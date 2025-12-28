28 Decembrie, calendarul zilei: Denzel Washington împlinește 71 de ani, Richard Clayderman 72. Laurențiu Cazan face 68 de ani

Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 28 decembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Denzel Washington, născut pe 28 decembrie 1954 în Mount Vernon, New York, este un actor și regizor american, considerat unul dintre cei mai respectați şi influenți din industria cinematografiei contemporane. Şi-a început cariera în teatru și televiziune, dar a câștigat rapid faimă la Hollywood datorită talentului său versatil și prezenței carismatice pe ecran. De-a lungul carierei, a jucat în filme de succes precum Glory, Training Day, Malcolm X și Fences, obținând numeroase premii, inclusiv două premii Oscar. Este apreciat pentru abilitatea de a interpreta atât roluri dramatice, cât și acțiune, precum și pentru dedicarea față de meseria sa. În afara actoriei, Denzel Washington este implicat în activități caritabile și mentorat pentru tineri actori, fiind un model respectat în lumea cinematografiei.

Richard Clayderman este un pianist francez renumit la nivel internațional pentru stilul său romantic și melodios. S-a născut pe 28 decembrie 1953, în Paris, sub numele de Philippe Pagès. A devenit celebru în anii 1970 odată cu interpretarea piesei Ballade pour Adeline, care i-a adus faima mondială și a vândut milioane de discuri. De-a lungul carierei, Clayderman a lansat sute de albume și a susținut numeroase concerte în întreaga lume, colaborând cu orchestre și artiști din diverse genuri muzicale. Este cunoscut pentru abordarea sa accesibilă a muzicii clasice și pop, fiind supranumit adesea “pianistul inimilor îndrăgostite”. Stilul său melodic și interpretarea expresivă au făcut ca muzica sa să fie apreciată de publicul larg, transformându-l într-unul dintre cei mai cunoscuți pianiști ai secolului XX și XXI.

Laurențiu Cazan este un muzician român polivalent: solist vocal, compozitor, textier și orchestrator, cunoscut pentru stilul său complex și pentru abilitatea de a cânta la multe instrumente, inclusiv vioară, pian, chitară, muzicuță și percuție. S-a născut pe 28 decembrie 1957 în Bacău, iar familia sa s‑a mutat la Buzău în copilărie. A început studiul muzicii de la o vârstă fragedă, învățând vioara și pianul, iar mai târziu a devenit autodidact la chitare și alte instrumente. Cazan și‑a lansat cariera la Televiziunea Română în 1982 cu piesa Uită tristețea, iar de‑a lungul anilor a făcut turnee atât în România, cât și în străinătate. În 1993 a obținut locul II la selecția naţională Eurovision cu piesa Say Something, care a devenit unul dintre cele mai cunoscute cântece ale sale. Este apreciat pentru diversitatea stilurilor abordate, incluzând pop‑rock, jazz, blues și muzică tradițională, și continuă să participe la concerte și evenimente culturale.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1805: Eftimie Murgu 🇷🇴✒️ filolog și filosof român, fruntaș al Revoluției de la 1848 din Ungaria și Transilvania, deputat în Dieta de la Debrețin

🎂1840: Ioan Kalinderu 🇷🇴✒️ jurist, silvicultor și publicist, confident al regelui Carol I, care a slujit timp de 30 de ani ca administrator al domeniilor coroanei și timp de 3 ani ca președinte al Academiei Române

🎂1856: Woodrow Wilson 🇺🇸🗣 cel de-al 28-lea președinte al SUA (1913 – 1921), laureat Nobel

🎂1922: Stan Lee 🇺🇸✒️🕸️ scriitor de benzi desenate, redactor, actor, producător, editor, personalitate de televiziune. Este creatorul personajului Spider-Man

🎂1932: Nichelle Nichols 🇺🇸🎬 Este cel mai cunoscută pentru rolul Locotenentului Uhura de pe USS Enterprise din franciza Star Trek

