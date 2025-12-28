Prima pagină » Actualitate » 28 Decembrie, calendarul zilei: Denzel Washington împlinește 71 de ani, Richard Clayderman 72. Laurențiu Cazan face 68 de ani

28 Decembrie, calendarul zilei: Denzel Washington împlinește 71 de ani, Richard Clayderman 72. Laurențiu Cazan face 68 de ani

Elena Stănică-Ezeanu
28 dec. 2025, 07:15, Actualitate
28 Decembrie, calendarul zilei: Denzel Washington împlinește 71 de ani, Richard Clayderman 72. Laurențiu Cazan face 68 de ani
Sursa foto/Caracter ilustrativ: Wikipedia, Facebook, Mediafaxfoto

Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 28 decembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Denzel Washington, născut pe 28 decembrie 1954 în Mount Vernon, New York, este un actor și regizor american, considerat unul dintre cei mai respectați şi influenți din industria cinematografiei contemporane. Şi-a început cariera în teatru și televiziune, dar a câștigat rapid faimă la Hollywood datorită talentului său versatil și prezenței carismatice pe ecran. De-a lungul carierei, a jucat în filme de succes precum Glory, Training Day, Malcolm X și Fences, obținând numeroase premii, inclusiv două premii Oscar. Este apreciat pentru abilitatea de a interpreta atât roluri dramatice, cât și acțiune, precum și pentru dedicarea față de meseria sa. În afara actoriei, Denzel Washington este implicat în activități caritabile și mentorat pentru tineri actori, fiind un model respectat în lumea cinematografiei.

Richard Clayderman este un pianist francez renumit la nivel internațional pentru stilul său romantic și melodios. S-a născut pe 28 decembrie 1953, în Paris, sub numele de Philippe Pagès. A devenit celebru în anii 1970 odată cu interpretarea piesei Ballade pour Adeline, care i-a adus faima mondială și a vândut milioane de discuri. De-a lungul carierei, Clayderman a lansat sute de albume și a susținut numeroase concerte în întreaga lume, colaborând cu orchestre și artiști din diverse genuri muzicale. Este cunoscut pentru abordarea sa accesibilă a muzicii clasice și pop, fiind supranumit adesea “pianistul inimilor îndrăgostite”. Stilul său melodic și interpretarea expresivă au făcut ca muzica sa să fie apreciată de publicul larg, transformându-l într-unul dintre cei mai cunoscuți pianiști ai secolului XX și XXI.

Laurențiu Cazan este un muzician român polivalent: solist vocal, compozitor, textier și orchestrator, cunoscut pentru stilul său complex și pentru abilitatea de a cânta la multe instrumente, inclusiv vioară, pian, chitară, muzicuță și percuție. S-a născut pe 28 decembrie 1957 în Bacău, iar familia sa s‑a mutat la Buzău în copilărie. A început studiul muzicii de la o vârstă fragedă, învățând vioara și pianul, iar mai târziu a devenit autodidact la chitare și alte instrumente. Cazan și‑a lansat cariera la Televiziunea Română în 1982 cu piesa Uită tristețea, iar de‑a lungul anilor a făcut turnee atât în România, cât și în străinătate. În 1993 a obținut locul II la selecția naţională Eurovision cu piesa Say Something, care a devenit unul dintre cele mai cunoscute cântece ale sale. Este apreciat pentru diversitatea stilurilor abordate, incluzând pop‑rock, jazz, blues și muzică tradițională, și continuă să participe la concerte și evenimente culturale.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1805: Eftimie Murgu 🇷🇴✒️ filolog și filosof român, fruntaș al Revoluției de la 1848 din Ungaria și Transilvania, deputat în Dieta de la Debrețin
🎂1840: Ioan Kalinderu 🇷🇴✒️ jurist, silvicultor și publicist, confident al regelui Carol I, care a slujit timp de 30 de ani ca administrator al domeniilor coroanei și timp de 3 ani ca președinte al Academiei Române
🎂1856: Woodrow Wilson 🇺🇸🗣 cel de-al 28-lea președinte al SUA (1913 – 1921), laureat Nobel
🎂1922: Stan Lee 🇺🇸✒️🕸️ scriitor de benzi desenate, redactor, actor, producător, editor, personalitate de televiziune. Este creatorul personajului Spider-Man
🎂1932: Nichelle Nichols 🇺🇸🎬 Este cel mai cunoscută pentru rolul Locotenentului Uhura de pe USS Enterprise din franciza Star Trek
🎂1934: Maggie Smith 🇬🇧🎬 dublă laureată Oscar
🎂1949: Gheorghe Berceanu 🇷🇴🤼 laureat cu aur la München 1972 și cu argint la Montreal 1976
🎂1953: Richard Clayderman 🇫🇷🎹 renumit pianist și compozitor, creator al unui nou stil muzical, numit New Romantic⁠
🎂1954: Denzel Washington 🇺🇸🎬 câștigător a două premii Oscar: Glory (1989) pentru rol secundar, Training Day (2001) pentru rol principal
🎂1957: Laurențiu Cazan 🇷🇴🎤 poliinstrumentist (vioară, pian, chitară, muzicuță, percuție), compozitor, textier, interpret, supranumit „omul orchestră”
🎂1969: Linus Torvalds 🇫🇮🇺🇸💻 creatorul nucleului de sistem de operare Linux
🎂1978: John Legend 🇺🇸🎤
🎂1979: Noomi Rapace 🇸🇪🎬 a căpătat faima internațională prin portretizarea lui Lisbeth Salander în filmele suedezo-daneze din Trilogia Millennium: The Girl with the Dragon Tattoo, The Girl Who Played with Fire și The Girl Who Kicked the Hornets’ Nest
🎂1981: Alexandra Ungureanu 🇷🇴🎤
🎂1981: Sienna Miller 🇬🇧🇺🇸🎬
🎂1989: Jessie Buckley 🇮🇪🎬 Wild Rose (2018), I’m Thinking of Ending Things (2020), The Lost Daughter (2021), The Bride (2026)
🎂1982: Beau Garrett 🇺🇸🎬 Turistas (2006)

