Câte centre de transplant de cord sunt necesare în România? Horațiu Moldovan: „Trei ar fi suficiente în raport cu nevoia acestei operații”

Andrei Rosz
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Atitudini, cu Adina Anghelescu”, prof. dr. Horațiu Moldovan, medic primar Chirurgie Cardiovasculară, a vorbit despre care sunt necesitățile tehnice pentru realizarea transplantului de cord în condiții optime. Urmăriți aici, integral, emisiunea Adinei Anghelescu.

Horațiu Moldovan: „Din păcate, încă noi, în România, nu dispunem de asemenea tehnologie. Noi trebuie să preluăm inimi și să realizăm conexiunea asta între donator și receptor la o distanță convenabilă. Trebuie să realizăm în timpul de ischemie cardiacă mai mic de 3 ore. Sigur că există o direcție de dezvoltare și avem un proiect să mergem și în această direcție.

„Am primit echipe de prelevare din Germania care au prelevat inimi de la noi din spital, din Spitalul Floreasca și le-au transportat în centre de transplant, folosind mașini de perfuzie de întreținere a viabilității organului. Sunt niște aparate foarte sofisticate, care se numesc Aparate de Perfuzie pentru Organe, și în special pentru cord. Sunt specifice fiecărui organ, adică sunt diferite cele pentru ficat de cele pentru cord. Asemenea dispozitive există și sunt în dotarea centrelor de perfuzie din centrele de transplant din Europa și nu numai din Europa. Din păcate, încă noi, în România, nu dispunem de asemenea tehnologie. Noi trebuie să preluăm inimi și să realizăm conexiunea asta între donator și receptor la o distanță convenabilă. Trebuie să realizăm în timpul de ischemie cardiacă mai mic de 3 ore. Sigur că există o direcție de dezvoltare și avem un proiect să mergem și în această direcție. E o noutate chiar și în Uniunea Europeană. De câțiva ani s-au introdus în practica relativ curentă, cam în ultimii 3 ani. Deci n-aș spune că suntem foarte în urmă. Urmează să fie implementate, dar nu sunt foarte ieftine și nici nu sunt încă pe deplin, să zicem așa, în acord cu toate legislațiile din toate țările membre. Sunt anumite țări în care ele sunt incluse în legislație, vreau să spun, utilizarea lor. Dar nu în toate. Agenția Națională de Transplant din România lucrează la acest proiect legislativ și la proiectul de a achiziționa asemenea dispozitive.”, a explicat medicul.

„Toți coordonatorii de transplant din România. Suntem 18. Nu sunt puțini sau mulți, sunt exact câți trebuie să fie la nivel național. Nici dezvoltare a centrelor de transplant nu trebuie făcută într-un mod excesiv. Ci trebuie făcută într-un mod rațional, ca toată medicina într-o țară, ca să spunem așa. Sigur că cu cât mai multe centre fac operații de transplant și dezvoltă programe de transplant, este foarte bine venit. Dar nici dezvoltarea redundantă nu este bună, căci nu are rațiune medicală. De exemplu, pentru transplantul cardiac… Cred că în trei centre la nivel național ar fi suficiente în raport cu nevoia acestei operații, în raport cu oferta de donatori. Avem două, centrul de la Târgu Mureș și un centru la București, la Spitalul Clinic de Urgență București, la Floreasca. Dar ar mai fi indicat un centru la Iași. Pentru că considerăm că la nivel național un centru de transplant cardiac în fiecare regiune istorică ar fi suficient în raport cu nevoia acestei activități și cu oferta de organe.”, a concluzionat chirurgul.

