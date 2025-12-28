Ce trebuie să mănâci după Crăciun. Greșeala alimentară pe care o fac mulți înainte de Revelion

Iată ce trebuie să mănânci după Crăciun. Greșeala alimentară pe care o fac mulți înainte de Revelion. Organismul trebuie să refacă după excesele culinare, astfel că specialiștii vin cu sfaturi în acest sens.

După excesele culinare de sărbători, medicii recomandă adoptarea unui regim alimentar ușor, pentru a ajuta sistemul digestive să se refacă înainte de Revelion. Astfel, nutriționistul Laura Ene recomandă mese mici, dar care sunt bogate în fibre și antioxidanți, cum ar fi fructi de pădure, iaurt, supe clare de legume sau carne slabă și pește gătit la abur, la grătar sau la cuptor.

Totodată, specialistul atrage atenția și că una dintre cele mai frecvente greșeli de sărbători este combinarea tuturor felurilor de mâncare la o singură masă. O soluție ar fi și împărțirea preparatelor tradiționale pe parcursul unei zile întregi: dimineața se începe cu aperitive ușoare, prânzul cu sarmale și varză, iar seara poate continua cu friptură și murături.

Nu în ultimul rând, se recomandă și postul cu apă, pentru refacerea organismului, cu condiția unei hidratări corespunzătoare prin ceaiuri calde și apă. Nutriționistul mai subliniază și importanța revenirii treptate la alimentația normală, pentru a evita disconfortul digestiv și efectele negative ale exceselor culinare de Sărbători.