🎂1934: Maggie Smith 🇬🇧🎬 dublă laureată Oscar

🎂1949: Gheorghe Berceanu 🇷🇴🤼 laureat cu aur la München 1972 și cu argint la Montreal 1976

🎂1953: Richard Clayderman 🇫🇷🎹 renumit pianist și compozitor, creator al unui nou stil muzical, numit New Romantic⁠

🎂1954: Denzel Washington 🇺🇸🎬 câștigător a două premii Oscar: Glory (1989) pentru rol secundar, Training Day (2001) pentru rol principal

🎂1957: Laurențiu Cazan 🇷🇴🎤 poliinstrumentist (vioară, pian, chitară, muzicuță, percuție), compozitor, textier, interpret, supranumit „omul orchestră”

🎂1969: Linus Torvalds 🇫🇮🇺🇸💻 creatorul nucleului de sistem de operare Linux

🎂1978: John Legend 🇺🇸🎤

🎂1979: Noomi Rapace 🇸🇪🎬 a căpătat faima internațională prin portretizarea lui Lisbeth Salander în filmele suedezo-daneze din Trilogia Millennium: The Girl with the Dragon Tattoo, The Girl Who Played with Fire și The Girl Who Kicked the Hornets’ Nest

🎂1981: Alexandra Ungureanu 🇷🇴🎤

🎂1981: Sienna Miller 🇬🇧🇺🇸🎬

🎂1989: Jessie Buckley 🇮🇪🎬 Wild Rose (2018), I’m Thinking of Ending Things (2020), The Lost Daughter (2021), The Bride (2026)

🎂1982: Beau Garrett 🇺🇸🎬 Turistas (2006)

Decese 🕯

🕯️1997: Corneliu Baba 🇷🇴🎨 cunoscut mai ales pentru portretele sale, dar și pentru alte tipuri de tablouri și ilustrații de cărți

🕯️2015: Lemmy Kilmister 🇬🇧🎸 a fondat Motörhead. Înfățișarea și vocea gravă l-au făcut o persoană cult de neconfundat. A murit la 70 de ani, de cancer de prostată

Calendar 🗒

🗒1065: A fost inaugurată Catedrala Westminster din Londra, construită de Eduard Confesorul între 1045 și 1050

🗒1612: Neptun este pentru prima dată observată de către Galileo Galilei, dar este catalogată doar ca o stea fixă. Abia peste 234 de ani va fi considerată o nouă planetă a sistemului solar.

🗒1836: Spania recunoaște independența Mexicului

🗒1879: Podul Tay din Dundee, Scoția, de aproape 2 mile lungime, la acea vreme cel mai lung pod din lume, s-a prăbușit în timp ce un tren îl traversa, ucigând 75 de oameni. Prăbușirea podului, deschis timp de doar 19 luni, a produs unde de șoc în profesia victoriană a ingineriei și în rândul publicului

🗒1895: În cafeneaua „Grand Café” din Paris are loc prima proiecție de film, realizată de frații Lumière

🗒1895: Wilhelm Röntgen publică o lucrare în care detaliază descoperirea unui nou tip de radiație, care mai târziu va fi cunoscută sub numele de radiație X

🗒1903: S-a înființat „Societatea numismatică română”

🗒1908: Un cutremur a provocat în orașul italian Messina, Sicilia, peste 75.000 de victime

🗒1972: Kim Ir-sen, deja prim-ministru al Coreei de Nord și Secretar General al Partidului Muncitorilor din Coreea, a devenit primul președinte al Coreei de Nord

🗒1973: Aleksandr Soljenițîn publică Arhipelagul Gulag

🗒1989: Pentru prima dată, după o lungă pauză, se întrunește Consiliul de Conducere al Uniunii Scriitorilor. Este ales un comitet provizoriu de conducere a Uniunii Scriitorilor, președinte fiind Mircea Dinescu

🗒2000: Adrian Năstase își începe mandatul de prim-ministru al României

🗒2004: Călin Popescu-Tăriceanu își începe mandatul de prim-ministru al României

🗒2010: Primăvara arabă: Protestele populare încep în Algeria împotriva guvernului

