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Duminică 15 noiembrie 2026, de la ora 19.00, Gândul prezintă MARTORII- ADEVĂRUL ÎNTUNECAT AL SKANDENBERG-ULUI ROMÂNESC

Duminică 15 noiembrie 2026, de la ora 19.00, Gândul prezintă MARTORII- ADEVĂRUL ÎNTUNECAT AL SKANDENBERG-ULUI ROMÂNESC
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Invitatul lui Andrei Dumitrescu, senior editor, este Sabin Bădulescu, cel mai mare campion de skandenberg din România.

La Martorii, sportivul a scos la suprafață latura nevăzută a lumii acestui sport. Este vorba despre orgolii, bârfe, bătăi, dar mai ales nedreptăți. În timp ce unii muncesc ziua pentru a-și câștiga traiul, iar seara se antrenează până la epuizare, alții își împart bani publici. Povestea lui Sabin Bădulescu e a unui sportiv autentic, cu rezultate excepționale pentru condițiile din țara noastră, un exemplu de ambiție și succes pentru oricine este dispus să-și depășească propriile limite.

MARTORII aduce în fața publicului poveștile nespuse ale celor implicați direct în evenimente care au zguduit România. Crime celebre, bătăi care au făcut istorie, dosare explozive și scandaluri care au ținut prima pagină. În fiecare duminică, de la 19:00, pe YouTube și Facebook Gândul.

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