Decese 🕯

🕯️1997: Corneliu Baba 🇷🇴🎨 cunoscut mai ales pentru portretele sale, dar și pentru alte tipuri de tablouri și ilustrații de cărți
🕯️2015: Lemmy Kilmister 🇬🇧🎸 a fondat Motörhead. Înfățișarea și vocea gravă l-au făcut o persoană cult de neconfundat. A murit la 70 de ani, de cancer de prostată

Calendar 🗒

🗒1065: A fost inaugurată Catedrala Westminster din Londra, construită de Eduard Confesorul între 1045 și 1050
🗒1612: Neptun este pentru prima dată observată de către Galileo Galilei, dar este catalogată doar ca o stea fixă. Abia peste 234 de ani va fi considerată o nouă planetă a sistemului solar.
🗒1836: Spania recunoaște independența Mexicului
🗒1879: Podul Tay din Dundee, Scoția, de aproape 2 mile lungime, la acea vreme cel mai lung pod din lume, s-a prăbușit în timp ce un tren îl traversa, ucigând 75 de oameni. Prăbușirea podului, deschis timp de doar 19 luni, a produs unde de șoc în profesia victoriană a ingineriei și în rândul publicului
🗒1895: În cafeneaua „Grand Café” din Paris are loc prima proiecție de film, realizată de frații Lumière
🗒1895: Wilhelm Röntgen publică o lucrare în care detaliază descoperirea unui nou tip de radiație, care mai târziu va fi cunoscută sub numele de radiație X
🗒1903: S-a înființat „Societatea numismatică română”
🗒1908: Un cutremur a provocat în orașul italian Messina, Sicilia, peste 75.000 de victime
🗒1972: Kim Ir-sen, deja prim-ministru al Coreei de Nord și Secretar General al Partidului Muncitorilor din Coreea, a devenit primul președinte al Coreei de Nord
🗒1973: Aleksandr Soljenițîn publică Arhipelagul Gulag
🗒1989: Pentru prima dată, după o lungă pauză, se întrunește Consiliul de Conducere al Uniunii Scriitorilor. Este ales un comitet provizoriu de conducere a Uniunii Scriitorilor, președinte fiind Mircea Dinescu
🗒2000: Adrian Năstase își începe mandatul de prim-ministru al României
🗒2004: Călin Popescu-Tăriceanu își începe mandatul de prim-ministru al României
🗒2010: Primăvara arabă: Protestele populare încep în Algeria împotriva guvernului

CITEȘTE ȘI:

27 Decembrie, calendarul zilei: Salman Khan împlinește 60 de ani. Moare Victor Socaciu. Este inaugurată Hagia Sofia

26 Decembrie, calendarul zilei: Kit Harington împlinește 39 de ani, Lars Ulrich 62. Peste 230.000 de morți în urma unui tsunami în Oceanul Indian

