în cazul în care Siegfried Mureșan are nevoie de aproximativ 50 de voturi pentru formarea majorității, PSD dispune de aproximativ 127 de parlamentari. Pucheanu a transmis că, dacă premierul desemnat are nevoie de sprijinul PSD, acesta este așteptat la sediul partidului pentru a prezenta planul de guvernare și pentru a discuta despre portofoliile care ar urma să revină social-democraților în viitorul Executiv.

„Eu cred că va trece un guvern. Nu știu dacă acesta. Noi, încă o dată, vă spunem că nu am pus nicio cărămidă între noi și PNL. Prin urmare, dacă Siegfried Mureșan are nevoie de voturile alea 50, noi avem vreo 127. Dacă are nevoie de noi, îl așteptăm la sediu să ne prezinte planul de guvernare și ce portofolii ocupăm în viitorul guvern”, a spus prim-vicepreședintele PSD.

Formula unei rotative politice la conducerea Executivului este respinsă de social-democrați

Ionuț Pucheanu a mai adăugat că, așa cum a susținut și Sorin Grindeanu, este firesc ca PSD să facă parte din guvernare atât timp cât voturile social-democraților sunt necesare pentru formarea majorității. Primarul municipiului Galați a subliniat că voturile partidului nu pot fi folosite doar atunci când sunt necesare, iar ulterior înțelegerile politice să fie ignorate.

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„Așa cum a reiterat atât Sorin Grindeanu, cât și ceilalți colegi ai mei, dar v-am spus-o foarte clar, dincolo de ce rotative doresc colegii, e normal să fim la guvernare atât timp cât ai nevoie de voturile mele. Nu poți să te folosești de voturile PSD când și cum vrei tu și ulterior să-ți mai aduci sau nu aminte de înțelegeri”, a declarat Ionuț Pucheanu.

Instabilitatea politică din ultimele decenii a demonstrat limitele mandatelor scurte

Ionuț Pucheanu consideră că ideea unei rotative guvernamentale ar trebui abandonată, argumentând că formulele de guvernare de scurtă durată nu au avut rezultate. Prim-vicepreședintele PSD a susținut că, în perioada de după 1990, doar câteva guvernări au reușit să se apropie de durata unui mandat de patru ani și să ducă la bun sfârșit proiectele asumate.

„Eu cred că ideea aceasta de rotativă ar trebui să înceteze. E o găselniță dintr-asta românească. Nicio guvernare de scurtă durată nu a putut să iasă la capăt cu izbândă. Cred că nu sunt mai mult de patru guvernări în istoria de după ’90 care n-au atins borna sau s-au apropiat de borna celor patru ani. Au fost singurele guvernări care au reușit totuși să scoată la capăt o idee”, a adăugat prim-vicepreședintele PSD, Ionuț Pucheanu, la Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu.

Echipa guvernamentală și viziunea liderului decid succesul unei administrații

Construcția unei majorități parlamentare trebuie completată de o echipă executivă solidă, capabilă să gestioneze marile provocări economice și administrative, din punctul de vedere al lui Ionuț Pucheanu, prim-vicepreședinte PSD. 

„Prin urmare, la fel ca la primărie, e nevoie de continuitate. Vine al nostru, pleacă al nostru. E nevoie de un om cu viziune și capacitate, nu doar să adune voturile, ci și să-și facă o echipă, pentru că orice om, că e primar, că e președinte sau premier, e suma echipei pe care o încropește”, a declarat primarul municipiului Galați și prim-vicepreședintele PSD, Ionuț Pucheanu, la Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu.

Siegfried Mureșan are nevoie de minimum 233 de voturi pentru învestirea Cabinetului

Aritmetica parlamentară indică faptul că noul premier desemnat depinde direct de decizia conducerii PSD pentru obținerea majorității necesare. Învestirea Executivului la Palatul Victoria cere votul favorabil a cel puțin 233 de deputați și senatori. În prezent, alianța de susținere formată din PNL cu 80 de mandate, USR cu 58 de mandate și UDMR cu 31 de mandate însumează 169 de voturi, cifră insuficientă chiar și cu sprijinul celor 18 parlamentari ai grupului minorităților naționale. În aceste condiții, deficitul de aproximativ 46-50 de voturi poate fi asigurat doar prin intrarea la guvernare a PSD, partid care numără 126 de aleși în forul legislativ. Situația politică a apărut după ce premierul demis Ilie Bolojan a pierdut majoritatea, iar Guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură.

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