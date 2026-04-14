Ce spune Vlad Baltazar despre Bogdan „Topcanezu”: „S-a năpustit pe românii din Paris și a început să le ceară bani”

Într-o nouă ediție a emisiunii „Martorii”, transmisă de Gândul, Vlad Baltazar a vorbit despre episoade din lumea interlopă a anilor ’90, făcând referire la Bogdan „Topcanezu” și la activitatea acestuia în afara țării. Urmărește aici, integral, emisiunea „Martorii”.

Vlad Baltazar a descris modul în care „Topcanezu” ar fi acționat în rândul românilor din Paris.

În dialogul său cu Andrei Dumitrescu, acesta a explicat că, la începutul anilor ’90, numărul românilor din Paris era redus. În acest context, spune că anumite persoane profitau de „vulnerabilitatea” celor aflați în străinătate. Potrivit lui Baltazar, Topcanezu ar fi intervenit și ar fi început să ceară bani sub formă de „protecție”.

Vlad Baltazar: „Topcanezu tâlhărea cu mâna lui”

Invitatul susține că astfel de practici au dus la tensiuni în interiorul comunității și că reacțiile nu au întârziat să apară. El afirmă că, în urma acestor conflicte, au fost implicate și persoane din afara comunității românești.

„Topcanezu tâlhărea cu mâna lui. Topcanezu a ajuns la Paris, fiind smardoi de profesie, a tăbărât pe lumea interlopă română, care nu era așa numeroasă. În 1990-1991, la Paris nu erau mulți români. Dar pe cei care erau, s-a năpustit Topcanezu și a început să-i tâlhărească, să le ceară drept de șmecher. Bani de protecție. Și le cerea prea mult. Îi omora cu bătaia. Sunt prieten cu unul din nepoții celui care au început să tocmească bani și a tocmit un albanez care l-a împușcat pe Bogdan Topcanezu. Albanezul n-avea mamă, n-avea tată. Era plătit cu câteva mii de mărci.”, spune invitatul.

Baltazar a vorbit și despre experiențele sale din străinătate, susținând că, în acea perioadă, astfel de acte puteau fi realizate contra unor sume relativ mici.