25 Decembrie, calendarul zilei: Paula Seling împlinește 47 de ani, Alannah Myles 67. Moare George Michael, la 53 de ani

Recomandarea video

Citește și

TURISM Cabanierii de pe Valea Prahovei, afectați de lipsa turiștilor chiar în perioada sărbătorilor de iarnă. Gestul disperat al unui antreprenor din Predeal
23:58
Cabanierii de pe Valea Prahovei, afectați de lipsa turiștilor chiar în perioada sărbătorilor de iarnă. Gestul disperat al unui antreprenor din Predeal
EXTERNE Sârbii nu prea mai vor să adere la Uniunea Europeană, după ce în urmă cu 15 ani sprijinul era de 70%. Ce arată rezultatele celui mai recent sondaj
23:15
Sârbii nu prea mai vor să adere la Uniunea Europeană, după ce în urmă cu 15 ani sprijinul era de 70%. Ce arată rezultatele celui mai recent sondaj
FLASH NEWS Ce a făcut-o pe Mirabela Grădinaru să plângă într-o emisiune TV: „Care a fost cel mai dur moment din viața dumneavoastră?”
22:48
Ce a făcut-o pe Mirabela Grădinaru să plângă într-o emisiune TV: „Care a fost cel mai dur moment din viața dumneavoastră?”
FLASH NEWS „Mă gândeam să renunț la visul de a fi profesor”. Care a fost primul job al Mirabelei Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan
21:54
„Mă gândeam să renunț la visul de a fi profesor”. Care a fost primul job al Mirabelei Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan
MESAJ Oana Țoiu, după atacurile Rusiei asupra Kievului: „În timp ce liderii SUA, UE și ai Ucrainei lucrează pentru pace, Moscova răspunde prin a ucide”
21:49
Oana Țoiu, după atacurile Rusiei asupra Kievului: „În timp ce liderii SUA, UE și ai Ucrainei lucrează pentru pace, Moscova răspunde prin a ucide”
FLASH NEWS Mihaela Grădinaru răspunde dacă i-a cerut Nicușor Dan mâna
21:37
Mihaela Grădinaru răspunde dacă i-a cerut Nicușor Dan mâna
Mediafax
Avarie în Capitală: Mii de bucureșteni, fără apă și căldură. Când se va relua livrarea agentului termic
Digi24
Denis Kapustin, liderul neonazist al grupării paramilitare Corpul Voluntarilor Ruși, a murit pe front, luptând pentru Kiev
Cancan.ro
Ramona Olaru, ATAC virulent la Alex Bodi după ce a făcut destăinuiri despre trecutul ei! Vedeta Antenei 1 pune tunurile pe el: 'Ne vedem la București și...
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Adevarul
„De banii cheltuiți aici într-o săptămână stai o lună în Raiul din Bali”. Prețurile exagerate i-au alungat pe români din Valea Prahovei
Mediafax
Doi copii din Vaslui, găsiți morți după ce s-au înecat în acumularea Tăcuta
Click
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Digi24
Mirabela Grădinaru, despre cum i s-a schimbat viața de când Nicușor Dan e președinte: „Ulterior am obținut și acest drept”
Cancan.ro
Ce interdicție a avut Mirabela Grădinaru în prima lună de președinție a lui Nicușor Dan. Fiica celor doi a pătimit cel mai mult
Ce se întâmplă doctore
Mihai Voropchievici avertizează: Această zodie este vizată de o forță malefică, pe final de 2025
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca și modelul francez
Descopera.ro
Ce lichide să nu verși niciodată în chiuvetă și de ce?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Descopera.ro
Adept al francmasoneriei, acest avocat şi filosof de prestigiu a marcat profund istoria românilor. A fost un mare ADVERSAR al absolutismului habsburgic, fiind închis de trei ori
METEO Cod galben de vânt în București, duminică. Intensificări ale vântului menținute până luni seară
07:15
Cod galben de vânt în București, duminică. Intensificări ale vântului menținute până luni seară
PACE ÎN UCRAINA Zi decisivă la finalul unui an plin de negocieri de pace: Zelenski este chemat de Trump la Mar-a-Lago pentru a discuta condițiile de pace cu Rusia
06:00
Zi decisivă la finalul unui an plin de negocieri de pace: Zelenski este chemat de Trump la Mar-a-Lago pentru a discuta condițiile de pace cu Rusia
EXCLUSIV Dezvăluiri cutremurătoare despre violatorul de băieți care lucra la Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr”. „Intra peste elevi la dușuri”
05:00
Dezvăluiri cutremurătoare despre violatorul de băieți care lucra la Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr”. „Intra peste elevi la dușuri”
EXTERNE Macron pășește cu stângul în 2026: doar 25% dintre francezi îl mai susțin. Ce cote de încredere au Jordan Bardella și Marine Le Pen
22:51
Macron pășește cu stângul în 2026: doar 25% dintre francezi îl mai susțin. Ce cote de încredere au Jordan Bardella și Marine Le Pen
EXTERNE „Armata altfel”. Marea Britanie propune tinerilor sub 25 de ani un program de un an pentru a experimenta serviciul militar
22:06
„Armata altfel”. Marea Britanie propune tinerilor sub 25 de ani un program de un an pentru a experimenta serviciul militar
FLASH NEWS „Mi-aduc aminte foarte bine seara în care ne-am întâlnit”. Cum s-au cunoscut Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru. A cucerit-o părul lui creț
21:30
„Mi-aduc aminte foarte bine seara în care ne-am întâlnit”. Cum s-au cunoscut Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru. A cucerit-o părul lui creț

Cele mai noi