Prima pagină » Emisiuni » Dian Popescu: „90% din legislația din domeniu este făcută de marile companii petroliere”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Atitudini, cu Adina Anghelescu”, Dian Popescu, expert în energie, a vorbit despre influența majoră pe care marile companii de energie o au asupra legislației din România. Urmăriți aici, integral, emisiunea Adinei Anghelescu.

Dian Popescu: „Am dat o dată la un alt post de televiziune unde le-am spus: Fiți atenți, mâine apare ordonanță de Guvern. Eu vă dau azi în engleză, le-am semnat-o, am făcut ce nu se poate. Și era copy-paste, tradusă.”

Invitat la emisiunea Adinei Anghelescu, Dian Popescu a vorbit despre influența majoră pe care marile companii de energie o au asupra legislației din România. Acesta susține că acestea dispun de resurse și echipe de specialiști care îi ajută. Expertul afirmă că ei vor câștiga mereu. Mai mult. acesta sugerează faptul că o mare parte din legislația din sector ar fi redactată chiar de aceste companii.

„Marile companii petroliere, în primul rând că în spatele lor sunt echipe întregi de profesioniști și contabili, și economiști, și juriști. Sunt haită, înțelegi? Te duci degeaba să-i dai o amendă, îți dau scris că ți-o câștigă… Toate le-au câștigat. Din păcate, vă spun ceva ce doare, 90% din legislația în domeniu este făcută de ei. Și vine, se pune pe masa ministrului și Guvernului și este votată… De marile companii, OMV-ul, marile companii din energie, toate sunt puse. OMV vă dau, ca exemplu, că e cea mai mare. Dar ei sunt hăituiți… Am dat o dată la un alt post de televiziune unde le-am spus: Fiți atenți, mâine apare ordonanță de Guvern. Eu vă dau azi în engleză, le-am semnat-o, am făcut ce nu se poate. Și era copy-paste, tradusă. Zic: Mie mi-a venit ordonanța. Am o șansă mare Adina. Directorii prin marile companii sunt foștii mei colegi de facultate. Fiind colegi de facultate, unde sunt la vârsta mea? Ei sunt directori generali. Normal că îmi spun. Și primesc aceste lucruri… Le primesc copy-paste…”, a explicat expertul.

