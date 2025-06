Dr. Ahmad Jaber (Fâșia Gaza): „Singura țară din Orient care are armă atomică este Israel”

Dr. Ahmad Jaber (Fâșia Gaza), dr. Alaedin Ferdousi (Iran) și Col. Fredy (Israel) și-au expus perspectivele asupra conflictelor și situațiilor tensionate din Orient, în emisiunea „Dan Diaconescu Direct”. Emisiunea integrală poate fi urmărită AICI.

„Singura țară din Orient care are armă atomică este Israel. Au distrus Irakul, are armă chimică și are armă nucleară”, spune dr. Ahmad Jaber.

Dan Diaconescu: „Asta e adevărat, dar nu ei au distrus Irakul, au distrus americanii”.

„Nu ei au lansat de la început”, a replicat dr. Ahmad Jaber.

Emisiunea poate fi urmărită la Canal 33 și pe YouTube CANCAN.

Dr. Ahman Jaber (Fâșia Gaza): „Evreii au trăit de mii de ani, n-a fost atinsă o pisică de-a lor sau deranjată. Noi am trăit ca frații, dar diferența mare este între evrei și mișcarea unionistă internațională. Mișcarea a înființa Israelul, este o bază militară în Orient, spaima Orientului sau este un stat normal? Dacă este un stat normal, trebuie să se supună legii internaționale. Dacă este bază militară, are dreptul să bombardeze și Tunisi, și Iranul, și Irakul. Atunci, dacă este un stat normal, am să vă dau un argument. Israel este înființată în baza Rezoluției ONU 181 din 1947 (*) și se numește Divizarea Palestinei în 3. Israel, când a fost înființată în 1948, Ben-Gurion (**) a declarat înființarea statului israelian pe pământul Palestinei”.

(*) Rezoluția ONU 181/1947 fusese adoptată de Adunarea Generală a ONU și a reprezentat planul de împărțire a Palestinei în două state (arab și evreiesc). Se avea în vedere statutul internațional pentru Ierusalim.

(**) David Ben-Gurion (d. 1 decembrie 1973, Ramat Gan, Israel), a fost prim ministru al Israelului. Evreul originar din Polonia a prezidat guvernul din Israel în 2 perioade. De asemenea, fusese numit și cel dintâi ministru al apărării al Israelului.

Vezi și:

Colonelul Fredy (Israel), într-o dezbatere aprinsă cu Dr. Ferdousi (Iran) și Dr. Jaber (Fâșia Gaza): Nu suntem egali!

Liderul iranienilor din România: „Nu noi l-am alungat pe Șahul din Iran”

Cozmin Gușă: „Ar fi trebuit să scadă proporțional numărul angajaților la stat, la noi a crescut cu 500.000”